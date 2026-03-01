Harga BBM Pertamina, BP, Shell dan Vivo Resmi Naik per 1 Maret 2026, Cek Selisihnya!

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
KABAR penting bagi para pengendara di tanah air. Memasuki hari pertama bulan Maret 2026, dua penyedia bahan bakar minyak (BBM) besar di Indonesia, yakni PT Pertamina (Persero) dan BP Indonesia, resmi melakukan penyesuaian harga jual produk BBM nonsubsidi mereka.
Kenaikan ini terpantau merata di berbagai jenis bahan bakar, mulai dari RON 92 hingga jenis diesel. Bagi Anda yang berencana mengisi bahan bakar hari ini, sangat penting untuk menyimak rincian harga terbaru agar dapat menyesuaikan anggaran pengeluaran bulanan.
Berdasarkan data resmi dari laman BP Indonesia per Minggu (1/3), harga BP 92 yang sebelumnya dibanderol Rp12.050 per liter kini naik menjadi Rp12.390 per liter. Kenaikan ini juga diikuti oleh produk BP Ultimate yang kini menyentuh angka Rp12.920 per liter.
Namun, kenaikan paling signifikan terlihat pada sektor diesel. Harga BP Ultimate Diesel melonjak cukup tajam dari Rp13.600 pada Februari menjadi Rp14.620 per liter di bulan Maret ini.
Pertamina juga tidak ketinggalan melakukan pembaruan harga untuk wilayah Jabodetabek. Untuk jenis Pertamax (RON 92), harga kini berada di angka Rp12.300 per liter, naik Rp500 dari bulan sebelumnya yang hanya Rp11.800.
Berikut rincian lengkap harga BBM Pertamina nonsubsidi terbaru:
Kabar Baik, meskipun harga BBM nonsubsidi merangkak naik, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan penugasan tetap stabil. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.
|Penyedia & Jenis BBM
|Harga Lama (Feb)
|Harga Baru (Mar)
|BP 92
|Rp12.050
|Rp12.390
|BP Ultimate
|Rp12.500
|Rp12.920
|Pertamax (RON 92)
|Rp11.800
|Rp12.300
|Dexlite
|Rp13.250
|Rp14.200
Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar Mata Uang Rupiah. Pastikan Anda memantau terus perkembangan harga BBM secara berkala untuk perencanaan keuangan yang lebih baik.
Setelah sempat terbatas, bahan bakar berkualitas BP 92 kini kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU bp di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat
Salah satu pendorong utama optimisme SAKA adalah keberhasilan pemboran sumur pengembangan UPA-17ST di Wilayah Kerja (WK) Pangkah.
Pertamina pun menegaskan telah mempersiapkan stok BBM dan LPG jauh hari sebelum perang Israel-Amerika lawan Iran.
Pemerintah tengah melakukan pendekatan negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di kawasan Selat Hormuz.
Kuota sebanyak 5.000 peserta sudah terpenuhi hanya dalam enam jam sejak dibukanya pendaftaran pada 3 Maret 2026.
Program Bengkel Persiapan Mudik akan dimulai pada 6–7 Maret 2026, sementara Bengkel Siaga Mudik beroperasi pada 14–20 Maret 2026 di berbagai titik Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal perjalanan masyarakat Indonesia dalam menyambut hari raya Idulfitri 1447 H.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved