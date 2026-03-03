Xiaomi Perkenalkan 4 Produk AIoT Revolusioner Terbaru, Wajib Dimiliki!

Xiaomi Indonesia resmi meluncurkan Xiaomi Watch 5, UltraThin Magnetic Power Bank, Xiaomi Tag, dan Redmi Buds 8 Pro.(Dok. Xiaomi INdonesia)

XIAOMI Indonesia resmi memperkuat lini ekosistem perangkat pintarnya dengan memperkenalkan empat produk AIoT terbaru pada Selasa (3/3). Jajaran produk yang diluncurkan meliputi Xiaomi Watch 5, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag, dan Redmi Buds 8 Pro.

Keempat produk ini dirancang untuk memberikan performa andal, desain premium, dan konektivitas antarperangkat yang seamless guna memudahkan keseharian pengguna di era digital.

“Setiap inovasi Xiaomi selalu hadir dari kebutuhan konsumen. Maka dari itu, setiap perangkat AIoT Xiaomi dirancang agar relevan dengan rutinitas pengguna, khususnya di tengah gaya hidup modern yang terus berkembang," ujar Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, dalam keterangan persnya.

Daftar Produk AIoT Terbaru Xiaomi Indonesia 2026

1. Xiaomi Watch 5: Flagship dengan Wear OS 6

Xiaomi Watch 5 hadir sebagai smartwatch flagship yang mengusung generasi terbaru Wear OS by Google (Wear OS 6). Sistem operasi ini menghadirkan fitur-fitur intuitif dan integrasi penuh ke berbagai layanan Google, membantu profesional muda mengelola jadwal padat dengan lebih lancar.

Dari sisi durabilitas, Xiaomi Watch 5 menggunakan rangka stainless steel dengan layar 1,54 inci bezel tipis. Bagian depan dan belakangnya telah dilapisi sapphire glass. Untuk urusan daya, perangkat ini dibekali baterai 930 mAh dengan kandungan silikon-karbon 10% serta dukungan teknologi Xiaomi Surge Battery.

2. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W

Solusi pengisian daya kini semakin ringkas dengan Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank. Memiliki ketebalan hanya 6 mm dan bobot 98 gram, power bank ini seukuran kartu sehingga nyaman disimpan di kantong baju maupun tas kecil.

Meskipun tipis, perangkat ini memiliki kapasitas 5.000 mAh dan mendukung 15W wireless fast charging serta USB-C wired fast charging yang dapat digunakan secara bersamaan. Magnetnya yang kuat memastikan pengisian daya tetap stabil meski smartphone sedang digunakan.

3. Xiaomi Tag: Solusi Pelacak Pintar

Xiaomi Tag hadir di Indonesia sebagai pelacak barang pintar (item tracker) yang fleksibel. Perangkat ini kompatibel dengan Apple Find My dan Google Android Find Hub, sehingga dapat bekerja optimal baik di ekosistem iOS maupun Android.

Fitur unggulannya meliputi:

Remote Item Finding: Mengeluarkan suara via aplikasi untuk melacak barang dalam jangkauan Bluetooth.

Lost Mode: Membantu menemukan barang yang hilang melalui jaringan perangkat lain.

Collaborative Finding: Integrasi dengan jaringan global pelacak untuk keamanan ekstra.

4. Redmi Buds 8 Pro: Kualitas Audio Studio

Redmi Buds 8 Pro membawa pengalaman audio premium ke level baru. Menggunakan konfigurasi coaxial triple-driver terbarukan, TWS ini mampu menghasilkan bass yang dalam, vokal jernih, dan keseimbangan suara optimal dengan dukungan Dolby Audio.

Xiaomi juga menyematkan unit pemrosesan suara independen di setiap earbud untuk menghasilkan surround sound yang lebih nyata. Kualitas audio ini diklaim tetap konsisten tanpa terpengaruh oleh merek smartphone atau aplikasi yang digunakan pengguna.

Kesimpulan: Kehadiran empat perangkat AIoT ini mempertegas posisi Xiaomi sebagai pemimpin pasar teknologi terintegrasi di Indonesia, memberikan opsi lebih luas bagi konsumen untuk membangun rumah pintar yang saling terhubung. (Z-10)