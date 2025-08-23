Rilis di Indonesia, Infinix HOT 60 Pro+ Dibanderol Mulai Rp2, 4 Jutaan

Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
INFINIX HOT 60 Pro+, yang merupakan ponsel pencetak rekor dunia sebagai Smartphone Layar 3D Curved Tertipis di Dunia, secara resmi telah dijual di Indonesia dengan harga mulai Rp2,4 jutaan.
Rekor dunia yang dicetak Infinix itu dikukuhkan di kawasan ikonik Candi Borobudur dan diakui oleh Guiness World Records.
"Rekor dunia ini digagas dan diprakarsai oleh tim Infinix Indonesia hingga akhirnya diakui Guiness World Records secara global. Momentum ini membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya sebagai pasar penting, tetap juga menjadi salah satu pusat inovasi global Infinix," kata Head of Marketing Infinix Indonesia Sergio Ticoalu dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (23/8).
Membedah spesifikasi ponsel varian tertinggi dalam seri HOT 60 ini tebalnya hanya 5,9 milimeter dan beratnya hanya 155 gram.
Ponsel ini berukuran 6,78 inci yang dilindungi Corning Gorilla Glass 7i, dengan resolusinya 1,5K, kecerahan puncak 4500 nits, dan refresh rate 144Hz.
Untuk dapur pacu, ponsel ini dilengkapi chipset gaming terbaru dari MediaTek Helio G200, yang dibangun pada arsitektur chip 6 nm.
Selanjutnya dari sisi daya, ponsel ini dibekali dengan baterai berukuran 5160mAh dan telah didukung teknologi 45W Fast Charge. Infinix menjanjikan baterai tangguh hingga lima tahun penggunaan yang diklaim menjadikannya salah satu baterai andal di kelasnya.
Infinix HOT 60 Pro+ merupakan ponsel pertama dalam seri HOT yang menggunakan sensor SONY IMX882 pada kamera utama berukuran 50MP untuk meningkatkan pengalaman fotografi. Sementara untuk kamera depannya berukuran 13 MP.
Kemudahan akses via One-Tap AI memungkinkan pengguna mengoptimalkan pemanfaatan fitur-fitur kecerdasan buatan pada perangkat ini.
Ada empat warna yang ditawarkan yaitu Sleek Black, Titanium Silver, Coral Tides, dan Misty Violet.
Infinix HOT 60 Pro+ ini dilego dengan harga resmi mulai Rp2.599.000 untuk RAM 8GB dan ROM 128 GB. Sementara untuk varian RAM 8GB dan ROM 256GB dibanderol seharga Rp2.799.000.
Dalam masa promosi di 21 Agustus 2025, Infinix HOT 60 Pro+ varian RAM 8GB dan ROM 128 GB dilego seharga Rp2.469.000 di Tokopedia dan TikTok Shop, sementara untuk varian RAM 8GB dan ROM 256GB tersedia seharga Rp2.649.000 di seluruh Infinix Official Store. (Ant/Z-1)
