Vivo X Fold5: Performa Flagship, Wi-Fi 7, RAM 16GB, Memori 512GB

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
VIVO resmi menghadirkan Vivo X Fold5 ke pasar Indonesia. Fokusnya jelas: bodi super ringan 217 gram, baterai jumbo 6000 mAh, performa Snapdragon 8 Gen 3, kamera ZEISS, serta fitur SmartFold AI untuk produktivitas.
Perangkat ini menargetkan profesional dinamis yang butuh ponsel lipat tipis, tahan air/debu, dan kuat untuk kerja–hiburan seharian.
“Vivo X Fold5 adalah solusi all-in-one untuk profesional modern, portabel tanpa kompromi berkat ketahanan air dan debu serta desain super ringan,” ujar Hadie Mandala, Product Manager Vivo Indonesia, di PIK (28/8).
Kamera
Tersedia luas setelah periode pre-order di kanal online & offline Vivo.
Berapa harga Vivo X Fold5 di Indonesia?
Rp 24.999.000 untuk 16GB+512GB.
Kapan pre-order Vivo X Fold5?
28 Agustus-18 September 2025.
Apakah Vivo X Fold5 tahan air dan debu?
Memiliki sertifikasi IPX8/IPX9 dan IP5X (sesuai informasi rilis pada artikel ini).
Chipset yang dipakai apa?
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
Apakah ada fitur AI untuk kerja?
Ada: SmartFold AI (Job Workbench, Smart Shortcut Button, AI Captions). (Z-10)
