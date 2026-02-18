Jadwal Rilis Xiaomi 17 dan Xiaomi 17 Ultra, Punya Kamera Leica 200MP

Headline
TAHUN 2026 menjadi panggung bagi persaingan sengit ponsel flagship, dan Xiaomi siap menggebrak pasar dengan lini terbarunya: Xiaomi 17 dan Xiaomi 17 Ultra. Setelah sukses dengan seri sebelumnya, Xiaomi kembali berkolaborasi dengan Leica untuk menghadirkan teknologi pencitraan yang diklaim sebagai "DSLR Killer".
Bagi para Mi Fans di tanah air, kabar mengenai kehadiran perangkat ini tentu sangat dinantikan. Berdasarkan bocoran terbaru dari rantai pasokan dan sertifikasi perangkat, berikut adalah ulasan mendalam mengenai jadwal rilis, spesifikasi gahar, hingga estimasi harga resminya di Indonesia.
Xiaomi 17 Series telah memulai debutnya di Tiongkok pada akhir tahun 2025. Namun, untuk pasar global termasuk Indonesia, jadwal peluncurannya diprediksi akan terjadi pada kuartal pertama (Q1) 2026. Berdasarkan pola rilis tahun-tahun sebelumnya, Xiaomi 17 dan Xiaomi 17 Ultra diperkirakan akan menyapa konsumen Indonesia pada akhir Februari atau awal Maret 2026.
Berbeda dengan seri sebelumnya, Xiaomi 17 Ultra versi global tahun 2026 dikabarkan akan mengusung fitur "Magic Screen" di bagian belakang untuk preview selfie menggunakan kamera utama 200MP.
Varian "Ultra" selalu menjadi bintang utama berkat kemampuan fotografinya. Berikut adalah spesifikasi teknis yang perlu Anda ketahui:
|Fitur
|Spesifikasi Xiaomi 17 Ultra
|Layar
|6.9-inch LTPO OLED, 1-120Hz, 4000 nits peak brightness
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
|Kamera Utama
|50MP (1-inch sensor) + 200MP (Periscope Telephoto) + 50MP (Ultrawide)
|RAM/Storage
|12GB/16GB LPDDR5X | 256GB/512GB/1TB UFS 4.1
|Baterai
|6,000 mAh, 90W Wired, 50W Wireless Charging
Poin penjualan utama dari Xiaomi 17 Ultra adalah penggunaan sensor periskop 200MP hasil kolaborasi dengan Leica. Sensor ini memungkinkan zoom optik berkelanjutan (continuous optical zoom) antara 75mm hingga 100mm, memberikan detail yang tetap tajam meski diambil dari jarak jauh. Teknologi "Night God" terbaru juga disematkan untuk memastikan foto malam hari tetap minim noise.
Mengingat adanya kenaikan biaya komponen global dan teknologi kamera yang semakin canggih, harga Xiaomi 17 Series diprediksi akan mengalami penyesuaian. Berikut adalah estimasi harga resminya dalam Mata Uang Rupiah:
Xiaomi 17 dan Xiaomi 17 Ultra merupakan lompatan besar bagi Xiaomi di segmen premium tahun 2026. Dengan kamera 200MP Leica dan performa Snapdragon 8 Elite Gen 5, perangkat ini menjadi standar baru bagi pecinta fotografi mobile. Pantau terus situs resmi Xiaomi Indonesia untuk informasi tanggal pemesanan (pre-order) yang diprediksi akan dibuka sesaat setelah peluncuran global. (Z-4)
Xiaomi juga menghadirkan Photography Kit generasi terbaru yang dilengkapi dengan baterai internal tambahan 2.000 mAh dan kontrol fisik manual untuk pengalaman memotret yang lebih autentik.
