Harga BBM Pertamina, BP, Shell dan Vivo Resmi Naik per 1 Maret 2026, Cek Selisihnya!

Harga BBM Pertamina, BP, Shell dan Vivo 1 Maret 2026(Antara)

KABAR penting bagi para pengendara di tanah air. Memasuki hari pertama bulan Maret 2026, dua penyedia bahan bakar minyak (BBM) besar di Indonesia, yakni PT Pertamina (Persero) dan BP Indonesia, resmi melakukan penyesuaian harga jual produk BBM nonsubsidi mereka.

Kenaikan ini terpantau merata di berbagai jenis bahan bakar, mulai dari RON 92 hingga jenis diesel. Bagi Anda yang berencana mengisi bahan bakar hari ini, sangat penting untuk menyimak rincian harga terbaru agar dapat menyesuaikan anggaran pengeluaran bulanan.

Lonjakan Harga di SPBU BP Indonesia

Berdasarkan data resmi dari laman BP Indonesia per Minggu (1/3), harga BP 92 yang sebelumnya dibanderol Rp12.050 per liter kini naik menjadi Rp12.390 per liter. Kenaikan ini juga diikuti oleh produk BP Ultimate yang kini menyentuh angka Rp12.920 per liter.

Namun, kenaikan paling signifikan terlihat pada sektor diesel. Harga BP Ultimate Diesel melonjak cukup tajam dari Rp13.600 pada Februari menjadi Rp14.620 per liter di bulan Maret ini.

Update Harga Pertamina di Jabodetabek: Pertamax dan Dexlite Naik

Pertamina juga tidak ketinggalan melakukan pembaruan harga untuk wilayah Jabodetabek. Untuk jenis Pertamax (RON 92), harga kini berada di angka Rp12.300 per liter, naik Rp500 dari bulan sebelumnya yang hanya Rp11.800.

Berikut rincian lengkap harga BBM Pertamina nonsubsidi terbaru:

Pertamax Green (RON 95): Rp12.900 per liter (Naik dari Rp12.450).

Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.100 per liter (Naik dari Rp12.700).

Dexlite (CN 51): Rp14.200 per liter (Naik dari Rp13.250).

Pertamina Dex (CN 53): Rp14.500 per liter (Naik dari Rp13.500).

Kabar Baik, meskipun harga BBM nonsubsidi merangkak naik, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan penugasan tetap stabil. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.

Tabel Perbandingan Harga BBM Terbaru (Maret 2026)

Penyedia & Jenis BBM Harga Lama (Feb) Harga Baru (Mar) BP 92 Rp12.050 Rp12.390 BP Ultimate Rp12.500 Rp12.920 Pertamax (RON 92) Rp11.800 Rp12.300 Dexlite Rp13.250 Rp14.200

Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar Mata Uang Rupiah. Pastikan Anda memantau terus perkembangan harga BBM secara berkala untuk perencanaan keuangan yang lebih baik.