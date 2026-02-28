Sasar Pengguna Aktif, itel City 200 Resmi Meluncur dengan Harga Rp1,3 Juta

Ponsel itel City 200(ANTARA/HO-itel)

PASAR ponsel pintar kelas entri di Indonesia kembali memanas dengan hadirnya itel City 200. Perangkat yang dibanderol seharga Rp1.399.000 ini hadir sebagai jawaban bagi konsumen dengan gaya hidup aktif yang menginginkan kombinasi desain ramping, daya tahan tinggi, serta fitur pintar yang fungsional.

Manajer Pemasaran itel Indonesia, Geza Febriandi, menyatakan bahwa perangkat ini dirancang untuk menjadi pendamping andal dalam aktivitas sehari-hari.

"Dengan kombinasi desain tipis, durabilitas tinggi, serta fitur pintar yang lengkap, itel City 200 diharapkan menjadi pilihan ideal bagi pengguna yang membutuhkan smartphone stylish dan andal untuk aktivitas sehari-hari," kata Geza dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (28/2).

Desain Ramping dengan Ketahanan Militer

Meskipun hadir di segmen harga terjangkau, itel City 200 membawa keunggulan dari sisi estetika dan ketahanan fisik.

Ponsel ini memiliki ketebalan hanya 7,45 mm dengan desain unibody yang ergonomis, memberikan kenyamanan saat digenggam.

Aspek durabilitas menjadi nilai jual utama melalui sertifikasi IP65 yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air. Lebih jauh lagi, perangkat ini telah memenuhi standar Military-Grade MIL-STD-810H, sehingga lebih tangguh terhadap benturan ringan yang mungkin terjadi dalam penggunaan harian.

Layar Responsif dan Fitur Pintar

Untuk urusan visual, itel menyematkan layar punch-hole berukuran 6,78 inci. Keunggulan utamanya terletak pada refresh rate 120Hz yang menjamin pengalaman navigasi lebih mulus, baik saat melakukan scrolling media sosial, bermain gim, maupun menikmati konten multimedia.

Sektor fotografi didukung oleh kamera belakang 50MP Clear Rear Camera untuk hasil foto yang tajam.

Sementara itu, kamera depan telah dilengkapi fitur itel AI Auto Zoom Selfies, yang mampu menyesuaikan fokus secara otomatis demi hasil swafoto yang lebih presisi.

Guna mendukung produktivitas, itel City 200 dibekali baterai berkapasitas besar, yakni 5.200 mAh. Tak hanya itu, ponsel ini juga menyertakan fitur-fitur fungsional seperti:

NFC: Untuk kemudahan transaksi digital dan cek saldo kartu elektronik.

IR Blaster: Memungkinkan ponsel berfungsi sebagai remote control peralatan rumah tangga.

Ultra Link: Fitur khusus untuk koneksi antarperangkat itel tanpa bergantung pada jaringan seluler maupun internet.

Ketersediaan dan Promo Eksklusif

Saat ini, itel City 200 dipasarkan secara eksklusif melalui platform Shopee dengan harga Rp1.399.000.

Selama periode peluncuran, yakni 25 Februari hingga 2 Maret 2026, pembeli berkesempatan mendapatkan bonus BudsAir 5i secara gratis.

Bonus ini tersedia dalam jumlah terbatas, yakni total 400 unit selama persediaan masih ada.

Bagi konsumen yang melewatkan periode awal ini, itel akan melanjutkan promosi produk di TikTok Shop by Tokopedia bertepatan dengan program promo tanggal kembar 3.3 mendatang. (Ant/Z-1)