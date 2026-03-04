Xiaomi 17 Series Resmi Meluncur di Indonesia: Bawa Kamera Leica 1 Inci dan Snapdragon 8 Elite

Xiaomi resmi memperkenalkan lini ponsel flagship terbarunya di pasar Indonesia, yakni Xiaomi 17 Series.(Dok. SCMP)

Xiaomi resmi memperkenalkan lini ponsel flagship terbarunya di pasar Indonesia, yakni Xiaomi 17 Series. Terdiri dari Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, dan edisi terbatas Xiaomi Leica Leitzphone, seri ini menetapkan standar baru dalam fotografi mobile berkat kolaborasi mendalam dengan Leica.

Desain Premium dengan Teknologi LIPO

Xiaomi 17 Series mengusung desain minimalis dengan garis tegas. Menggunakan teknologi manufaktur LIPO, Xiaomi berhasil menciptakan bezel ultra-tipis yang memberikan tampilan layar nyaris tanpa bingkai.

Varian Xiaomi 17 Ultra hadir dengan ketebalan hanya 8,29 mm, menjadikannya salah satu flagship paling ramping di kelasnya.

Daftar Fitur Xiaomi 17 Series

Sensor 1 Inci LOFIC: Eksklusif pada varian Ultra untuk penangkapan cahaya maksimal di kondisi low-light.

Mechanical Optical Zoom 200MP: Mendukung standar optik Leica APO untuk meminimalkan ghosting.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: Performa CPU Oryon Gen 3 untuk pengalaman gaming dan multitasking tanpa lag.

Layar OLED M10: Tingkat kecerahan puncak hingga 3.500 nits dengan efisiensi daya tinggi.

Xiaomi Guardian Structure: Perlindungan Xiaomi Shield Glass 3.0 dan sertifikasi IP68 untuk ketahanan ekstrem.

Performa dan Daya Tahan Baterai

Seluruh model ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Untuk urusan daya, Xiaomi 17 dibekali baterai 6.330 mAh dengan 100W HyperCharge, sementara varian Ultra menggunakan baterai 6.000 mAh dengan 90W HyperCharge. Teknologi Xiaomi Surge Battery memastikan densitas energi tetap tinggi meskipun bodi perangkat sangat tipis.

Model Varian Memori Harga Resmi Xiaomi 17 12GB / 256GB Rp14.999.000 Xiaomi 17 12GB / 512GB Rp15.999.000 Xiaomi 17 Ultra 16GB / 512GB Rp19.999.000 Xiaomi 17 Ultra 16GB / 1TB Rp22.999.000 Leica Leitzphone Edisi Terbatas Rp29.999.000

Edisi Khusus: Xiaomi Leica Leitzphone

Sebagai perayaan 100 tahun Leica, Xiaomi menghadirkan Leica Leitzphone. Ponsel ini memiliki desain kamera klasik dengan dial fisik Leica Camera Ring. Fitur Leica Essential Mode di dalamnya memungkinkan pengguna memotret dengan simulasi warna kamera legendaris Leica M9 dan M3.

Fakta tentang Xiaomi 17 Ultra

Apakah Xiaomi 17 Ultra sudah mendukung video 8K?

Xiaomi 17 Ultra mendukung perekaman video hingga 4K 120fps dengan dukungan Dolby Vision dan ACES Log untuk kebutuhan sinematografi profesional.

Apa perbedaan utama Xiaomi 17 dan 17 Ultra?

Perbedaan utama terletak pada ukuran layar, sensor kamera utama (1 inci pada Ultra), dan kemampuan zoom periskop yang lebih jauh pada varian Ultra. (Z-10)