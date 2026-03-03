vivo V70 Series Segera Masuk Indonesia, Punya Baterai 7.000 mAh dan 90W FlashCharge

Headline
VIVO resmi mengonfirmasi kehadiran seri terbarunya vivo V70 di Indonesia. Seri terbaru ini terdiri atas dua model, yakni vivo V70 dan vivo V70 FE, yang dijadwalkan meluncur pada Senin (9/3).
Pada generasi terbarunya ini, Vivo kembali menonjolkan kemampuan fotografi portrait sebagai daya tarik utama. Untuk memperkuat identitas tersebut, perusahaan menggandeng POP MART melalui IP Zsiga dengan membawa tema “Bloom Under the Sun”.
Product Manager vivo Indonesia, Fendy Tanjaya, mengatakan V70 Series menjadi langkah lanjutan untuk meningkatkan standar lini V Series di Tanah Air.
“Melalui V70 Series, kami ingin membawa V Series ke level berikutnya. Tidak hanya menghadirkan desain yang stylish, tetapi juga pengalaman portrait yang lebih komprehensif dan relevan dengan berbagai gaya hidup,” ujar Fendy dalam keterangannya dikutip dari Antara.
Selain sektor kamera, vivo juga membocorkan sejumlah peningkatan pada aspek daya. vivo V70 Series dibekali baterai berkapasitas 7.000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 90W FlashCharge. Kapasitas ini diklaim sebagai yang terbesar sejak lini V Series diperkenalkan.
Dukungan tersebut diharapkan mampu menunjang kebutuhan pengguna yang aktif, baik untuk aktivitas fotografi, hiburan, maupun produktivitas harian.
Dari sisi perangkat lunak, seri ini menjalankan sistem operasi OriginOS 6. Teknologi lain yang turut dibenamkan ialah 3D Ultrasonic Fingerprint Scanning 2.0, yang diklaim menghadirkan area pemindaian sidik jari lebih luas, respons lebih cepat, serta tingkat akurasi tinggi.
vivo V70 Series juga menghadirkan pembaruan pada fitur berbasis kecerdasan buatan (AI). Pada vivo V70, tersedia AI Stage Mode, sementara vivo V70 FE dilengkapi AI Travel Portrait. Fitur-fitur ini dirancang untuk memberikan ruang kreativitas lebih luas bagi pengguna dalam menghasilkan konten digital.
Kolaborasi dengan POP MART turut memperkaya pengalaman tersebut. vivo V70 menghadirkan POP MART Zsiga Exclusive Flip Cards, yang membuat tampilan layar berubah lebih interaktif mengikuti sudut kemiringan perangkat. Pengguna cukup memiringkan ponsel untuk melihat animasi yang lebih ekspresif. (Antara/Z-2)
