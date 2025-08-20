Xiaomi Rilis Redmi 15C di Indonesia, Harga mulai Rp1,5 Juta

Headline
XIAOMI kembali memperkuat dominasinya di pasar ponsel entry-level Indonesia lewat peluncuran Redmi 15C. Mengusung desain tipis, performa kencang, dan baterai jumbo, ponsel ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi muda.
“Redmi 15C adalah solusi lengkap bagi anak muda yang menginginkan smartphone stylish, bertenaga, dan terjangkau,” ujar Falencia Naoenz, PR Manager Xiaomi Indonesia, di Carta SCBD (20/8).
Redmi 15C hadir dengan bodi ramping 7,99 mm dan empat pilihan warna: Moonlight Blue, Mint Green, Midnight Black, dan Twilight Orange.
Untuk pertama kalinya di seri Redmi, ponsel ini membawa baterai 6000 mAh dengan fast charging 33W.
Tahan 22 jam video nonstop atau 82 jam musik.
Isi hingga 80% hanya 52 menit, penuh dalam 91 menit.
Layar besar 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz memberikan pengalaman mulus saat scrolling maupun gaming.
Layar ini juga sudah tersertifikasi TUV Rheinland Low Blue Light, sehingga aman untuk mata.
Ditenagai Helio G821 Ultra, Redmi 15C tersedia dalam dua opsi: 6GB/128GB dan 8GB/256GB.
Fitur unggulan:
Ponsel ini sudah menjalankan Xiaomi HyperOS 2 dengan fitur Xiaomi Interconnectivity (sinkronisasi clipboard dan panggilan).
Kamera utama 50 MP siap menghasilkan foto tajam untuk berbagai kebutuhan.
