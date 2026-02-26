Mengenal Proteksi IP65 dan Sertifikasi Militer pada Fitur itel City 200

Itel 200(Istimewa)

MENCARI smartphone di rentang harga 1 jutaan biasanya memaksa pengguna untuk memilih antara desain yang bagus atau ketahanan yang mumpuni. Namun, itel City 200 hadir mematahkan stigma tersebut dengan menawarkan bodi ultra-tipis yang sudah mengantongi sertifikasi militer.

itel City 200 tampil dengan profil ramping melalui desain 7,45mm unibody. Pendekatan desain ini bertujuan memberikan kenyamanan genggam (ergonomis) sekaligus kesan minimalis.

Pada sektor visual, perangkat ini menggunakan panel layar 6,78 inci punch-hole. Keunggulan utamanya terletak pada refresh rate 120Hz, yang memberikan transisi visual lebih halus saat navigasi antarmuka maupun penggunaan aplikasi yang dinamis.

IP65 dan Standar Militer

Aspek yang paling menonjol dari itel City 200 adalah sertifikasi ketangguhannya. Perangkat ini dirancang untuk penggunaan jangka panjang di berbagai kondisi lingkungan

Smartphone ini telah dilengkapi IP65 protection serta Military-Grade MIL-STD-810H, memberikan perlindungan terhadap debu, percikan air, serta benturan ringan dalam penggunaan sehari-hari. Standar ketahanan ini memberikan rasa aman bagi pengguna dengan mobilitas tinggi maupun aktivitas luar ruang.

Kemampuan Kamera dan Fitur Pintar

Untuk kebutuhan dokumentasi, itel menyematkan 50MP Clear Rear Camera. Di bagian depan, terdapat fitur itel AI Auto Zoom Selfies yang bekerja secara otomatis untuk menyesuaikan komposisi foto agar lebih presisi.

Untuk menunjang aktivitas sepanjang hari, perangkat ini didukung baterai 5200mAh yang memberikan daya tahan optimal bagi kebutuhan komunikasi, hiburan, dan produktivitas. Dan juga sudah dibekali NFC yang mendukung kemudahan transaksi digital dan pengecekan saldo kartu elektronik secara praktis.

Di pasar Indonesia, itel City 200 dibanderol dengan harga Rp1.399.000. Perangkat ini tersedia melalui platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop (Tokopedia).

“Dengan kombinasi desain tipis, durabilitas tinggi, serta fitur pintar yang lengkap, itel City 200 diharapkan menjadi pilihan ideal bagi pengguna yang membutuhkan smartphone stylish dan andal untuk aktivitas sehari-hari," kata Marketing Manager itel Indonesia, Geza Febriandi.

