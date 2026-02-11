Infinix Note 60 Pro: Spesifikasi Snapdragon Pertama, Harga, & Fitur Satelit

Headline
Memilih smartphone di kelas menengah sering kali menjadi dilema antara performa mentah atau fitur gimik. Namun, melalui Infinix Note 60 Pro, janji Infinix untuk naik kelas akhirnya ditepati. Ponsel ini menandai sejarah besar bagi brand tersebut dengan transisi ke chipset Qualcomm untuk pertama kalinya.
Penggunaan Snapdragon 7s Gen 4 membawa perubahan drastis pada efisiensi daya dan kemampuan fotografi. Dipadukan dengan RAM 12GB, multitasking di Android 16 terasa sangat instan. Layarnya pun tak main-main, menggunakan panel AMOLED 1.5K dengan kecerahan puncak mencapai 5,000 nits.
|Komponen
|Infinix Note 50 Pro
|Infinix Note 60 Pro
|Chipset
|Helio G100
|Snapdragon 7s Gen 4
|Layar
|120Hz Full HD+
|144Hz 1.5K AMOLED
|Baterai
|5,200 mAh / 90W
|5,500 mAh / 120W
|Fitur Unik
|NFC
|Satellite Messaging, IP68
Diperkirakan akan meluncur pada Februari 2026, Infinix Note 60 Pro akan dibanderol dengan harga mulai dari Rp3.999.000 dalam Mata Uang Rupiah. Harga ini menjadikannya salah satu ponsel dengan value-for-money terbaik di tahun 2026.
1. Apakah layarnya sudah terlindungi Gorilla Glass?
Ya, Infinix Note 60 Pro menggunakan Gorilla Glass Victus 2 untuk ketahanan goresan maksimal.
2. Apakah ada slot MicroSD?
Sayangnya, Infinix mulai menghilangkan slot MicroSD pada seri Pro ini untuk meningkatkan kecepatan akses storage internal UFS 3.1.
3. Apakah mendukung wireless charging?
Ya, ponsel ini mendukung wireless charging hingga 30W.
INFINIX Note 60 Pro dikabarkan bakal segera masuk di Indonesia, hal itu diketahui setelah ponsel itu muncul dalam basis data platform sertifikasi SDPPI Indonesia.
