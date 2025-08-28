Fitur Unggulan vivo V60, Punya Fitur Kamera ZEISS buat Close-Up dari Jauh

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
vivo resmi menghadirkan V60 di Indonesia. Ponsel ini dibekali serangkaian fitur kamera dan performa yang dirancang untuk menangkap momen spesial, terutama di panggung festival.
“Dengan bangga kami mempersembahkan vivo V60, perangkat yang membuat pengalaman festival makin dekat di genggaman: memotret dari jauh seolah di depan panggung, lalu berbagi kebahagiaan dengan orang terkasih,” ujar Alexa Tiara, Manajer PR vivo Indonesia, saat peluncuran di Jakarta, Kamis (28/8).
V60 menjadi seri V pertama dengan 50MP ZEISS Super Telephoto berkekuatan 10x Telephoto Zoom. Sensor besar Sony IMX882 menghasilkan potret close-up yang tajam dan bertekstur, bahkan dari jarak jauh, ideal untuk mengunci ekspresi musisi favorit di atas panggung.
Selain telefoto, vivo V60 juga dibekali kamera 50MP bersensor Sony IMX766 yang andal di kondisi minim cahaya. Fitur ZEISS Multifocal Portrait menghadirkan opsi jarak potret 85mm dan 100mm untuk karakter bokeh yang lebih kuat dan konsisten.
Ditenagai Snapdragon 7 Gen 4, V60 menawarkan efisiensi CPU naik 27% dan GPU 30% dibanding generasi sebelumnya, multitasking, gaming, hingga perekaman video berat terasa mulus. Baterai 5.500 mAh didukung 90W FlashCharge (0-50% sekitar 10 menit), plus sertifikasi IP68 dan IP69 untuk ketahanan debu dan air.
Bodi ramping 7,5 mm dengan rounded-edge design nyaman digenggam. Pilihan warna Spotlight Grey dan Dancing Blue tampil elegan, sementara Festive Purple dibuat khusus untuk merayakan semangat festival.
Mode kreatif seperti Film Camera Mode memberi nuansa sinematik, sedangkan Four-Season Portrait menghadirkan palet artistik berbeda untuk setiap “musim” foto Anda.
Vivo X Fold5 resmi di Indonesia. Bobot 217 g, baterai 6000 mAh, Snapdragon 8 Gen 3, kamera ZEISS, SmartFold AI. Harga Rp24.999.000, pre-order 28/8–18/9/2025.
Memiliki sederet fitur AI yang canggih, seperti meringkas catatan secara instan, menerjemahkan materi dari bahasa asing, hingga mengubah rekaman menjadi teks
Kamera utama menggunakan Sony 4K 50MP yang didukung sensor stabilisasi gambar (OIS), selanjutnya ada juga Kamera Bokeh bersensor 32MP.
Selain difungsikan sebagai ajang promosi dan transaksi bisnis, PRJ juga dikenal sebagai pesta rakyat yang menggabungkan budaya dengan hiburan.
VIVO telah resmi mengumumkan peluncuran ponsel lipat Vivo X Fold5, ponsel yang digadang-gadang bakal hadir dengan bobot ringan serta kokoh itu dijadwalkan rilis pada 25 Juni 2025.
Larangan yang akan berlaku mulai Maret tahun depan itu menjadikan Korea Selatan negara terbaru yang membatasi penggunaan ponsel pintar dan media sosial di kalangan anak di bawah umur.
Produk ponsel baru iQOO Z10 Lite, yang tersedia dalam pilihan warna Armor White dan Power Green, dilego dengan harga mulai Rp2.499.000 di pasar Indonesia.
Dalam masa promosi di 21 Agustus 2025, Infinix HOT 60 Pro+ varian RAM 8GB dan ROM 128 GB dilego seharga Rp2.469.000 di Tokopedia dan TikTok Shop.
Xiaomi kembali memperkuat dominasinya di pasar ponsel entry-level Indonesia lewat peluncuran Redmi 15C. Mengusung desain tipis, performa kencang, dan baterai jumbo.
CASING HP kini bukan hanya sekadar pelindung, tetapi juga menjadi bagian dari gaya dan identitas seseorang. Kimberly Ryder pilih casing HP yang stylish dan fungsional
