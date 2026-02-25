Bukan Flagship Tapi Rasa Pro! Realme 16 Pro+ 5G Bawa Kamera Periskop 50MP ke Indonesia

Realme 16 Pro+ 5G Bawa Kamera Periskop 50MP(Dok. MI)

REALME Indonesia kembali membuat gebrakan di pasar smartphone tanah air. Melalui pengumuman resminya, realme mengonfirmasi bahwa realme 16 Series 5G akan resmi diluncurkan pada 10 Maret 2026 pukul 15.00 WIB.

Membawa slogan "200MP Portrait in Every Vibe", seri ini menjanjikan pengalaman fotografi kelas profesional yang lebih terjangkau bagi anak muda Indonesia.

Lini terbaru ini terdiri dari tiga model utama, realme 16 5G, realme 16 Pro 5G, dan realme 16 Pro+ 5G.

Ketiganya hadir dengan peningkatan signifikan, terutama pada sektor daya tahan baterai dan kemampuan zoom optik yang sebelumnya hanya ditemukan pada seri flagship premium seperti seri GT.

Kamera Periskop 50MP: Standar Baru di Kelas Menengah

Model tertinggi, realme 16 Pro+ 5G, menjadi primadona berkat kombinasi kamera yang belum pernah ada di segmennya. Perangkat ini menyandingkan 200MP LumaColor Main Camera dengan 50MP Periscope Telephoto.

Kamera periskop ini mendukung Golden Focal Length 3,5x yang sangat ideal untuk foto portrait dengan efek bokeh natural.

Realme juga memperkenalkan fitur Vibe Master Mode, yang memungkinkan pengguna memilih tone warna sinematik secara instan untuk berbagai skenario, mulai dari konser hingga street photography. Teknologi LumaColor IMAGE yang dikembangkan bersama TÜV Rheinland memastikan akurasi warna dan detail bayangan tetap terjaga meski dalam kondisi cahaya sulit.

Inovasi Air Design: Baterai 7.000 mAh dalam Bodi Tipis

Salah satu pencapaian teknis paling menarik di seri ini adalah penggunaan baterai 7.000 mAh Titan Battery. Berbeda dengan ponsel berbaterai besar lainnya yang biasanya tebal dan berat, realme 16 Series mengusung konsep Air Design yang membuat bodi tetap ramping dengan ketebalan hanya 8,1 mm dan berat sekitar 183 gram.

Untuk mendukung produktivitas, realme menyematkan teknologi pengisian daya cepat 80W Ultra Charge pada varian Pro+, sementara varian reguler dibekali 60W. Ketahanan fisiknya pun tidak main-main, dengan sertifikasi IP68 dan IP69K yang membuatnya tahan terhadap debu, rendaman air, hingga semprotan air bertekanan tinggi.

Spesifikasi Kunci Realme 16 Series 5G

Fitur Realme 16 5G Realme 16 Pro+ 5G Chipset Dimensity 6400 Turbo Snapdragon 7 Gen 4 Layar 6.57" AMOLED 120Hz 6.8" Curved AMOLED 144Hz Kamera Utama 50MP Sony IMX852 200MP LumaColor + 50MP Periskop Baterai 7.000 mAh (60W) 7.000 mAh (80W) Fitur Spesial Selfie Mirror Module Ultrasonic Fingerprint

Harga dan Bonus Pre-order di Indonesia

Meskipun harga resmi baru akan diumumkan pada 10 Maret, realme Indonesia telah membuka program pre-order sejak 23 Februari 2026. Konsumen bisa mendapatkan Limited Premium Gift Box senilai Rp599 ribu dan cashback trade-in hingga Rp1 juta.

Total benefit yang ditawarkan selama masa peluncuran diklaim mencapai Rp4,2 juta. Bagi Anda yang mencari smartphone dengan kemampuan kamera telephoto mumpuni dan baterai yang sanggup bertahan hingga 2 hari, realme 16 Series 5G layak masuk dalam daftar belanja tahun ini.

