HP 5G Rp2 Jutaan Rasa Flagship 2026: Ada Samsung Galaxy A07!

PASAR smartphone kelas menengah (mid-range) di awal tahun 2026 semakin kompetitif. Dengan budget di rentang harga Rp2 juta hingga Rp2.999.000, konsumen kini sudah bisa mendapatkan fitur yang dulunya eksklusif di kelas flagship, seperti layar 144Hz, pengisian daya nirkabel, hingga dukungan kecerdasan buatan (AI).
Resmi meluncur pada pertengahan Februari 2026, Samsung Galaxy A07 5G membawa baterai monster 6.000 mAh. Keunggulan mutlak ponsel ini adalah komitmen Samsung memberikan update sistem operasi hingga 6 tahun, menjadikannya investasi jangka panjang terbaik di kelasnya.
Tecno merusak pasar dengan menghadirkan fitur Wireless Charging di harga 2 jutaan. Dengan desain futuristik dan refresh rate 144Hz, ponsel ini sangat cocok untuk para gamer yang mencari performa tanpa kompromi.
Bagi penggemar fotografi, Poco M7 Pro 5G adalah jawabannya. Dilengkapi dengan OIS (Optical Image Stabilization) pada kamera utamanya, ponsel ini mampu menghasilkan video yang stabil dan jernih layaknya ponsel premium.
|Model HP
|Fitur Unggulan
|Harga (Mata Uang Rupiah)
|Samsung Galaxy A07 5G
|Update 6 Tahun & AI Gemini
|Rp 2.799.000
|Tecno Pova 7 5G
|Wireless Charging & 144Hz
|Rp 2.239.000
|Poco M7 Pro 5G
|Kamera OIS & Layar AMOLED
|Rp 2.499.000
Jika Anda mengutamakan durabilitas software dan fitur pintar, Samsung Galaxy A07 5G adalah pemenangnya. Namun, jika Anda butuh kecepatan layar untuk gaming, Tecno Pova 7 5G menawarkan nilai lebih dengan harga yang lebih kompetitif.
Berapa lama baterai Samsung A07 5G bertahan?
Dengan kapasitas 6.000 mAh, Samsung mengklaim ponsel ini bisa bertahan hingga 2 hari untuk penggunaan normal atau 120% lebih lama dibandingkan generasi sebelumnya.
Apakah semua HP di daftar ini sudah mendukung jaringan 5G di Indonesia?
Ya, seluruh perangkat yang direkomendasikan sudah mendukung band 5G yang digunakan operator seluler di Indonesia (n1, n3, n40).
Samsung Galaxy A07 5G mengusung layar PLS LCD berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD Plus (720 x 1600 piksel). Keunggulan utamanya terletak pada refresh rate 120Hz
