Ponsel iQOO Z10 Lite Dilego dengan Harga Mulai Rp2.499.000

Ponsel iQOO Z10 Lite(iQOO Indonesia)

PRODUK ponsel baru iQOO Z10 Lite, yang tersedia dalam pilihan warna Armor White dan Power Green, dilego dengan harga mulai Rp2.499.000 di pasar Indonesia.

Menurut siaran pers perusahaan, Senin (25/8), iQOO Z10 Lite dengan RAM 8GB dan ROM 128GB dipasarkan seharga Rp2.499.000

sedangkan perangkat yang memiliki RAM 8GB dan ROM 256GB dijual dengan harga Rp2.699.000.

Ponsel pintar dengan layar 6,7 inci AMOLED 120 Hz yang dibekali baterai 6.000 mAh ini diklaim tahan debu dan air.

"Fitur-fitur ini sudah biasa kita temukan di smartphone kelas premium ataupun flagship, tapi kita bawakan di iQOO Z10 Lite dengan harga yang sangat terjangkau," kata Senior Product Manager iQOO Indonesia Praditya Putra.

Ponsel iQOO Z10 Lite memiliki panel layar AMOLED berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 300 Hz responsif, yang diklaim bisa memperlancar penggunaan perangkat untuk bermain gim.

Perangkat ini menggunakan prosesor 6nm dari Qualcomm, Snapdragon 685, yang didukung RAM 8GB dan memori internal hingga 256GB.

Fitur gaming Ultra Game Mode seperti Motion Control tersedia pada ponsel ramah di kantong ini.

Selain itu, ada fitur Monster Mode guna mengutamakan penggunaan prosesor untuk gim yang sedang berjalan dan Touch Control Optimization.

Ponsel gaming ini dilengkapi pula dengan sistem pendingin berbahan Graphite Cooling Sheet dengan luas area pendinginan 40.000 mm persegi untuk memastikan suhu perangkat tetap stabil ketika digunakan dalam waktu lama.

Baterai 6000 mAh pada iQOO Z10 Lite memungkinkan pengguna memakai ponsel seharian, dari pagi hingga malam hari.

Dalam pengujian internal iQOO, baterai ponsel ini bisa digunakan untuk navigasi Google Maps hingga 14 jam, bermain gim MOBA hingga 10 jam, atau menikmati konten di platform digital seperti TikTok atau YouTube hingga 17 jam hanya dengan satu kali pengisian daya penuh.

Baterai berkapasitas besar pada perangkat ini didukung dengan pengisian daya cepat 44W FlashCharge yang dijanjikan mampu mengisi daya baterai hingga 50 persen dalam waktu 30 menit.

Ponsel iQOO Z10 Lite sudah lolos sertifikasi IP68 dan IP69 untuk ketahanan terhadap air dan debu.

Perangkat ini diklaim bisa bertahan di kedalaman air hingga 2 meter selama 30 menit dan terlindungi dari partikel debu mikro.

Dukungan fotografi iQOO Z10 Lite meliputi kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX852, satu kamera berukuran 2MP di bagian belakang,

serta satu kamera depan berukuran 8MP.

Perangkat ini juga dilengkapi dengan fitur Underwater Photography, yang memungkinkan pengguna mengambil foto di dalam air. (Ant/Z-1)