Fitur Unggulan vivo V60, Punya Fitur Kamera ZEISS buat Close-Up dari Jauh

Fitur Vivo V60.(MI/Muhammad Ghifari A)

vivo resmi menghadirkan V60 di Indonesia. Ponsel ini dibekali serangkaian fitur kamera dan performa yang dirancang untuk menangkap momen spesial, terutama di panggung festival.

“Dengan bangga kami mempersembahkan vivo V60, perangkat yang membuat pengalaman festival makin dekat di genggaman: memotret dari jauh seolah di depan panggung, lalu berbagi kebahagiaan dengan orang terkasih,” ujar Alexa Tiara, Manajer PR vivo Indonesia, saat peluncuran di Jakarta, Kamis (28/8).

Kamera ZEISS, Siap Close-Up dari Jauh

V60 menjadi seri V pertama dengan 50MP ZEISS Super Telephoto berkekuatan 10x Telephoto Zoom. Sensor besar Sony IMX882 menghasilkan potret close-up yang tajam dan bertekstur, bahkan dari jarak jauh, ideal untuk mengunci ekspresi musisi favorit di atas panggung.

Selain telefoto, vivo V60 juga dibekali kamera 50MP bersensor Sony IMX766 yang andal di kondisi minim cahaya. Fitur ZEISS Multifocal Portrait menghadirkan opsi jarak potret 85mm dan 100mm untuk karakter bokeh yang lebih kuat dan konsisten.

Ditenagai Snapdragon 7 Gen 4, V60 menawarkan efisiensi CPU naik 27% dan GPU 30% dibanding generasi sebelumnya, multitasking, gaming, hingga perekaman video berat terasa mulus. Baterai 5.500 mAh didukung 90W FlashCharge (0-50% sekitar 10 menit), plus sertifikasi IP68 dan IP69 untuk ketahanan debu dan air.

Desain Premium & Fitur Spesial

Bodi ramping 7,5 mm dengan rounded-edge design nyaman digenggam. Pilihan warna Spotlight Grey dan Dancing Blue tampil elegan, sementara Festive Purple dibuat khusus untuk merayakan semangat festival.

Mode kreatif seperti Film Camera Mode memberi nuansa sinematik, sedangkan Four-Season Portrait menghadirkan palet artistik berbeda untuk setiap “musim” foto Anda.

Ketersediaan & Harga

Konfigurasi:

RAM 8/12 GB

Penyimpanan 256/512 GB

Harga: