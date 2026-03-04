Xiaomi 17 Series Resmi Meluncur di Indonesia: Bawa Kamera Leica 1 Inci dan Snapdragon 8 Elite

Headline
Xiaomi resmi memperkenalkan lini ponsel flagship terbarunya di pasar Indonesia, yakni Xiaomi 17 Series. Terdiri dari Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, dan edisi terbatas Xiaomi Leica Leitzphone, seri ini menetapkan standar baru dalam fotografi mobile berkat kolaborasi mendalam dengan Leica.
Xiaomi 17 Series mengusung desain minimalis dengan garis tegas. Menggunakan teknologi manufaktur LIPO, Xiaomi berhasil menciptakan bezel ultra-tipis yang memberikan tampilan layar nyaris tanpa bingkai.
Varian Xiaomi 17 Ultra hadir dengan ketebalan hanya 8,29 mm, menjadikannya salah satu flagship paling ramping di kelasnya.
Seluruh model ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Untuk urusan daya, Xiaomi 17 dibekali baterai 6.330 mAh dengan 100W HyperCharge, sementara varian Ultra menggunakan baterai 6.000 mAh dengan 90W HyperCharge. Teknologi Xiaomi Surge Battery memastikan densitas energi tetap tinggi meskipun bodi perangkat sangat tipis.
|Model
|Varian Memori
|Harga Resmi
|Xiaomi 17
|12GB / 256GB
|Rp14.999.000
|Xiaomi 17
|12GB / 512GB
|Rp15.999.000
|Xiaomi 17 Ultra
|16GB / 512GB
|Rp19.999.000
|Xiaomi 17 Ultra
|16GB / 1TB
|Rp22.999.000
|Leica Leitzphone
|Edisi Terbatas
|Rp29.999.000
Sebagai perayaan 100 tahun Leica, Xiaomi menghadirkan Leica Leitzphone. Ponsel ini memiliki desain kamera klasik dengan dial fisik Leica Camera Ring. Fitur Leica Essential Mode di dalamnya memungkinkan pengguna memotret dengan simulasi warna kamera legendaris Leica M9 dan M3.
Apakah Xiaomi 17 Ultra sudah mendukung video 8K?
Xiaomi 17 Ultra mendukung perekaman video hingga 4K 120fps dengan dukungan Dolby Vision dan ACES Log untuk kebutuhan sinematografi profesional.
Apa perbedaan utama Xiaomi 17 dan 17 Ultra?
Perbedaan utama terletak pada ukuran layar, sensor kamera utama (1 inci pada Ultra), dan kemampuan zoom periskop yang lebih jauh pada varian Ultra. (Z-10)
Mengingat adanya kenaikan biaya komponen global dan teknologi kamera yang semakin canggih, harga Xiaomi 17 Series diprediksi akan mengalami penyesuaian.
Peluncuran ponsel flagship terbaru Xiaomi 17 Series di Tiongkok. Perusahaan teknologi dari negeri tirai bambu itu memutuskan untuk melewatkan penamaan 16, dan langsung melompat ke 17.
