Vivo V70 FE Resmi Meluncur di Indonesia: Bawa Kamera 200MP dan Baterai Jumbo 7.000mAh

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
VIVO kembali menggebrak pasar ponsel kelas menengah (mid-range) dengan meluncurkan anggota terbaru dari keluarga V Series, yakni Vivo V70 FE. Perangkat ini hadir dengan peningkatan signifikan, terutama pada sektor fotografi dan daya tahan baterai yang diklaim sebagai yang terbesar dalam sejarah lini V Series.
V Series Product Manager, Fabrizio Rava, mengungkapkan bahwa Vivo V70 FE menjadi pionir dalam penggunaan sensor kamera beresolusi tinggi di kelasnya.
Untuk pertama kalinya di lini V Series, Vivo menyematkan kamera utama 200MP yang dilengkapi dengan teknologi Optical Image Stabilization (OIS). Sensor ini memungkinkan pengguna mengambil foto dengan detail yang sangat tajam, bahkan tetap jernih meskipun gambar dipotong (crop).
Selain resolusi tinggi, Vivo V70 FE juga menonjolkan fitur 85mm Close-Up Portrait. Fitur ini dirancang untuk menghasilkan foto potret dengan perspektif yang lebih natural dan ekspresif, menyerupai hasil kamera profesional.
Pengalaman fotografi semakin lengkap dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti:
Dapur pacu Vivo V70 FE ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7360-Turbo yang dipadukan dengan penyimpanan UFS 3.1. Kombinasi ini menjamin performa yang responsif untuk multitasking maupun gaming.
Visualnya didukung oleh layar OLED 6,83 inci beresolusi 1.5K. Desain bezel yang tipis dan sudut bodi yang membulat memberikan kenyamanan ekstra saat digunakan untuk mengonsumsi konten video dalam durasi lama.
Salah satu nilai jual utama perangkat ini adalah kapasitas baterainya yang mencapai 7.000mAh. Ini merupakan kapasitas terbesar yang pernah ada di lini V Series, didukung dengan pengisian daya cepat 90W FlashCharge.
Tak hanya kuat di sektor daya, Vivo V70 FE juga dirancang untuk penggunaan outdoor yang ekstrem. Ponsel ini mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69 (tahan air dan debu), serta Military-Grade Shock Resistance yang melindunginya dari benturan keras.
|Komponen
|Spesifikasi Utama
|Layar
|OLED 6,83 inci, 1.5K Resolution, Bezel-less Design
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7360-Turbo
|RAM/Storage
|8GB+8GB/256GB, 12GB+12GB/256GB, 8GB+8GB/512GB
|Kamera Belakang
|200MP OIS (Utama) + Fitur 85mm Portrait
|Baterai
|7.000mAh dengan 90W FlashCharge
|Ketahanan
|IP68/IP69 & Military-Grade Shock Resistance
|Pilihan Warna
|Titanium Silver, Ocean Blue, Muse Purple
Vivo V70 FE tersedia dalam tiga varian memori dengan harga resmi sebagai berikut:
Ponsel ini menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang mencari keseimbangan antara kemampuan kamera kelas atas, daya tahan fisik yang kuat, dan baterai yang sanggup bertahan lebih dari satu hari pemakaian normal. (Ant/Z-1)
Vivo V70 resmi hadir di Indonesia dengan kamera ZEISS 50MP, fitur AI Stage Mode untuk foto konser, baterai 6.500mAh, dan Snapdragon 7 Gen 4. Cek harga di sini!
PELUNCURAN seri terbaru dari Vivo, Vivo V70 dan Vivo V70 FE, kembali memanaskan pasar ponsel kelas menengah di Indonesia.
Update harga BBM Maret 2026 di SPBU BP dan Pertamina. BP 92, Pertamax, hingga Dexlite mengalami kenaikan. Simak daftar harga lengkapnya di sini.
Tidak hanya soal resolusi tinggi, Vivo dikabarkan menyematkan sensor multispektral. Fitur ini berfungsi untuk meningkatkan akurasi warna dengan membaca spektrum cahaya yang lebih luas
Cek spesifikasi vivo X300 Ultra. Flagship kasta tertinggi dengan kamera 200MP Zeiss, baterai 7.000 mAh, dan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.
vivo V70 Series resmi meluncur di Indonesia 9 Maret 2026. Bawa kolaborasi eksklusif POP MART Zsiga, kamera 200MP, dan baterai monster 7.000 mAh.
Vivo resmi konfirmasi kehadiran vivo V70 & V70 FE di Indonesia pada 9 Maret 2026. Bawa baterai raksasa 7000 mAh, 90W FlashCharge, dan kolaborasi POP MART.
PELUNCURAN seri terbaru dari Vivo, Vivo V70 dan Vivo V70 FE, kembali memanaskan pasar ponsel kelas menengah di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved