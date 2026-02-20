7 HP Realme Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026, Spek Gahar Baterai 6.300 mAh

Cek daftar HP Realme harga 1 jutaan terbaru Februari 2026.(Eraphone)

Pasar smartphone entry-level di Indonesia pada Februari 2026 semakin kompetitif. Realme, sebagai salah satu pemain utama, terus menghadirkan inovasi yang mendobrak batasan harga. Kini, dengan budget Mata Uang Rupiah di kisaran 1 jutaan, konsumen sudah bisa mendapatkan perangkat dengan durabilitas tinggi dan baterai yang sangat awet.

Daftar HP Realme 1 Jutaan Terbaru (Februari 2026)

Berikut adalah rekomendasi unit terbaik yang bisa Anda dapatkan di toko resmi maupun marketplace saat ini:

Model Spesifikasi Kunci Harga Estimasi Realme Note 70 Unisoc T7250, Baterai 6300mAh, IP54, Military Grade Rp1.399.000 Realme C71 Layar 120Hz, Baterai 6300mAh, RAM 4GB/128GB Rp1.450.000 Realme C63 Fast Charge 45W, RAM 8GB, Desain Vegan Leather Rp1.799.000 Realme Note 60x Unisoc T612, Layar 90Hz, ArmorShell Tough Build Rp1.159.000

1. Realme Note 70: Tangguh dan Tahan Lama

Realme Note 70 menjadi standar baru untuk lini Note. Ponsel ini tidak hanya menawarkan baterai jumbo 6.300 mAh, tetapi juga ketahanan fisik luar biasa dengan sertifikasi Military-Grade Shock Resistance. Fitur unik Pulse Light di bagian belakang memberikan estetika modern sekaligus berfungsi sebagai indikator notifikasi yang atraktif.

Baca juga : Oppo Pad Air5 Dirilis, Padukan Performa Andal dan Baterai Tahan Lama

2. Realme C71: Visual Mulus di Kelas Entry

Bagi pengguna yang gemar scrolling media sosial atau menonton video, Realme C71 adalah pilihan tepat. Layarnya sudah mendukung refresh rate 120Hz, fitur yang biasanya hanya ditemukan di ponsel harga 2-3 jutaan. Kombinasi memori 128GB memberikan ruang lega untuk menyimpan ribuan foto dan aplikasi.

3. Realme C63: Pengisian Daya Tercepat

Jika mobilitas adalah prioritas Anda, Realme C63 adalah jagoannya. Berkat fitur 45W SuperVOOC, Anda bisa mengisi daya baterai dengan sangat cepat. Dari sisi desain, varian warna hijaunya menggunakan material kulit sintetis yang memberikan kesan mewah dan bebas sidik jari.

Information Gain: Mengapa Memilih Realme di 2026?

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Realme di tahun 2026 fokus pada "Real Quality". Fitur seperti Smart Touch (layar tetap responsif meski tangan basah) dan AI Noise Reduction untuk telepon kini menjadi fitur standar di semua lini 1 jutaan mereka.

People Also Ask (FAQ)

Apakah HP Realme 1 jutaan kuat untuk main game? Untuk game ringan seperti Mobile Legends atau Free Fire, seri Note 70 dan C71 sudah sangat stabil di pengaturan grafis menengah.

Apakah Realme Note 70 sudah tahan air? Realme Note 70 memiliki sertifikasi IP54, yang artinya tahan terhadap cipratan air dan debu, namun tidak disarankan untuk direndam.

Berapa lama baterai 6.300 mAh bertahan? Dalam penggunaan normal, baterai ini diklaim bisa bertahan hingga 2 hari penuh tanpa pengisian daya.

Kesimpulan

Realme Note 70 dan Realme C71 adalah dua pilihan terbaik bagi Anda yang mencari keseimbangan antara harga dan fitur di Februari 2026. Dengan harga di bawah Rp1,5 juta, Anda sudah mendapatkan teknologi baterai terbaru dan layar yang sangat mulus. (Z-10)