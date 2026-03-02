Spesifikasi dan Harga vivo V70 Series di Indonesia, Bawa Baterai 7.000 mAh

Spesifikasi dan Harga vivo V70 Series.(Dok. Vivo)

PASAR smartphone Indonesia bersiap menyambut amunisi terbaru dari vivo. Jenama teknologi asal Tiongkok ini secara resmi mengonfirmasi kehadiran vivo V70 Series pada 9 Maret 2026 mendatang.

Menariknya, lini ini tidak hanya mengandalkan aspek fotografi yang menjadi DNA V Series, tetapi juga melakukan lompatan besar pada sektor daya tahan baterai.

Lini terbaru ini akan hadir dalam dua model utama, yakni vivo V70 dan vivo V70 FE. Keduanya dirancang untuk menyasar segmen mid-to-high range dengan kombinasi performa tinggi dan desain estetis.

Revolusi Daya: Baterai 7.000 mAh Terbesar di Kelasnya

Satu hal yang paling mencuri perhatian dari vivo V70 Series adalah kapasitas baterainya yang mencapai 7.000 mAh. Ini merupakan kapasitas baterai terbesar yang pernah disematkan vivo pada jajaran V Series.

Langkah ini menjadi jawaban atas tingginya mobilitas pengguna muda yang membutuhkan perangkat tahan lama tanpa sering bergantung pada power bank.

Untuk mengimbangi kapasitas jumbo tersebut, vivo menyematkan teknologi 90W FlashCharge. Pengisian daya cepat ini memastikan pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mengisi ulang daya baterai raksasa tersebut, memberikan efisiensi waktu yang signifikan bagi pengguna dengan intensitas penggunaan tinggi.

Kolaborasi Estetik dengan POP MART Zsiga

Tampil beda dari generasi sebelumnya, vivo V70 Series menggandeng POP MART melalui IP Zsiga dengan tema "Bloom Under the Sun". Kolaborasi ini menyasar pengguna yang mementingkan ekspresi diri dan desain yang playful.

Pada model vivo V70, terdapat fitur Exclusive Flip Cards yang membuat tampilan layar menjadi interaktif dan berubah mengikuti sudut kemiringan ponsel. Sementara itu, vivo V70 FE hadir dengan Custom Watermarks khas Zsiga yang memberikan sentuhan unik pada setiap hasil jepretan foto.

Fitur vivo V70 vivo V70 FE Baterai 7.000 mAh 7.000 mAh FlashCharge 90W 90W Keamanan 3D Ultrasonic 2.0 3D Ultrasonic 2.0 OS OriginOS 6 OriginOS 6 Fitur AI AI Stage Mode AI Travel Portrait

Teknologi Keamanan dan Performa AI Terbaru

Tidak hanya soal fisik, vivo V70 Series juga membawa peningkatan teknologi internal yang masif. Penggunaan 3D Ultrasonic Fingerprint Scanning 2.0 memberikan area pemindaian yang lebih luas dan tetap akurat meski jari dalam kondisi basah atau berkeringat.

Dari sisi perangkat lunak, OriginOS 6 hadir dengan manajemen memori cerdas yang diklaim jauh lebih responsif. vivo juga memperkenalkan pengembangan pada fitur AI Creation.

Varian vivo V70 dilengkapi dengan fitur AI Stage Mode, sementara vivo V70 FE dibekali fitur AI Travel Portrait untuk memudahkan dokumentasi perjalanan yang estetik.

Analisis Persaingan: Mengincar Takhta Mid-High Range

Kehadiran vivo V70 Series di awal Maret 2026 diprediksi akan memperketat persaingan pasar smartphone kelas menengah atas di Indonesia. Dengan membawa baterai 7.000 mAh, vivo berhasil menciptakan nilai jual unik yang kuat dibandingkan kompetitor yang rata-rata masih bertahan di angka 5.000 mAh.

Strategi kolaborasi dengan IP populer seperti POP MART juga menjadi langkah strategis untuk menggaet pasar Gen Z yang mementingkan estetika visual dan eksklusivitas produk.

People Also Ask (FAQ)

1. Kapan tanggal rilis vivo V70 di Indonesia?

vivo V70 Series dijadwalkan meluncur secara resmi di Indonesia pada 9 Maret 2026.

2. Apa perbedaan utama vivo V70 dan vivo V70 FE?

Perbedaan utama terletak pada fitur AI-nya. vivo V70 memiliki AI Stage Mode untuk fotografi panggung, sementara V70 FE fokus pada AI Travel Portrait untuk keperluan dokumentasi perjalanan.

3. Berapa kapasitas baterai vivo V70?

Kedua model vivo V70 Series dibekali baterai berkapasitas 7.000 mAh, yang merupakan yang terbesar di sejarah V Series.