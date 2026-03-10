Vivo V70 Resmi Meluncur, Bawa Teknologi Kamera Konser ZEISS ke Indonesia

Vivo V70(ANTARA/Farhan Arda Nugraha)

VIVO Indonesia secara resmi memperkenalkan lini terbaru mereka, Vivo V70, di Jakarta pada Senin (9/3/2026). Ponsel ini diposisikan sebagai game changer di kelas menengah-atas dengan membawa fitur fotografi flagship yang biasanya hanya ditemukan pada seri X, terutama untuk kebutuhan memotret konser musik.

V Series Product Manager Vivo Indonesia, Fendy Tanjaya, menegaskan bahwa Vivo V70 dirancang untuk menangkap momen profesional dalam genggaman. Dengan dukungan 50MP Super Telephoto Camera, perangkat ini menjanjikan kualitas gambar yang tajam meski dalam kondisi pencahayaan panggung yang kompleks.

Fotografi Level Flagship dengan Sentuhan ZEISS

Salah satu daya tarik utama Vivo V70 adalah sistem ZEISS All Main Camera. Kamera utamanya menggunakan sensor Sony LYT-700V 50MP yang dilengkapi OIS untuk kestabilan maksimal. Namun, bintang utamanya adalah kamera telefoto 50MP (Sony IMX882) yang mendukung 10x Telephoto Zoom dan fitur AI Stage Mode.

Baca juga : Vivo V70 FE Resmi Meluncur di Indonesia: Bawa Kamera 200MP dan Baterai Jumbo 7.000mAh

"Wajah idola tetap jelas, detail terjaga, dan noise-nya minim sekali. Bahkan saat di-zoom hingga 20x, ekspresi dan tatapan mata tetap terlihat tajam dan sangat stabil," ujar Fendy Tanjaya saat peluncuran.

Selain kamera belakang, Vivo V70 juga memanjakan pecinta swafoto dengan 50MP ZEISS Front Camera yang memiliki sudut pandang lebar 92 derajat dan fitur autofokus, sangat ideal untuk vlogging atau group selfie di area konser.

Performa Tangguh Snapdragon 7 Gen 4 dan Baterai Raksasa

Dibalik desainnya yang ramping dengan ketebalan hanya 7,59 mm, Vivo V70 menyimpan kekuatan besar. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 yang dipadukan dengan penyimpanan UFS 4.1 untuk kinerja yang lebih cepat dan stabil.

Baca juga : Vivo Umumkan Perilisan X200 Ultra Dan X200 S, Hadir Akhir Bulan April

Kejutan terbesar hadir pada sektor daya. Meski bodinya ringan, Vivo berhasil menyematkan baterai 6.500mAh BlueVolt. Kapasitas jumbo ini didukung oleh pengisian daya cepat 90W FlashCharge, memastikan pengguna tidak kehabisan daya saat merekam momen panjang.

Fitur Spesifikasi Utama Layar 6,59 inci, Bezel Tipis, Desain Melengkung Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 RAM/Internal 12GB + 12GB RAM / 256GB (UFS 4.1) Kamera Belakang 50MP Utama (OIS) + 50MP Telefoto + 8MP Ultra-wide Kamera Depan 50MP ZEISS Front Camera AF Baterai 6.500 mAh BlueVolt Charging 90W FlashCharge Ketahanan IP68 & IP69, 10-Facet Drop Resistance

Desain Tangguh dan Fitur AI Cerdas

Vivo V70 tidak hanya unggul di performa, tetapi juga durabilitas. Dengan sertifikasi IP68 dan IP69, ponsel ini tahan terhadap rendaman air dan debu. Struktur 10-Facet Drop Resistance juga disematkan untuk meminimalisir kerusakan akibat benturan atau jatuh.

Sisi kecerdasan buatan (AI) juga diperkuat melalui fitur AI Travel Portrait, AI Landscape Master, hingga AI Style yang mampu menghapus objek yang mengganggu dalam foto secara otomatis demi komposisi yang lebih baik.

Harga dan Ketersediaan

Di Indonesia, Vivo V70 dibanderol dengan harga Mata Uang Rupiah 8.999.000 untuk varian RAM 12GB+12GB dan penyimpanan 256GB. Untuk konsumen yang membutuhkan kapasitas lebih besar, varian internal 512GB dijadwalkan akan diumumkan pada April 2026 mendatang. (Ant/Z-1)