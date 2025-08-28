Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

Vivo X Fold5: Performa Flagship, Wi-Fi 7, RAM 16GB, Memori 512GB

 Gana Buana
28/8/2025 20:39
Vivo X Fold5: Performa Flagship, Wi-Fi 7, RAM 16GB, Memori 512GB
Vivo X Fold5.(MI/Muhammad Ghifari A)

VIVO resmi menghadirkan Vivo X Fold5 ke pasar Indonesia. Fokusnya jelas: bodi super ringan 217 gram, baterai jumbo 6000 mAh, performa Snapdragon 8 Gen 3, kamera ZEISS, serta fitur SmartFold AI untuk produktivitas.

Perangkat ini menargetkan profesional dinamis yang butuh ponsel lipat tipis, tahan air/debu, dan kuat untuk kerja–hiburan seharian.

“Vivo X Fold5 adalah solusi all-in-one untuk profesional modern, portabel tanpa kompromi berkat ketahanan air dan debu serta desain super ringan,” ujar Hadie Mandala, Product Manager Vivo Indonesia, di PIK (28/8).

5 Alasan Utama Memilih Vivo X Fold5

  • Ringan & tipis: hanya 217 g; 9,2 mm saat dilipat (varian Titanium Gray).
  • Tahan air & debu: sertifikasi IPX8/IPX9 dan IP5X (klaim pabrikan).
  • Layar imersif ganda: panel LTPO AMOLED 120Hz, HDR10+/Dolby Vision.
  • Kamera ZEISS 50MP tiga lensa: lengkap OIS, laser AF, dan ZEISS T* coating.
  • SmartFold AI: Job Workbench, Smart Shortcut Button, AI Captions, multitasking makin gampang.

Fitur Produktivitas & Kreativitas

  • SmartFold AI: Job Workbench (hingga 5 aplikasi), Shortcut Button, AI Captions untuk transkrip rapat online.
  • Kamera berbasis AI: Magic Move, AI Image Enhancer, AI Erase 3.0, AI Reflection Remover, Comprehensive Auto-Framing.

Spesifikasi Vivo X Fold5 (Indonesia)

  • Desain & Bobot
  • Warna & bobot: Titanium Gray (217 g), Feather White (226 g).
  • Ketebalan: Titanium Gray 9,2 mm (lipat) / 4,3 mm (buka); Feather White 9,7 mm (lipat) / 4,55 mm (buka).
  • Ketahanan: IPX8/IPX9 water resistance, IP5X dust resistance.
  • Material & engsel: 2nd Gen Armor Architecture, UTG, engsel tahan benturan.

Layar

  • Utama (dalam): Foldable LTPO AMOLED 8,03", 2200×2480 (~413 ppi), 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, puncak 4500 nit.
  • Cover (luar): LTPO AMOLED 6,53" rasio 21:9, 1172×2748, puncak 5500 nit, Armor Glass (2nd gen).

Performa

  • Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
  • OS: Android 15 berbasis Funtouch 15
  • Dukungan update: hingga 4x upgrade Android + 5 tahun security patch.

  • Kamera

    • Belakang (ZEISS):

      • 50 MP wide f/1.6, PDAF, OIS
      • 50 MP periscope telephoto f/2.6, 3x optical zoom, PDAF, OIS
      • 50 MP ultrawide f/2.1, 119° FoV, PDAF
  • Fitur: color spectrum sensor, Laser AF, ZEISS T* coating, dual-LED flash
  • Video: hingga 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps dengan gyro-EIS
  • Selfie: 20 MP f/2.4 di layar utama & cover
  • AI Kamera: AI Magic Move, AI Four Season, AI Image Expander, AI Erase 3.0, AI Reflection Remover, Comprehensive Auto-Framing

Baterai & Pengisian

  • Kapasitas: 6000 mAh
  • Pengisian cepat: (detail belum dicantumkan pada rilis ini)
  • Konektivitas & Fitur
  • Jaringan: 5G
  • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
  • Bluetooth: 5.4, NFC
  • Lokasi: GPS (L1+L5)
  • Port: USB-C 3.2 (OTG, DisplayPort)
  • Audio: speaker stereo, Snapdragon Sound, Hi-Res 24-bit/192kHz
  • Sensor: sidik jari samping, akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas, infrared

Harga & Ketersediaan di Indonesia

  • Konfigurasi: 16GB RAM + 512GB ROM
  • Harga resmi: Rp 24.999.000
  • Periode pre-order: 28 Agustus - 18 September 2025

Tersedia luas setelah periode pre-order di kanal online & offline Vivo.

Kelebihan & Kekurangan (Singkat)

Kelebihan

  • Bobot 217 g untuk kategori foldable
  • Baterai 6000 mAh
  • Layar LTPO 120Hz ganda + HDR10+/Dolby Vision
  • Kamera ZEISS lengkap OIS & mode AI
  • SmartFold AI mendukung produktivitas

Kekurangan

  • Detail kecepatan pengisian belum tercantum
  • Varian Feather White lebih berat (226 g)

FAQ

Berapa harga Vivo X Fold5 di Indonesia?
Rp 24.999.000 untuk 16GB+512GB.

Kapan pre-order Vivo X Fold5?
28 Agustus-18 September 2025.

Apakah Vivo X Fold5 tahan air dan debu?
Memiliki sertifikasi IPX8/IPX9 dan IP5X (sesuai informasi rilis pada artikel ini).

Chipset yang dipakai apa?
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Apakah ada fitur AI untuk kerja?
Ada: SmartFold AI (Job Workbench, Smart Shortcut Button, AI Captions). (Z-10)



Editor : Gana Buana
