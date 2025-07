Musim Baru Kompetisi Liga, I League Dapat Dukungan Anyar

Operator liga sepak bola Indonesia, I League, mendapat kepercayaan dari jenama global(Dok.HO)

OPERATOR liga sepak bola Indonesia, I League (sebelumnya Liga Indonesia Baru), kembali mendapat kepercayaan dari jenama global jelang penyelenggaraan kompetisi musim baru Super League 2025/2026. I League secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Oppo sebagai official smartphone partner untuk periode 2025 hingga 2027.

Kerja sama tersebut diumumkan dalam peluncuran resmi yang digelar di Jakarta pada Kamis (31/7).

Kesepakatan itu menandai masuknya Oppo sebagai mitra resmi melengkapi dukungan sebelumnya dari Adidas yang telah lebih dulu menjalin kerja sama sebagai penyedia bola pertandingan resmi dan seragam wasit.

"Kami berterima kasih banyak dengan kepercayaan dari brand internasional kepada I League dan BRI Super League untuk 2025-2026. Pada musim yang baru ini kami mendapatkan dua kepercayaan besar dari dua brand internasional," kata Direktur Komersial dan Bisnis I League, Sadikin Aksa.

"Yang pertama kami bekerja sama official matchball dan official jersei wasit dengan Adidas dan sekarang kami mendapatkan brand baru yang sudah berkecimpung juga dengan sepak bola yaitu Oppo menjadi official smartphone di BRI Super League 2025/2026 dan 2026/2007," imbuhnya.

Menurut Sadikin Aksa, menggandeng dua merek internasional sekaligus menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap perkembangan industri sepak bola di Indonesia, khususnya terhadap pengelolaan kompetisi oleh I League.

Kolaborasi dengan mitra smartphone tersebut akan berlangsung selama dua tahun. Mereka akan menyuplai kebutuhan untuk memperkuat aktivitas media klub dan penyelenggara di lapangan melalui penggunaan perangkat terbaru.

Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi digital klub-klub peserta liga, khususnya media internal yang tersebar di berbagai daerah.

"Ini merupakan kebanggaan juga dan kepada media klub di daerah juga berterima kasih dengan adanya bantuan dan kerjasama ini," imbuh Sadikin Aksa.

Peresmian kemitraan itu juga dihadiri VP Oppo Indonesia Patrick Owen, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta Sekjen PSSI Yunus Nusi.

I League turut menyatakan jumlah sponsor yang telah bergabung sudah cukup untuk menjamin kelangsungan kompetisi musim depan. Selain memberikan kepastian operasional liga, dukungan sponsor juga krusial dalam mendorong peningkatan kualitas kompetisi secara keseluruhan.

"Ini merupakan kepercayaan buat kami di I League dan menjadi semangat buat kami untuk memperbaiki kompetisi ke depan dan menaikkan nilai liga di Indonesia," imbuh Sadikin. (M-3)