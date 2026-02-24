Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

 Gana Buana
24/2/2026 19:43
Perbandingan Realme 16 vs Realme 16 Pro vs Realme 16 Pro+: Mana yang Terbaik?
Perbandingan Realme 16 vs Realme 16 Pro vs Realme 16 Pro+.(Dok. Tautekno)

Realme resmi memperkenalkan lini smartphone terbarunya di Indonesia, yaitu Realme 16 Series 5G. Terdiri dari tiga varian utama, Realme 16, Realme 16 Pro, dan Realme 16 Pro+, seri ini membawa standar baru di kelas menengah premium, terutama dalam hal kemampuan fotografi dan ketahanan daya.

Spesifikasi Realme 16 Series

Spesifikasi Realme 16 Realme 16 Pro Realme 16 Pro+
Chipset Dimensity 6400 Turbo Dimensity 7300-Max Snapdragon 7 Gen 4
Kamera Utama 50MP Sony IMX852 200MP LumaColor 200MP + 50MP Periscope
Layar 6.57" AMOLED 120Hz 6.78" AMOLED 144Hz 6.8" Curved 144Hz
Baterai/Charging 7.000mAh / 60W 7.000mAh / 80W 7.000mAh / 80W

Keunggulan Realme 16 Pro+: Sang Portrait Master

Varian tertinggi, Realme 16 Pro+, mencetak sejarah sebagai smartphone pertama di segmennya yang menggabungkan kamera 200MP dengan lensa periskop 50MP. Teknologi LumaColor IMAGE yang dikembangkan bersama TÜV Rheinland memastikan akurasi warna dan detail yang tajam, bahkan dalam kondisi minim cahaya.

Performa dan Ketahanan Ekstrem

Bagi para gamer, Realme 16 Pro+ menawarkan performa tangguh berkat chipset Snapdragon 7 Gen 4. Sementara itu, seluruh varian sudah dilengkapi dengan baterai raksasa 7.000 mAh yang tetap mempertahankan bodi ramping berkat teknologi sel baterai terbaru. Tidak hanya itu, sertifikasi IP69 pada varian Pro menjamin perangkat ini tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan debu ekstrem.

Informasi Pre-Order: Realme Indonesia telah membuka program pre-order mulai 23 Februari hingga 12 Maret 2026 dengan berbagai bonus menarik senilai total Rp4,2 juta.

People Also Ask (FAQ)

  • Kapan Realme 16 Series rilis di Indonesia? Resmi meluncur pada 10 Maret 2026.
  • Berapa harga Realme 16 Pro Plus? Estimasi harga mulai dari Rp7,4 jutaan hingga Rp8,4 jutaan tergantung varian memori.
  • Apakah Realme 16 Series sudah 5G? Ya, seluruh model dalam seri ini sudah mendukung jaringan 5G.



Editor : Gana Buana
Editor : Gana Buana
