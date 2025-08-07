Tinggalkan Tradisi, OnePlus 15 Hadir dengan Desain Kamera Baru

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PERUSAHAAN teknologi asal Tiongkok, OnePlus, dikabarkan akan memperbarui desain modul kamera pada ponsel OnePlus 15. Sub-merek dari Oppo itu mencoba meninggalkan tradisi modul kamera bulat menjadi modul persegi panjang, membuat perangkat tampil lebih sederhana.
Dikutip dari GSM Arena, OnePlus 15 akan memiliki modul berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat, yang terletak di kiri atas bagian belakangnya. Bentuknya akan sangat mirip dengan modul yang digunakan oleh OnePlus 13T dan OnePlus 13s yang diluncurkan bulan lalu. Mengakhiri tradisi desain modul melingkar yang telah disematkan sejak 2022 lalu (pada OnePlus 10)
Bukan hanya itu, OnePlus 15 juga dikabarkan akan meninggalkan co-branding Hasselblad, dan akan menampilkan layar beresolusi lebih rendah daripada pendahulunya. Panelnya akan tetap bagus dengan teknologi LIPO dan bezel yang sangat tipis, tetapi hanya akan memiliki resolusi "1,5K".
OnePlus 15 dikabarkan memiliki kamera utama 50 MP, SoC Snapdragon 8 Elite 2, dan baterai 7.000-7.500 mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 100W. Semua detail tersebut telah bocor saat ini, tetapi niscaya akan ada lebih banyak informasi yang terungkap di masa mendatang.
OnePlus 15 diperkirakan akan diluncurkan secara global pada kuartal pertama tahun depan, mengikuti pola peluncuran flagship OnePlus dalam beberapa tahun terakhir.(M-2)
SUMBER anonim dari operator seluler asal Jerman diduga telah membocorkan tanggal perilisan Iphone 17 Series.
Perilisan Google Pixel 10 Series bakal dilakukan pada 20 Agustus 2025.
Pelajari cara screen mirroring HP ke TV dengan dan tanpa kabel. Ikuti langkah mudah untuk menikmati layar besar!
Jelajahi sejarah iPhone pertama sejak 2007 hingga model terbaru, dari inovasi layar sentuh hingga teknologi canggih terkini.
Produk baru tak selalu memiliki perubahan signifikan dibanding edisi tahun sebelumnya, sehingga ponsel keluaran lama masih layak pakai meski sudah diproduksi 1-2 tahun lalu.
Dengan menjadi official smartphone Liga Super, OPPO hadir membawa teknologi untuk menangkap semangat, emosi, dan momen kebanggaan sepak bola Indonesia.
I League (sebelumnya Liga Indonesia Baru), kembali mendapat kepercayaan dari jenama global jelang penyelenggaraan kompetisi musim baru Super League 2025/2026.
Oppo A5x hadir dengan desain yang menawan dengan tiga pilihan warna yaitu Twilight Pink, Laser White dan Midnight Blue.
Oppo A5i membawa keunggulan ketahanan kelas militer serta baterai besar yang memiliki ketahanan penggunaan hingga empat tahun lamanya.
Oppo Reno 14 Pro bakal hadir dengan layar yang lebar yakni 6,83 inci dengan bentuk layar datar (tidak melengkung). Ukuran layar yang lebar ini tentunya sangat nyaman digunakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved