Xiaomi Watch 5 dan Redmi Buds 8 Pro Rilis di Indonesia: Fitur, Spesifikasi, Harga

Xiaomi Watch 5 dan Redmi Buds 8 Pro.(Dok. ManilaShaker)

XIAOMI resmi memperkuat lini ekosistem AIoT di pasar Indonesia dengan meluncurkan dua perangkat wearable premium terbaru: Xiaomi Watch 5 dan Redmi Buds 8 Pro. Peluncuran ini menjadi tonggak penting bagi Xiaomi karena membawa integrasi asisten AI generatif langsung ke perangkat yang dikenakan pengguna sehari-hari.

Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, mengungkapkan bahwa inovasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan konsumen terhadap perangkat yang lebih cerdas dan proaktif.

"Setiap perangkat AIoT Xiaomi dirancang agar relevan dengan rutinitas pengguna, khususnya di tengah gaya hidup modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi," ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (3/3).

Spesifikasi Xiaomi Watch 5: Smartwatch Pertama dengan Google Gemini

Xiaomi Watch 5 tampil sebagai flagship wearable yang menjalankan sistem operasi Wear OS 6 terbaru dari Google.

Integrasi ini memungkinkan pengguna mengakses ekosistem Google secara penuh, mulai dari Google Maps dengan navigasi luring (offline), Google Calendar, hingga Google Wallet untuk pembayaran nirsentuh (NFC).

Fitur AI Generatif dan Sensor EMG

Keunggulan utama Xiaomi Watch 5 adalah kehadiran Google Gemini yang tertanam secara bawaan. Ini memungkinkan pengguna melakukan perintah suara kompleks, merangkum notifikasi, hingga mendapatkan bantuan navigasi berbasis AI tanpa perlu menyentuh ponsel.

Selain itu, Xiaomi memperkenalkan teknologi sensor EMG (Electromyography) yang dipadukan dengan sensor IMU dan PPG. Teknologi ini melahirkan fitur Quick Gesture, di mana pengguna cukup melakukan gerakan tangan tertentu (seperti menjentikkan jari atau memutar pergelangan) untuk:

Menjawab atau menolak panggilan telepon secara instan.

Mematikan alarm tanpa menyentuh layar.

Mengontrol shutter kamera ponsel dari jarak jauh.

Memulai mode olahraga secara cepat.

Daya Tahan Baterai dan Material Premium

Dapur pacunya ditenagai chipset Snapdragon W5 Gen 1 yang dipadukan dengan co-processor BES2800 untuk efisiensi daya. Dengan baterai silikon-karbon 930 mAh, jam tangan ini sanggup bertahan hingga 6 hari dalam mode pintar penuh dan 18 hari dalam mode hemat daya.

Secara estetika, Watch 5 menggunakan rangka stainless steel 316L dan perlindungan sapphire glass ganda di bagian depan dan belakang.

Xiaomi Watch 5 mendukung lebih dari 150 mode olahraga dan dilengkapi dengan sistem pemantauan kesehatan 4 LED + 4 PD yang lebih akurat untuk detak jantung dan SpO2.

Redmi Buds 8 Pro: TWS dengan Peredam Bising 55 dB

Bersamaan dengan Watch 5, Redmi Buds 8 Pro hadir sebagai solusi audio nirkabel kelas profesional. TWS ini mengunggulkan sistem coaxial triple-driver yang terdiri dari satu dynamic driver 11mm berlapis titanium dan dua micro-piezoelectric ceramic driver 6.7mm untuk menghasilkan audio Hi-Res yang kaya detail.

Active Noise Cancellation (ANC) Tingkat Tinggi

Fitur paling mencolok adalah kemampuan Active Noise Cancellation (ANC) hingga 55 dB. Dengan bandwidth peredaman mencapai 5 kHz, perangkat ini mampu secara efektif menghilangkan suara bising frekuensi tinggi seperti suara mesin pesawat atau keramaian kantor.

Algoritma AI adaptif di dalamnya memindai lingkungan sekitar hingga 32.000 kali per detik untuk menyesuaikan level kedap suara secara otomatis.

Konektivitas dan Pengisian Cepat

Redmi Buds 8 Pro dibekali berbagai fitur pendukung mobilitas tinggi:

Daya Tahan Baterai: Total hingga 33 jam dengan casing pengisi daya (8 jam penggunaan mandiri).

Fast Charging: Pengisian daya hanya 5 menit cukup untuk mendengarkan musik selama 2 jam.

Dual-Device Connection: Bisa terhubung ke dua perangkat (misal laptop dan smartphone) secara bersamaan via Bluetooth 5.4.

Sertifikasi IP54: Tangguh terhadap debu dan percikan air, cocok untuk aktivitas luar ruang.

Xiaomi Watch 5 dan Redmi Buds 8 Pro sudah dapat dipesan melalui kanal penjualan resmi Xiaomi Indonesia, baik secara daring maupun luring di Xiaomi Store seluruh Indonesia mulai Maret 2026. (Ant/Z-10)