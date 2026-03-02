Vivo V70 Series Rilis di Indonesia 9 Maret 2026: Kolaborasi POP MART & Kamera 200MP

vivo V70 Series resmi meluncur di Indonesia 9 Maret 2026.(Dok. Vivo)

VIVO Indonesia resmi mengonfirmasi kehadiran lini smartphone terbarunya, vivo V70 Series, yang dijadwalkan meluncur pada 9 Maret 2026. Membawa konsep ambisius "Dual Portrait Master", seri ini menandai kolaborasi perdana vivo V Series dengan raksasa designer toy global, POP MART, melalui karakter ikonik Zsiga.

Kolaborasi Eksklusif "Bloom Under the Sun"

Sisi paling unik dari peluncuran ini adalah integrasi seni pop ke dalam teknologi. Kolaborasi dengan POP MART Zsiga menghadirkan tema "Bloom Under the Sun" yang tidak hanya muncul dalam bentuk aksesori, tetapi juga fitur perangkat lunak eksklusif. Pengguna akan menemukan Exclusive Flip Cards pada vivo V70 dan Custom Watermark menggemaskan pada vivo V70 FE untuk mempercantik hasil foto portrait mereka.

Fokus Fotografi: Festival vs Travel

vivo V70 (Festival Portrait Master): Dirancang khusus untuk pemburu konten konser. Berbekal 10x Telephoto Zoom dan AI Stage Mode, perangkat ini memungkinkan pengguna menangkap detail wajah idola di panggung dengan sangat jernih.

vivo V70 FE (Travel Portrait Master): Mencetak sejarah sebagai V Series pertama dengan kamera 200MP OIS. Sensor raksasa ini ditujukan untuk menangkap kemegahan lanskap dan arsitektur saat bepergian.

Spesifikasi dan Ketahanan Baterai Monster

Meskipun memiliki bodi yang tetap ramping dengan Ultra Slim Bezel 1,25 mm, vivo V70 Series membawa peningkatan signifikan pada sektor daya. vivo V70 FE dibekali baterai raksasa 7.000 mAh, sementara versi standar mengusung 6.500 mAh. Keduanya didukung teknologi 90W FlashCharge untuk pengisian daya super cepat.

Komponen vivo V70 vivo V70 FE Chipset Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) Dimensity 7360 Turbo Kamera Belakang 50MP (ZEISS) + 10x Telephoto 200MP (OIS) + 8MP Wide Layar 6.59" AMOLED 1.5K, 120Hz 6.83" AMOLED, 120Hz Baterai 6.500 mAh (90W) 7.000 mAh (90W)

Harga dan Ketersediaan

Peluncuran resmi di Indonesia akan digelar secara virtual pada 9 Maret 2026 pukul 16.00 WIB. Harga vivo V70 diprediksi akan berada di rentang Rp7,9 juta hingga 8,5 juta, sementara vivo V70 FE akan menjadi opsi yang lebih terjangkau di kisaran Rp5,8 juta.