Redmi A7 Pro Resmi Meluncur di Indonesia: Ponsel Rp1 Jutaan dengan Layar 120Hz

Redmi A7(MI/Dok Xiaomi)

XIAOMI kembali memperkuat posisinya di pasar smartphone Indonesia pada awal tahun 2026 ini. Melalui lini entry-level terbarunya, Redmi A7 Pro resmi diperkenalkan sebagai solusi bagi pengguna yang menginginkan perangkat fungsional dengan harga yang sangat terjangkau. Ponsel ini membawa sejumlah peningkatan signifikan yang jarang ditemukan pada perangkat di kelasnya, terutama pada sektor visual dan ketahanan daya.

Visual Luas dengan Refresh Rate Tinggi

Daya tarik utama yang ditawarkan Redmi A7 Pro terletak pada sektor layar. Mengusung panel IPS LCD berukuran 6,9 inci, perangkat ini memberikan keleluasaan pandang yang maksimal untuk aktivitas multimedia. Resolusi HD+ yang diusungnya kini didukung oleh refresh rate 120Hz.

Kehadiran refresh rate setinggi ini merupakan lompatan besar untuk ponsel di kategori harga Rp1 jutaan. Pengguna akan merasakan pengalaman navigasi antarmuka, scrolling media sosial, hingga transisi aplikasi yang jauh lebih mulus dibandingkan standar 60Hz yang selama ini mendominasi segmen entry-level.

Performa Andal untuk Kebutuhan Harian

Di balik dapur pacunya, Redmi A7 Pro mengandalkan chipset Unisoc T7250. Prosesor ini dirancang untuk memberikan efisiensi daya yang baik namun tetap responsif dalam menjalankan aplikasi harian. Xiaomi menyediakan fleksibilitas bagi konsumen dengan menawarkan pilihan RAM mulai dari 4GB hingga 8GB.

Untuk urusan penyimpanan, tersedia opsi memori internal 64GB dan 128GB. Pengguna yang merasa kapasitas tersebut kurang masih bisa memanfaatkan slot kartu microSD untuk memperluas ruang penyimpanan foto, video, maupun dokumen pribadi. Meski performanya cukup tangguh untuk multitasking ringan dan streaming, perangkat ini memang tidak diposisikan untuk menjalankan game dengan grafis berat.

Informasi Penting: Redmi A7 Pro menggunakan sistem operasi terbaru Android 15 dengan antarmuka HyperOS yang lebih ringan dan efisien untuk perangkat entry-level.

Kapasitas Baterai Masif 6.000 mAh

Satu lagi nilai jual utama dari Redmi A7 Pro adalah ketahanan baterainya. Xiaomi menyematkan baterai berkapasitas besar, yakni 6.000 mAh. Dengan manajemen daya yang dioptimalkan oleh sistem operasi terbaru, ponsel ini diklaim mampu bertahan hingga dua hari dalam penggunaan normal tanpa perlu pengisian ulang.

Proses pengisian daya didukung oleh teknologi pengisian cepat 15W. Walaupun bukan yang tercepat di industri, fitur ini cukup membantu untuk memperpendek durasi pengisian baterai berkapasitas jumbo tersebut dibandingkan pengisian daya standar.

Tabel Spesifikasi Utama Redmi A7 Pro

Komponen Spesifikasi Layar 6,9 inci IPS LCD, 120Hz, HD+ Chipset Unisoc T7250 RAM / ROM 4GB-8GB / 64GB-128GB Kamera Utama 50MP Baterai 6.000 mAh (15W Charging) Harga Rp1.699.000 (Varian 4/64GB)

Harga dan Ketersediaan

Redmi A7 Pro hadir sebagai penantang kuat di kelasnya dengan harga yang kompetitif. Untuk varian dasar dengan konfigurasi RAM 4GB dan penyimpanan 64GB, Xiaomi membanderolnya dengan harga Mata Uang Rupiah 1.699.000.

Dengan kombinasi layar 120Hz, baterai 6.000 mAh, dan sistem operasi terbaru, Redmi A7 Pro menjadi opsi yang sulit diabaikan bagi konsumen yang mencari nilai maksimal dari setiap rupiah yang dikeluarkan. (Z-1)