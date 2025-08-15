Infinix HOT 60 Pro+ akan Dirilis pada 20 Agustus 2025 di Indonesia

Poster promosi Infinix HOT 60 Pro+(ANTARA/HO-Infinix)

INFINIX mengumumkan bahwa varian baru ponsel seri HOT 60, Infinix HOT 60 Pro+, akan dirilis pada 20 Agustus 2025 di pasar Indonesia.

"Infinix HOT 60 Pro+ ini menjadi salah satu produk Infinix yang sangat ditunggu kehadirannya sejak pengumuman global pada bulan

lalu. Infinix sangat antusias untuk akhirnya mengumumkan peluncuran HOT 60 Pro+ bagi konsumen Indonesia," kata Kepala Pemasaran Infinix Indonesia Sergio Ticoalu, dikutip Jumat (15/8).

Perusahaan menyebut Infinix HOT 60 Pro+ sebagai ponsel paling tipis di dunia yang memiliki layar 3D Curved ultra tipis dan jernih.

Ponsel varian tertinggi dalam seri HOT 60 ini tebalnya hanya 5,9 milimeter dan beratnya hanya 155 gram.

Layar berukuran 6,78 inci yang dilindungi Corning Gorilla Glass 7i pada perangkat ini punya resolusinya 1,5K dan refresh rate 144Hz.

Dapur pacu ponsel ini ditenagai oleh chipset gaming terbaru dari MediaTek, Helio G200, yang dibangun pada arsitektur chip 6 nm.

Infinix HOT 60 Pro+ dibekali dengan baterai berukuran 5160mAh yang telah didukung teknologi 45W Fast Charge.

Infinix HOT 60 Pro+ merupakan ponsel pertama dalam seri HOT yang menggunakan sensor SONY IMX882 pada kamera utama berukuran 50MP untuk meningkatkan pengalaman fotografi.

Kemudahan akses via One-Tap AI memungkinkan pengguna mengoptimalkan pemanfaatan fitur-fitur kecerdasan buatan pada perangkat ini.

Peluncuran Infinix HOT 60 Pro+ akan dimeriahkan oleh penampilan JKT48 dan band metal Deadsquad.

Sebelum acara peluncuran resmi, Infinix menghadirkan pengalaman HOT 60 Pro+ di The Sounds Project 2025 sebagai Official Beast Smartphone Partner.

Ajang itu mempertemukan JKT48 dengan Deadsquad di satu panggung dan menghadirkan kesempatan bagi pengunjung festival untuk mencoba ponsel HOT 60 Pro+.

Sergio mengatakan bahwa Infinix menyiapkan banyak kejutan pada acara peluncuran HOT 60 Pro Plus pada 20 Agustus 2025. (Ant/Z-1)