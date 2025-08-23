Infinix HOT 60 Pro+ Pecahkan Rekor Dunia, Jadi Ponsel Paling Tipis

Peluncuran Infinix HOT 60 Pro+(Antara)

Infinix baru saja membuat gebrakan melalui HOT 60 Pro+, yang resmi dinobatkan sebagai Smartphone Layar 3D Curved Tertipis di Dunia. Rekor ini diakui oleh Guiness World Records dan diumumkan Candi Borobudur.

“Rekor ini lahir dari ide tim Infinix Indonesia dan akhirnya diakui secara global. Jadi bukti kalau Indonesia bukan cuma pasar penting, tapi juga pusat inovasi dunia,” kata Head of Marketing Infinix Indonesia, Sergio Ticoalu, dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (23/8).

Soal bodi, ponsel ini tipis banget, cuma 5,9 mm dengan berat 155 gram. Layarnya besar, 6,78 inci pakai Corning Gorilla Glass 7i, resolusi 1,5K, kecerahan sampai 4500 nits, dan refresh rate kencang di 144Hz.

Dapur pacunya menggunakan chipset gaming terbaru MediaTek Helio G200 berbasis 6 nm. Baterainya 5160mAh dengan 45W Fast Charge, dan diklaim bisa tahan prima sampai lima tahun.

Untuk kamera, ini jadi seri HOT pertama yang pakai sensor Sony IMX882 di kamera utama 50 MP, plus kamera depan 13 MP buat selfie. Ada juga fitur One-Tap AI biar gampang akses fitur AI-nya. Soal warna, ponsel ini punya empat pilihan, yaitu Sleek Black, Titanium Silver, Coral Tides, dan Misty Violet.

Infinix HOT 60 Pro+ dijual secara resmi mulai dari Rp2.599.000 buat varian RAM 8GB/ROM 128GB, dan Rp2.799.000 buat RAM 8GB/ROM 256GB. Tapi pas promo tanggal 21 Agustus 2025, harganya jadi lebih miring: Rp2.469.000 (128GB) di Tokopedia & TikTok Shop, sementara yang 256GB dibanderol Rp2.649.000 di Infinix Official Store. (E-3)