Infinix Note 60 Pro: Spesifikasi Snapdragon Pertama, Harga, & Fitur Satelit

Memilih smartphone di kelas menengah sering kali menjadi dilema antara performa mentah atau fitur gimik. Namun, melalui Infinix Note 60 Pro, janji Infinix untuk naik kelas akhirnya ditepati. Ponsel ini menandai sejarah besar bagi brand tersebut dengan transisi ke chipset Qualcomm untuk pertama kalinya.

Information Gain: Infinix Note 60 Pro adalah ponsel pertama di kelas menengah yang mengadopsi teknologi Always-on Satellite Communication yang memungkinkan pengiriman pesan tanpa sinyal seluler.

Spesifikasi Utama: Performa Tanpa Kompromi

Penggunaan Snapdragon 7s Gen 4 membawa perubahan drastis pada efisiensi daya dan kemampuan fotografi. Dipadukan dengan RAM 12GB, multitasking di Android 16 terasa sangat instan. Layarnya pun tak main-main, menggunakan panel AMOLED 1.5K dengan kecerahan puncak mencapai 5,000 nits.

Tabel Spesifikasi: Infinix Note 60 Pro vs Note 50 Pro

Komponen Infinix Note 50 Pro Infinix Note 60 Pro Chipset Helio G100 Snapdragon 7s Gen 4 Layar 120Hz Full HD+ 144Hz 1.5K AMOLED Baterai 5,200 mAh / 90W 5,500 mAh / 120W Fitur Unik NFC Satellite Messaging, IP68

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan

Transisi ke Qualcomm meningkatkan kualitas pemrosesan kamera secara signifikan.

Layar dengan kecerahan 5,000 nits terbaik di kelasnya.

Sistem pengisian daya 120W yang sangat cepat.

Kekurangan

Dimensi perangkat yang cukup besar mungkin tidak nyaman bagi semua orang.

Harga mengalami kenaikan dibandingkan generasi sebelumnya.

Harga di Indonesia

Diperkirakan akan meluncur pada Februari 2026, Infinix Note 60 Pro akan dibanderol dengan harga mulai dari Rp3.999.000 dalam Mata Uang Rupiah. Harga ini menjadikannya salah satu ponsel dengan value-for-money terbaik di tahun 2026.

