Vivo V70 Series Rilis di Indonesia 9 Maret 2026: Kolaborasi POP MART & Kamera 200MP

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
VIVO Indonesia resmi mengonfirmasi kehadiran lini smartphone terbarunya, vivo V70 Series, yang dijadwalkan meluncur pada 9 Maret 2026. Membawa konsep ambisius "Dual Portrait Master", seri ini menandai kolaborasi perdana vivo V Series dengan raksasa designer toy global, POP MART, melalui karakter ikonik Zsiga.
Sisi paling unik dari peluncuran ini adalah integrasi seni pop ke dalam teknologi. Kolaborasi dengan POP MART Zsiga menghadirkan tema "Bloom Under the Sun" yang tidak hanya muncul dalam bentuk aksesori, tetapi juga fitur perangkat lunak eksklusif. Pengguna akan menemukan Exclusive Flip Cards pada vivo V70 dan Custom Watermark menggemaskan pada vivo V70 FE untuk mempercantik hasil foto portrait mereka.
Meskipun memiliki bodi yang tetap ramping dengan Ultra Slim Bezel 1,25 mm, vivo V70 Series membawa peningkatan signifikan pada sektor daya. vivo V70 FE dibekali baterai raksasa 7.000 mAh, sementara versi standar mengusung 6.500 mAh. Keduanya didukung teknologi 90W FlashCharge untuk pengisian daya super cepat.
|Komponen
|vivo V70
|vivo V70 FE
|Chipset
|Snapdragon 7 Gen 4 (4nm)
|Dimensity 7360 Turbo
|Kamera Belakang
|50MP (ZEISS) + 10x Telephoto
|200MP (OIS) + 8MP Wide
|Layar
|6.59" AMOLED 1.5K, 120Hz
|6.83" AMOLED, 120Hz
|Baterai
|6.500 mAh (90W)
|7.000 mAh (90W)
Peluncuran resmi di Indonesia akan digelar secara virtual pada 9 Maret 2026 pukul 16.00 WIB. Harga vivo V70 diprediksi akan berada di rentang Rp7,9 juta hingga 8,5 juta, sementara vivo V70 FE akan menjadi opsi yang lebih terjangkau di kisaran Rp5,8 juta.
vivo V70 Series akan meluncur di Indonesia pada 9 Maret 2026. Dibekali baterai 7.000 mAh, 90W FlashCharge, serta fitur AI Creation untuk pengalaman fotografi portrait.
Vivo resmi konfirmasi kehadiran vivo V70 & V70 FE di Indonesia pada 9 Maret 2026. Bawa baterai raksasa 7000 mAh, 90W FlashCharge, dan kolaborasi POP MART.
PELUNCURAN seri terbaru dari Vivo, Vivo V70 dan Vivo V70 FE, kembali memanaskan pasar ponsel kelas menengah di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved