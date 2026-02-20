Infinix Resmi Luncurkan NOTE 60 Series di Indonesia, Lonjakan Spesifikasi Paling Signifikan

Peluncuran ponsel Infinix NOTE 60 Series(MI/HO)

INFINIX secara resmi memulai langkah ambisiusnya untuk naik kelas di pasar smartphone Indonesia dengan meluncurkan NOTE 60 Series pada 18 Februari 2026.

Mengusung manifesto It’s NOTE What You Think, lini terbaru ini membawa redefinisi total melalui peningkatan spesifikasi paling signifikan sepanjang sejarah seri NOTE.

Lini ini terdiri dari tiga model utama, yakni NOTE 60 Ultra, NOTE 60 Pro, dan NOTE 60.

Dalam peluncurannya, Infinix memperkuat kolaborasi dengan para pemimpin industri global seperti Snapdragon untuk performa, Pininfarina untuk desain, hingga sistem audio dari SOUND BY JBL.

Performa Snapdragon Pertama di Lini NOTE

Infinix NOTE 60 Pro mencatatkan sejarah sebagai perangkat pertama di lininya yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4.

Penggunaan prosesor ini memberikan lonjakan kinerja CPU hingga 75% dan rendering GPU hingga 210% dibandingkan generasi sebelumnya.

Performa ini didukung oleh sistem pendingin 3D IceCore Vapor Chamber untuk menjaga suhu tetap stabil saat menjalankan aktivitas berat seperti bermain game hingga 120 FPS.

Head of Marketing Infinix Indonesia Sergio Ticoalu menegaskan keseriusan brand ini dalam memasuki segmen yang lebih tinggi.

"Melalui NOTE 60 Series, kami secara resmi menunjukkan bahwa Infinix serius masuk ke kelas yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar upgrade generasi, tetapi lonjakan spesifikasi yang paling signifikan dalam sejarah seri NOTE. Kolaborasi dengan Snapdragon menjadi langkah strategis kami untuk menghadirkan performa yang benar-benar kompetitif. Kampanye ‘It’s NOTE What You Think’ adalah pesan bahwa kami hadir dengan standar baru, lebih powerful, lebih presisi, dan lebih siap bersaing di level yang lebih tinggi," papar Sergio.

Inovasi Desain dan Fitur Interaktif

Salah satu fitur unik yang dihadirkan adalah Active Matrix Display pada bagian belakang NOTE 60 Pro.

Fitur ini memungkinkan pengguna berinteraksi melalui Pixel Pets yang dapat dikustomisasi serta memainkan mini-games melalui Matrix Miniplay.

Dari sisi daya, Infinix menanamkan baterai "monster" berkapasitas 6500mAh yang didukung teknologi Active Healing System guna menjamin kesehatan baterai hingga 6 tahun penggunaan.

Selain varian Pro, Infinix juga memperkenalkan NOTE 60 yang ditenagai MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G.

Sebagai kejutan, Infinix memberikan pratinjau khusus NOTE 60 Ultra yang merupakan hasil kolaborasi desain dengan firma legendaris Italia, Pininfarina.

Harga dan Ekosistem IoT

Seluruh lini NOTE 60 Series dipastikan mendapatkan dukungan sistem operasi terbaru XOS 16 dengan jaminan tiga generasi pembaruan platform.

Bersamaan dengan peluncuran smartphone, Infinix juga memperluas ekosistem digitalnya dengan merilis tablet XPAD 30E, Infinix AI Glasses, serta perangkat audio dan wearable lainnya.

Berikut adalah daftar harga resmi NOTE 60 Series di Indonesia:

Infinix NOTE 60 (8GB/256GB): Rp4.999.000 (Harga First Sale Rp4.099.000).

Infinix NOTE 60 Pro (8GB/256GB): Rp5.499.000 (Harga First Sale Rp5.399.000).

Infinix NOTE 60 Pro (12GB/256GB): Rp5.999.000 (Harga First Sale Rp5.899.000).

Penjualan perdana menyertakan berbagai paket bundling menarik, termasuk kuota internet dari Smartfren dan AXIS. (Z-1)