Ai+ Pulse 2 Meluncur di India, Smartphone Murah dengan Baterai 6.000mAh dan Layar 120Hz

Smartphone Ai+ Pulse 2(Dok. Ampproject)

PERANGKAT terbaru bernama Ai+ Pulse 2 resmi meluncur di pasar India dan langsung menarik perhatian karena menawarkan spesifikasi menarik di segmen ponsel terjangkau. Smartphone Ai+ Pulse 2 ini hadir dengan baterai berkapasitas besar 6.000mAh yang diklaim mampu menunjang aktivitas pengguna sepanjang hari tanpa perlu sering melakukan pengisian ulang.

Ponsel ini akan dipasarkan secara eksklusif melalui platform e-commerce di India. Konsumen dapat memilih lima varian warna yang cukup beragam, yaitu Black, Blue, Green, Pink, dan Purple.

Smartphone Ai+ Pulse 2 tersedia dalam dua konfigurasi memori, yakni RAM 4GB dengan penyimpanan internal 64GB, serta RAM 6GB yang dipadukan dengan penyimpanan 128GB. Harga promosi untuk perangkat ini dibanderol mulai dari Rs 5.999 hingga Rs 7.999, yang berlaku sebagai penawaran khusus satu hari pada saat peluncuran.

Desain Modern dan Layar 120Hz

Dari segi desain, Ai+ Pulse 2 mengusung tampilan modern dengan modul kamera belakang berbentuk squircle yang memuat dual AI camera serta LED flash. Sementara pada bagian depan, ponsel ini dibekali layar berukuran 6,75 inci dengan resolusi HD+ (720 × 1.600 piksel).

Layar tersebut juga mendukung refresh rate hingga 120Hz sehingga memberikan pengalaman visual yang lebih halus, terutama saat melakukan scrolling media sosial atau menonton video. Pada bagian atas layar terdapat notch bergaya waterdrop yang menjadi tempat kamera depan.

Selain itu, perangkat ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP64 yang membuatnya lebih tahan terhadap debu dan cipratan air, sebuah fitur yang cukup jarang ditemui di kelas harga entry-level.

Performa dan Sistem Operasi

Untuk mendukung performa, Ai+ Pulse 2 ditenagai chipset octa-core Unisoc T7250 yang diproduksi dengan proses fabrikasi 12nm dan memiliki kecepatan clock hingga 1,8GHz.

Chipset tersebut diklaim mampu mencetak skor lebih dari 270.000 poin pada aplikasi benchmark AnTuTu Benchmark, yang cukup kompetitif untuk perangkat di segmen entry-level.

Smartphone ini menjalankan sistem operasi nxtQ OS yang berbasis Android 16. Antarmuka ini diklaim menawarkan pengalaman penggunaan yang ringan serta responsif untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

Dukungan RAM hingga 6GB serta penyimpanan internal sampai 128GB juga memberikan ruang yang cukup luas bagi pengguna untuk menyimpan aplikasi maupun file multimedia.

Kamera dan Fitur Konektivitas

Di sektor fotografi, Ai+ Pulse 2 dibekali kamera utama 50MP pada bagian belakang yang dipadukan dengan lensa tambahan serta LED flash. Meskipun detail kamera sekundernya tidak dijelaskan secara rinci, kamera utama tersebut diklaim mampu menghasilkan foto yang tajam di berbagai kondisi.

Untuk kebutuhan selfie dan panggilan video, tersedia kamera depan beresolusi 8MP.

Dari sisi konektivitas, ponsel ini mendukung berbagai fitur penting seperti 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, serta port audio jack 3.5mm yang masih dipertahankan bagi pengguna earphone kabel.

Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi sejumlah sensor seperti accelerometer, proximity sensor, light sensor, serta sensor sidik jari untuk meningkatkan keamanan perangkat.

Baterai Besar Jadi Daya Tarik

Salah satu keunggulan utama smartphone Ai+ Pulse 2 terletak pada kapasitas baterainya yang mencapai 6.000mAh. Baterai ini didukung pengisian daya 10W melalui port USB Type-C.

Dengan kapasitas tersebut, ponsel ini dirancang untuk menunjang penggunaan aktif seperti browsing, streaming, hingga penggunaan media sosial tanpa khawatir baterai cepat habis.

Kehadiran Ai+ Pulse 2 menambah pilihan baru di pasar smartphone terjangkau di India. Kombinasi baterai besar, layar dengan refresh rate tinggi, serta harga yang kompetitif membuat perangkat ini menjadi salah satu alternatif menarik bagi konsumen yang mencari smartphone dengan fitur lengkap namun tetap ramah di kantong.

(Gadget 360/H-3)