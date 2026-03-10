Vivo V70 FE Resmi Meluncur di Indonesia: Bawa Kamera 200MP dan Baterai Jumbo 7.000mAh

Vivo V70 FE(ANTARA/Farhan Arda Nugraha)

VIVO kembali menggebrak pasar ponsel kelas menengah (mid-range) dengan meluncurkan anggota terbaru dari keluarga V Series, yakni Vivo V70 FE. Perangkat ini hadir dengan peningkatan signifikan, terutama pada sektor fotografi dan daya tahan baterai yang diklaim sebagai yang terbesar dalam sejarah lini V Series.

V Series Product Manager, Fabrizio Rava, mengungkapkan bahwa Vivo V70 FE menjadi pionir dalam penggunaan sensor kamera beresolusi tinggi di kelasnya.

Terobosan Fotografi: Kamera 200MP dan Fitur AI

Untuk pertama kalinya di lini V Series, Vivo menyematkan kamera utama 200MP yang dilengkapi dengan teknologi Optical Image Stabilization (OIS). Sensor ini memungkinkan pengguna mengambil foto dengan detail yang sangat tajam, bahkan tetap jernih meskipun gambar dipotong (crop).

Selain resolusi tinggi, Vivo V70 FE juga menonjolkan fitur 85mm Close-Up Portrait. Fitur ini dirancang untuk menghasilkan foto potret dengan perspektif yang lebih natural dan ekspresif, menyerupai hasil kamera profesional.

Pengalaman fotografi semakin lengkap dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti:

AI Travel Portrait & AI Four-Seasons: Membantu pengoptimalan latar belakang foto.

Membantu pengoptimalan latar belakang foto. Film Camera Mode: Memberikan sentuhan estetika bergaya Y2K yang sedang tren.

Memberikan sentuhan estetika bergaya Y2K yang sedang tren. Kolaborasi POP MART Zsiga: Menghadirkan custom watermarks eksklusif bertema “Bloom Under The Sun”.

Performa Tangguh dan Layar Imersif

Dapur pacu Vivo V70 FE ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7360-Turbo yang dipadukan dengan penyimpanan UFS 3.1. Kombinasi ini menjamin performa yang responsif untuk multitasking maupun gaming.

Visualnya didukung oleh layar OLED 6,83 inci beresolusi 1.5K. Desain bezel yang tipis dan sudut bodi yang membulat memberikan kenyamanan ekstra saat digunakan untuk mengonsumsi konten video dalam durasi lama.

Daya Tahan Ekstrem: Baterai 7.000mAh dan Sertifikasi Militer

Salah satu nilai jual utama perangkat ini adalah kapasitas baterainya yang mencapai 7.000mAh. Ini merupakan kapasitas terbesar yang pernah ada di lini V Series, didukung dengan pengisian daya cepat 90W FlashCharge.

Tak hanya kuat di sektor daya, Vivo V70 FE juga dirancang untuk penggunaan outdoor yang ekstrem. Ponsel ini mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69 (tahan air dan debu), serta Military-Grade Shock Resistance yang melindunginya dari benturan keras.

Tabel Spesifikasi Lengkap Vivo V70 FE

Komponen Spesifikasi Utama Layar OLED 6,83 inci, 1.5K Resolution, Bezel-less Design Chipset MediaTek Dimensity 7360-Turbo RAM/Storage 8GB+8GB/256GB, 12GB+12GB/256GB, 8GB+8GB/512GB Kamera Belakang 200MP OIS (Utama) + Fitur 85mm Portrait Baterai 7.000mAh dengan 90W FlashCharge Ketahanan IP68/IP69 & Military-Grade Shock Resistance Pilihan Warna Titanium Silver, Ocean Blue, Muse Purple

Daftar Harga Vivo V70 FE di Indonesia

Vivo V70 FE tersedia dalam tiga varian memori dengan harga resmi sebagai berikut:

Varian 8GB + 8GB RAM / 256GB: Rp6.499.000

Varian 12GB + 12GB RAM / 256GB: Rp7.199.000

Varian 8GB + 8GB RAM / 512GB: Rp7.399.000

Ponsel ini menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang mencari keseimbangan antara kemampuan kamera kelas atas, daya tahan fisik yang kuat, dan baterai yang sanggup bertahan lebih dari satu hari pemakaian normal. (Ant/Z-1)