Tinggalkan Tradisi, OnePlus 15 Hadir dengan Desain Kamera Baru

Ilustrasi(Dok: GSM Arena)

PERUSAHAAN teknologi asal Tiongkok, OnePlus, dikabarkan akan memperbarui desain modul kamera pada ponsel OnePlus 15. Sub-merek dari Oppo itu mencoba meninggalkan tradisi modul kamera bulat menjadi modul persegi panjang, membuat perangkat tampil lebih sederhana.

Dikutip dari GSM Arena, OnePlus 15 akan memiliki modul berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat, yang terletak di kiri atas bagian belakangnya. Bentuknya akan sangat mirip dengan modul yang digunakan oleh OnePlus 13T dan OnePlus 13s yang diluncurkan bulan lalu. Mengakhiri tradisi desain modul melingkar yang telah disematkan sejak 2022 lalu (pada OnePlus 10)

Bukan hanya itu, OnePlus 15 juga dikabarkan akan meninggalkan co-branding Hasselblad, dan akan menampilkan layar beresolusi lebih rendah daripada pendahulunya. Panelnya akan tetap bagus dengan teknologi LIPO dan bezel yang sangat tipis, tetapi hanya akan memiliki resolusi "1,5K".

OnePlus 15 dikabarkan memiliki kamera utama 50 MP, SoC Snapdragon 8 Elite 2, dan baterai 7.000-7.500 mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 100W. Semua detail tersebut telah bocor saat ini, tetapi niscaya akan ada lebih banyak informasi yang terungkap di masa mendatang.

OnePlus 15 diperkirakan akan diluncurkan secara global pada kuartal pertama tahun depan, mengikuti pola peluncuran flagship OnePlus dalam beberapa tahun terakhir.(M-2)