Xiaomi 17 Series Resmi Meluncur: Evolusi Fotografi Strategic Co-creation Leica

HUBUNGAN strategis antara jenama teknologi Xiaomi dan produsen kamera legendaris asal Jerman, Leica, kini memasuki babak baru yang lebih progresif. Setelah menjalin kemitraan erat sejak tahun 2022, kedua perusahaan kini memperdalam kolaborasi melalui pengembangan lini flagship terbaru, khususnya pada Xiaomi 17 Series yang menitikberatkan pada keunggulan fotografi.

Berbeda dengan periode sebelumnya, keterlibatan Leica dalam pengembangan smartphone flagship Xiaomi kini jauh lebih komprehensif. Fokus kemitraan telah bertransformasi dari pendekatan Joint R&D menjadi Strategic Co-creation Model.

Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan pengalaman fotografi profesional yang konsisten dari hulu ke hilir. Menurutnya, keterlibatan Leica kini terintegrasi secara signifikan dalam setiap tahap pengembangan perangkat.

“Jika sebelumnya kemitraan ini fokus pada pendekatan Joint R&D, kini kami bergerak dalam Strategic Co-creation Model yang meningkatkan keterlibatan Leica pada pengembangan smartphone Xiaomi secara signifikan dari hulu ke hilir. Langkah ini menegaskan komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman fotografi profesional yang semakin konsisten dan terintegrasi di seri produk flagship Xiaomi,” ujar Andi dalam keterangan pers, Rabu (25/2/2026).

Tiga Pilar Utama Teknologi Kamera Xiaomi 17 Series

Kolaborasi revolusioner ini melahirkan tiga pilar utama yang menjadi standar baru dalam dunia mobile photography melalui Xiaomi 17 Series:

1. Essential Vision: Menangkap Emosi dalam Frame

Filosofi fotografi humanis khas Leica menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem kamera Xiaomi 17 Series. Melalui fitur Essential Vision, setiap pengembangan sistem kamera dirancang agar pengguna dapat merasakan kembali momen dan emosi yang tertangkap. Pendekatan ini menjadikan Xiaomi 17 Series sebagai perangkat yang tidak hanya menawarkan ketajaman visual, tetapi juga kemampuan bercerita di balik setiap bidikan.

2. Essential Tone: Estetika Warna Autentik dan HDR Generasi Terbaru

Leica dikenal memiliki karakter warna atau tone yang distingtif dan sulit ditiru. Pada Xiaomi 17 Series, estetika autentik ini hadir dengan kualitas yang lebih mumpuni melalui dukungan HDR generasi terbaru. Teknologi ini mampu menghasilkan detail yang lebih kaya dengan rentang warna yang lebih luas.

HDR pada Xiaomi 17 Series merupakan hasil dari proses komputasi kompleks yang menangkap berbagai lapisan exposure dalam hitungan milidetik, kemudian menjahitnya menjadi satu foto dengan komposisi warna seimbang. Pengguna dapat melihat gradasi warna yang lebih halus, di mana detail pada area gelap tetap terlihat jelas tanpa membuat area terang menjadi overexposed.

3. Essential Optics: Sistem Kamera Serba Bisa

Xiaomi 17 Series mengusung sistem kamera canggih yang dapat diandalkan untuk berbagai genre fotografi. Dengan satu perangkat compact, pengguna bisa mendapatkan foto portrait dengan efek bokeh menawan, street photography yang bercerita, hingga foto pemandangan dengan detail yang hidup.

Sistem ini didukung oleh sensor kamera terbarukan dari Leica yang menjaga ketajaman gambar dan akurasi warna natural di berbagai rentang zoom. Konfigurasi optik khusus dari Leica juga mampu meminimalkan noise secara optimal, sehingga hasil foto tetap jernih di berbagai situasi, baik di dalam maupun di luar ruangan. (Z-1)