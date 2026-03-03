Xiaomi Resmi Perkenalkan 4 Perangkat AIOT Baru di Indonesia

Produk Xiaomi AIoT(Rifaldi Putra/MI)

XIAOMI Indonesia resmi memperkenalkan jajaran produk ekosistem AIoT terbaru, meliputi Xiaomi Watch 5, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag, dan REDMI Buds 8 Pro. Keempat produk ini dirancang dengan performa andal, desain premium, dan konektivitas antar perangkat yang seamless untuk memudahkan keseharian pengguna.

“Setiap inovasi Xiaomi selalu hadir dari kebutuhan konsumen. Maka dari itu, setiap perangkat AIoT Xiaomi dirancang agar relevan dengan rutinitas pengguna, khususnya di tengah gaya hidup modern yang terus berkembang," kata Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (3/3).

Rangkaian produk Xiaomi AIOT

1. Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch 5 hadir dengan generasi terbaru dari Wear OS by Google (Wear OS 6) yang menghadirkan pengalaman flagship, fitur-fitur intuitif, dan integrasi penuh ke berbagai layanan Google untuk membantu profesional muda menjalani rutinitas yang padat dengan lebih lancar.

Xiaomi Watch 5 juga tampil premium berkat rangka stainless steel, layar besar 1,54 inci dengan bezel tipis, serta lapisan sapphire glass di bagian depan dan belakang yang meningkatkan durabilitas. Perangkat pun dibekali baterai 930 mAh dengan kandungan silikon-karbon sebesar 10% dan dukungan teknologi Xiaomi Surge Battery.

2. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank resmi hadir di tanah air, power bank super ringkas dengan ketebalan hanya 6 mm dan bobot 98 gram. Bodinya yang hanya seukuran kartu membuat power bank ini sangat nyaman untuk disimpan di kantong maupun di tas kecil, menjadikannya esensial untuk commuting, traveling, dan menjalani hari yang padat.

Magnetic Power Bank ini hadir dengan kapasitas 5000mAh dan mendukung 15W wireless fast charging dan USB-C wired fast charging yang bisa digunakan secara bersamaan. Dalam mode wireless, magnet dari power bank ini dapat melekat sempurna pada smartphone, sehingga pengisian daya menjadi stabil. Bodinya yang super tipis membuat pengguna tetap nyaman menggunakan smartphone selama mengecas.

3. Xiaomi Tag

Perangkat Xiaomi Tag kini tersedia di Indonesia, hadir sebagai solusi praktis untuk melacak barang-barang penting seperti kunci, tas, hingga koper. Perangkat ini kompatibel dengan Apple Find My dan Google Android Find Hub, sehingga bekerja optimal di dalam ekosistem iOS maupun Android.

Sejumlah fitur yang terdapat di Xiaomi Tag di antaranya ialah remote item finding, lost mode, dan collaborative finding. Remote item finding memungkinkan pengguna melacak Xiaomi Tag dengan menghasilkan suara lewat aplikasi Apple Find My atau Google Android Find Hub saat perangkat tersebut terhubung ke smartphone dan ada dalam jangkauan Bluetooth.

4. Redmi Buds 5 Pro

Pada lini ear buds, Xiaomi memperkenalkan Redmi Buds 8 Pro untuk pasar tanah air, menghadirkan pengalaman audio premium berkat konfigurasi coaxial triple-driver terbarukan yang mampu menghasilkan bass yang lebih dalam, vokal yang lebih jelas, dan keseimbangan suara yang optimal serta didukung Dolby Audio.

Kinerja Redmi Buds 8 Pro dalam menghasilkan surround sound pun telah ditingkatkan dengan unit pemrosesan suara independen yang terintegrasi ke dalam setiap earbud. Jadi, pengguna bisa menikmati kualitas audio yang konsisten setiap saat, apa pun merek smartphone dan jenis aplikasi yang digunakan. (H-4)