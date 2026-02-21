HP 5G Rp2 Jutaan Rasa Flagship 2026: Ada Samsung Galaxy A07!

Rekomendasi HP 5G 2 jutaan terbaik.(Dok. Samsung)

PASAR smartphone kelas menengah (mid-range) di awal tahun 2026 semakin kompetitif. Dengan budget di rentang harga Rp2 juta hingga Rp2.999.000, konsumen kini sudah bisa mendapatkan fitur yang dulunya eksklusif di kelas flagship, seperti layar 144Hz, pengisian daya nirkabel, hingga dukungan kecerdasan buatan (AI).

Daftar HP 5G 2 Jutaan Terbaik (Update Februari 2026)

Resmi meluncur pada pertengahan Februari 2026, Samsung Galaxy A07 5G membawa baterai monster 6.000 mAh. Keunggulan mutlak ponsel ini adalah komitmen Samsung memberikan update sistem operasi hingga 6 tahun, menjadikannya investasi jangka panjang terbaik di kelasnya.

Layar: 6.7 inci, 120Hz Refresh Rate.

6.7 inci, 120Hz Refresh Rate. Chipset: MediaTek Dimensity 6300 (6nm).

MediaTek Dimensity 6300 (6nm). Fitur AI: Circle to Search & Google Gemini terintegrasi.

Circle to Search & Google Gemini terintegrasi. Harga: Rp 2.799.000 (6/128GB).

Tecno merusak pasar dengan menghadirkan fitur Wireless Charging di harga 2 jutaan. Dengan desain futuristik dan refresh rate 144Hz, ponsel ini sangat cocok untuk para gamer yang mencari performa tanpa kompromi.

Baca juga : Redmi Note 15 Pro+ 5G Jadi Smartphone Rekomendasi di Harga Rp5 juta-an

Baterai: 6.000 mAh + 30W Wireless Charging.

6.000 mAh + 30W Wireless Charging. Chipset: Dimensity 7300 Ultimate.

Dimensity 7300 Ultimate. Harga: Rp 2.239.000.

3. Poco M7 Pro 5G

Bagi penggemar fotografi, Poco M7 Pro 5G adalah jawabannya. Dilengkapi dengan OIS (Optical Image Stabilization) pada kamera utamanya, ponsel ini mampu menghasilkan video yang stabil dan jernih layaknya ponsel premium.

Kamera: 50 MP OIS Utama.

50 MP OIS Utama. Layar: Flow AMOLED dengan In-display Fingerprint.

Flow AMOLED dengan In-display Fingerprint. Harga: Rp 2.499.000.

Model HP Fitur Unggulan Harga (Mata Uang Rupiah) Samsung Galaxy A07 5G Update 6 Tahun & AI Gemini Rp 2.799.000 Tecno Pova 7 5G Wireless Charging & 144Hz Rp 2.239.000 Poco M7 Pro 5G Kamera OIS & Layar AMOLED Rp 2.499.000

Kesimpulan: Pilih Mana? Jika Anda mengutamakan durabilitas software dan fitur pintar, Samsung Galaxy A07 5G adalah pemenangnya. Namun, jika Anda butuh kecepatan layar untuk gaming, Tecno Pova 7 5G menawarkan nilai lebih dengan harga yang lebih kompetitif.

FAQ (People Also Ask)

Berapa lama baterai Samsung A07 5G bertahan?

Dengan kapasitas 6.000 mAh, Samsung mengklaim ponsel ini bisa bertahan hingga 2 hari untuk penggunaan normal atau 120% lebih lama dibandingkan generasi sebelumnya.

Apakah semua HP di daftar ini sudah mendukung jaringan 5G di Indonesia?

Ya, seluruh perangkat yang direkomendasikan sudah mendukung band 5G yang digunakan operator seluler di Indonesia (n1, n3, n40).