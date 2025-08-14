Vivo Y400 Meluncur di Indonesia, Berikut Spesifikasi dan Harganya

Ilustrasi(DOk: Vivo)

VIVO resmi merilis ponsel vivo Y400 di pasar Indonesia, membawa desain yang stylish dengan inovasi AI mumpuni. Ini menjadikan perangkat tersebut cocok untuk menunjang kebutuhan anak muda Indonesia, khususnya mahasiswa.

Memiliki sederet fitur AI yang canggih, seperti meringkas catatan secara instan, menerjemahkan materi dari bahasa asing, hingga mengubah rekaman menjadi teks, menjadikan vivo Y400 mampu membantu kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas perkuliahan.

"Memasuki musim kembali ke kampus, para mahasiswa membutuhkan perangkat yang bisa diandalkan untuk menjalani rutinitas padat dari pagi sampai malam. Vivo Y400 hadir sebagai solusi lengkap, mulai dari fitur Vivo AI cerdas untuk bantu produktivitas belajar, hingga baterai besar dan pengisian cepat yang mendukung aktivitas seharian. Kami percaya Vivo Y400 adalah teman kuliah terbaik bagi mahasiswa aktif yang ingin terus produktif, kreatif," kataProduct Manager Vivo Indonesia, Gilang Pamenan, dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (14/8).

Baca juga : Fitur SATSPAM dari IM3 Beri Perlindungan untuk Penipuan Digital bagi Masyarakat Indonesia

Ingin tahu rincian spesifikasi yang terbenam pada Vivo Y400, berikut rangkumannya:

1. Layar AMOLED 120Hz

Vivo Y400 dibekali layar AMOLED 120Hz Ultra Terang dengan tingkat kecerahan hingga 1800 nits, memastikan tampilan tetap jelas meskipun digunakan di bawah sinar matahari saat kegiatan di luar ruang.

Baca juga : Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Kompetensi Bahasa Inggris

Hadir dengan akurasi warna 100% DCI-P3, memungkinkan pengguna melihat detail visual dengan warna yang nyata, penting saat mengedit konten, meninjau desain, atau membaca materi presentasi. Dengan refresh rate 120Hz, aktivitas scrolling saat membaca materi kuliah maupun menjelajah media sosial terasa mulus dan responsif.

2. Tahan Banting

Urusan daya tahan, Vivo Y400 dirancang sebagai perangkat hiburan yang menyenangkan dan tahan menghadapi berbagai aktivitas. Bersertifikasi IP68/69, membuat perangkat tahan terhadap debu dan air, sehingga tetap aman digunakan untuk aktivitas luar ruang seperti piknik kampus, eksplorasi alam, hingga seru-seruan bersama teman tanpa rasa khawatir.

3. Kapasitas 6.000 mAh

Dari sisi baterai, ponsel itu diyakini mampu menemani rutinitas panjang pengguna dari pagi hingga malam tanpa khawatir kehabisan daya. Berbekal baterai besar 6000mAh, perangkat ini sanggup menunjang aktivitas digital pengguna sepanjang hari. Ponsel pun hadir dengan teknologi 44W FlashCharge memastikan proses pengisian dari 1% ke 50% hanya membutuhkan waktu 30 menit.

4. Dapur Pacu dan Sistem Operasi

Untuk dapur pacu, Vivo Y400 ditenagai System on Chip (SoC) Snapdragon 685 yang cukup bertenaga di kelasnya, ponsel ini pun berjalan dengan sistem operasi Android 15 dan dilapisi sistem antarmuka Funtouch OS 15.

5. Hadir dengan Kamera underwater

Ponsel ini menawarkan kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX852 yang ditemani dengan sensor kedalaman 2 MP. Karena mendukung IP68/69, ponsel itu diklaim memiliki fitur kamera underwater, membuat pengguna bisa mengabadikan momen saat bermain air, berenang, atau menikmati wahana outdoor lainnya secara langsung tanpa perlu perangkat tambahan.

6. Harga

Vivo Y400 tersedia dalam dua pilihan varian memori, yakni 8+128GB seharga Rp3.199.000 dan 8+256GB seharga Rp3.499.000. Dari sisi perlindungan perangkat, vivo memberikan Extended Warranty 12 bulan senilai Rp200.000 untuk kedua varian, serta Screen Warranty hingga 12 bulan senilai Rp300.000, tergantung pada varian yang dipilih (8+128GB atau 8+256GB). (M-2)