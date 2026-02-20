Spesifikasi Samsung Galaxy A07 5G, Segini Harganya di Indonesia

Samsung Galaxy A07 5G(Doc Samsung)

SAMSUNG Electronics Indonesia resmi memperkuat lini smartphone 5G terjangkau mereka dengan meluncurkan Samsung Galaxy A07 5G. Perangkat ini hadir dengan peningkatan signifikan, terutama pada sektor daya tahan baterai dan dukungan perangkat lunak yang biasanya hanya ditemukan pada seri flagship.

Desain dan Layar 120Hz yang Responsif

Samsung Galaxy A07 5G mengusung layar PLS LCD berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD Plus (720 x 1600 piksel). Keunggulan utamanya terletak pada refresh rate 120Hz, yang membuat transisi antarmuka dan pengalaman bermain game terasa jauh lebih halus dibandingkan layar 60Hz atau 90Hz standar.

Layar ini juga memiliki tingkat kecerahan hingga 800 nits (HBM), memastikan konten tetap terlihat jelas meski digunakan di bawah sinar matahari langsung. Secara fisik, ponsel ini memiliki ketebalan 8,2 mm dengan bobot 199 gram, serta sudah tersertifikasi IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air.

Performa Dimensity 6300 dan Konektivitas 5G

Di sektor dapur pacu, Samsung memilih chipset MediaTek Dimensity 6300 dengan fabrikasi 6nm. Prosesor ini tidak hanya menawarkan efisiensi daya yang baik, tetapi juga performa yang stabil untuk multitasking harian. Di Indonesia, perangkat ini hadir dengan konfigurasi RAM 6 GB dan memori internal 128 GB yang masih bisa diperluas melalui slot microSD hingga 2 TB.

Samsung Galaxy A07 5G sudah mendukung fitur Circle to Search with Google dan integrasi Gemini AI, memudahkan pengguna mencari informasi hanya dengan melingkari objek di layar.

Kamera 50 MP dan Baterai Raksasa 6.000 mAh

Untuk kebutuhan konten, terdapat kamera utama 50 MP (f/1.8) di bagian belakang yang mampu menghasilkan foto tajam di berbagai kondisi cahaya. Kamera ini didampingi oleh lensa depth 2 MP untuk efek bokeh. Sementara di bagian depan, tersedia kamera selfie 8 MP yang ditempatkan pada notch bergaya waterdrop.

Sektor daya menjadi nilai jual paling kuat. Dengan baterai berkapasitas 6.000 mAh, Samsung Galaxy A07 5G menjadi salah satu HP dengan baterai terbesar di kelasnya. Pengisian daya didukung oleh teknologi Fast Charging 25W melalui port USB-C.

Update OS Hingga 6 Tahun

Samsung membuat gebrakan dengan menjanjikan pembaruan sistem operasi (Android) hingga 6 generasi dan pembaruan keamanan selama 6 tahun. Artinya, ponsel yang dirilis dengan Android 16 dan One UI 8.0 ini akan terus mendapatkan dukungan hingga tahun 2032.

Tabel Spesifikasi Samsung Galaxy A07 5G

Fitur Spesifikasi Layar 6,7 inci PLS LCD, 120Hz, 800 nits Chipset MediaTek Dimensity 6300 (6nm) RAM/Storage 6 GB / 128 GB (MicroSD up to 2 TB) Kamera Belakang 50 MP (Utama) + 2 MP (Depth) Kamera Depan 8 MP Baterai 6.000 mAh, Fast Charging 25W Sistem Operasi Android 16, One UI 8.0

Harga Samsung Galaxy A07 5G di Indonesia

Berdasarkan rilis resmi, harga Samsung Galaxy A07 5G di Indonesia adalah Rp2.799.000 untuk varian 6/128 GB. Ponsel ini sudah bisa dibeli mulai 13 Februari 2026 di Samsung.com, Shopee, Tokopedia, serta gerai ritel fisik di seluruh Indonesia.

Tersedia dua pilihan warna elegan: Black dan Light Violet. Bagi Anda yang mencari HP 5G dengan dukungan update paling lama dan baterai paling awet di harga 2 jutaan, Samsung Galaxy A07 5G adalah pilihan yang sulit dikalahkan saat ini. (Z-4)