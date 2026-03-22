Di Balik Hilangnya Jack 3,5 mm, Strategi Besar Industri Smartphone

PERUBAHAN desain pada ponsel pintar dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang semakin minimalis. Salah satu perubahan paling mencolok adalah hilangnya lubang headset 3,5 mm yang dulu menjadi fitur standar.
Keputusan ini kerap dianggap hanya demi estetika dan ketipisan perangkat, namun di balik itu terdapat strategi besar yang melibatkan aspek teknologi, efisiensi ruang, hingga model bisnis industri.
Langkah awal tren ini dipopulerkan oleh Apple Inc. saat merilis iPhone 7 pada 2016. Keputusan tersebut sempat menuai kontroversi, tetapi perlahan diikuti oleh berbagai produsen lain seperti Samsung Electronics dan Xiaomi, yang mulai menghilangkan jack audio di sejumlah lini produknya.
Dari sisi rekayasa perangkat, menghapus jack 3,5 mm memberikan ruang tambahan yang cukup signifikan di dalam bodi smartphone.
Ruang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas baterai, memperbesar modul kamera, atau menambahkan komponen penting lain seperti sistem pendingin.
Selain itu, ketiadaan lubang fisik juga membantu meningkatkan ketahanan perangkat terhadap air dan debu, sejalan dengan standar sertifikasi Ingress Protection (IP).
Transformasi ini juga berkaitan erat dengan evolusi teknologi audio. Jack 3,5 mm menggunakan sinyal analog, sementara port modern seperti USB-C atau Lightning mendukung transmisi audio digital dengan potensi kualitas lebih tinggi.
Di saat yang sama, perangkat audio nirkabel seperti true wireless stereo (TWS) mengalami pertumbuhan pesat.
Data International Data Corporation (IDC) menunjukkan bahwa pengiriman perangkat wearable audio global telah melampaui 300 juta unit pada 2023, menandakan perubahan perilaku konsumen ke arah solusi tanpa kabel.
Tidak hanya aspek teknis, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Dengan menghilangkan jack headset, produsen secara tidak langsung mendorong pengguna untuk beralih ke aksesori nirkabel yang dijual terpisah.
Strategi ini memperluas ekosistem produk sekaligus membuka sumber pendapatan baru di luar penjualan perangkat utama.
Meski demikian, tidak semua pengguna menyambut perubahan ini. Sebagian masih mengandalkan headset kabel karena dinilai lebih praktis dan tidak bergantung pada baterai.
Namun, melihat arah inovasi dan investasi industri, jelas bahwa masa depan audio pada smartphone akan semakin berfokus pada teknologi digital dan nirkabel. (berbagai sumber)
Xiaomi rilis Redmi A7 Pro di Indonesia. Cek spesifikasi layar 6,9 inci 120Hz, baterai 6000 mAh, dan harga terbaru mulai Rp1,6 jutaan di sini.
Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan Infinix SMART 20 adalah pengalaman visualnya.
Vivo V70 resmi hadir di Indonesia dengan kamera ZEISS 50MP, fitur AI Stage Mode untuk foto konser, baterai 6.500mAh, dan Snapdragon 7 Gen 4. Cek harga di sini!
Untuk pertama kalinya di lini V Series, Vivo menyematkan kamera utama 200MP yang dilengkapi dengan teknologi Optical Image Stabilization (OIS).
Selama periode peluncuran, yakni 25 Februari hingga 2 Maret 2026, pembeli itel City 200 berkesempatan mendapatkan bonus BudsAir 5i secara gratis.
Headset ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan audio imersif dan kenyamanan sepanjang hari dengan harga yang tetap kompetitif di kantong.
Agar lebih aman menggunakan headset, batasi durasi maksimal 60 menit Per hari dengan volume kurang dari 60 persen, dan jangan pakai saat tidur atau sambil beraktivitas berat.
Headphone sendiri adalah alat yang dipakai di kepala dengan ear cups yang menutupi telinga, memberikan kualitas suara yang lebih baik dan isolasi suara yang lebih optimal.
Arctis Nova SteelSeries memperkenalkan aplikasi revolusioner yang menampilkan lebih dari 100 preset audio spesifik game yang telah dirancang dan disesuaikan dengan setiap game.
PRODUSEN peranti gim, Steelseries, meluncurkan headset edisi spesial Imlek, Arctis Nova 7 Dragon
