5 Smartphone Berkapasitas Baterai 7.000 mAh

Realme 15 Pro(Dok.Realme)

BATERAI berkapasitas 5.000mAh telah menjadi standar baru untuk smartphone. Baterai itu cukup untuk bertahan seharian penuh, membuat pengguna tidak perlu khawatir akan kehabisan daya isi meski melakukan aktivitas digital seharian penuh.

Namun seiring perkembangan teknologi, kini semakin banyak ditemui ponsel dari berbagai produsen mengemas baterai 7.000mAh bahkan lebih, mulai dari flagship terbaru Realme 15 Pro hingga IQOO Neo 10, berbagai merek mengejar angka baterai yang mungkin terdengar konyol untuk perangkat mainstream beberapa tahun lalu.

Bagi anda yang mencari ponsel berkapasitas baterai besar, berikut ini beberapa perangkat dengan baterai 7.000mAh (atau lebih besar) yang dikutip dari Gizmochina.

Baca juga : Tinggalkan Tradisi, OnePlus 15 Hadir dengan Desain Kamera Baru

Daftar Smartphone Berkapasitas Baterai 7.000 mAh

1. IQOO Neo 10

IQOO Neo 10 adalah salah satu perangkat pilihan untuk para penggemar yang mencari ponsel dengan kapasitas baterai tinggi, ponsel ini didukung baterai 7.000mAh dan pengisian daya cepat 120W. Lebih dari itu IQOO Neo 10 juga menggunakan prosesor Snapdragon 8s Gen 4 dan panel AMOLED 144Hz, serta mendapat peringkat IP65 yang berarti tahan air dan debu, pun hadir dengan speaker stereo melengkapi paketnya.

2. Realme 15 Pro

Baca juga : Tanggal Perilisan Iphone 17 Series Bocor, Dikabarkan Meluncur Bulan September

Ponsel berkapasitas baterai besar yang juga bisa menjadi pilihan adalah Realme 15 Pro, perangkat itu hadir dengan baterai berkapasitas 7.000mAh dengan pengisian baterai cepat 80W. Tidak hanya baterai berkapasitas besar, Realme 15 Pro hadir dengan chipset mempuni yaitu Snapdragon 7 Gen 4. Bersertifikasi IP68/IP69, memiliki layar OLED 144Hz, dan menawarkan kamera ganda 50MP.

3. Vivo T4

Produsen ponsel asal Tiongkok lainnya, Vivo, tidak mau ketinggalan menghadirkan ponsel berkapasitas baterai besar, adalah Vivo T4. Ponsel itu dibekali baterai 7.300mAh yang dapat diisi daya melalui kabel 90W, pun telah bersertifikasi IP65, memiliki panel AMOLED 6,77 inci yang cerah, dan dapat merekam video 4K

4. Oppo K13

Oppo juga menambah semarak jajaran ponsel berkapasitas baterai besar, lewat ponsel andalan mereka Oppo K13. Tampil sederhana dengan layar AMOLED yang jernih, chip Snapdragon 6 Gen 4, dan speaker stereo, Oppo K13 ditenagai baterai berkapasitas 7000mAh. Daya pengisiannya 80W dan bobotnya hanya di bawah 210g.

5. Realme GT7

Realme GT 7 juga bisaenjadi opsi lain bagi anda yangencari ponsel berkapasitas besar. Ponsel itu dibenami baterai 7.000mAh dan mendukung pengisian daya 120W, yang dapat terisi penuh hanya dalam 14 menit. Berada di kelas premium dalam spektrum baterai besar, Ponsel ini ditenagai chip Dimensity 9400e, dilengkapi pengaturan tiga kamera dengan zoom telefoto, dan layar AMOLED LTPO dengan resolusi puncak 6000 nits. (Rif/M-3)