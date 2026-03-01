Spesifikasi dan Harga Redmi A7 Pro: Layar 120Hz & Baterai 6.000 mAh

Spesifikasi dan Harga Redmi A7 Pro Indonesia(Dok. Teknobuzz)

XIAOMI Indonesia secara resmi memperkenalkan Redmi A7 Pro sebagai standar baru di pasar entry-level tanah air pada awal Maret 2026. Ponsel ini hadir dengan berbagai peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya, terutama pada sektor visual dan daya tahan baterai yang kini menjadi prioritas utama pengguna muda.

Desain dan Layar: Imersif dengan Refresh Rate 120Hz

Redmi A7 Pro tampil dengan layar masif berukuran 6,9 inci beresolusi HD+. Yang mengejutkan, Xiaomi menyematkan fitur refresh rate 120Hz, sebuah spesifikasi yang sangat jarang ditemukan pada ponsel di rentang harga satu jutaan.

Layar ini juga memiliki tingkat kecerahan hingga 800 nits, memastikan konten tetap terlihat jelas meski di bawah sinar matahari langsung.

Baca juga : Xiaomi 17 Series Resmi Meluncur: Evolusi Fotografi Strategic Co-creation Leica

Dari sisi desain, varian warna "Sunset Orange" menjadi pusat perhatian dengan tekstur bodi belakang bergelombang yang memberikan kesan premium dan tidak licin saat digenggam. Ponsel ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP52 untuk ketahanan terhadap debu dan percikan air ringan.

Performa dan Memori: Lebih Gesit dengan UFS 2.2

Dapur pacu Redmi A7 Pro ditenagai oleh chipset Unisoc T7250 yang dipadukan dengan RAM 4GB. Salah satu peningkatan teknis yang krusial adalah penggunaan penyimpanan internal berjenis UFS 2.2 sebesar 64GB.

Teknologi UFS 2.2 menawarkan kecepatan baca-tulis data yang jauh lebih cepat dibandingkan teknologi eMMC lama, sehingga proses membuka aplikasi dan transfer data menjadi lebih instan.

Baca juga : Jadwal Rilis Xiaomi 17 dan Xiaomi 17 Ultra, Punya Kamera Leica 200MP

Perangkat ini juga menjadi salah satu yang pertama di kelasnya yang menjalankan Xiaomi HyperOS 3 berbasis Android 15. Sistem operasi ini dirancang lebih ringan dan cerdas, memberikan manajemen daya yang lebih baik serta animasi yang lebih halus.

Kamera dan Baterai: Kapasitas Jumbo untuk Aktivitas Seharian

Untuk kebutuhan fotografi, tersedia kamera utama 50 MP yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan foto yang lebih tajam di berbagai kondisi cahaya.

Di bagian depan, terdapat kamera 8 MP untuk kebutuhan selfie dan video call.

Sektor baterai menjadi keunggulan mutlak dengan kapasitas 6.000 mAh. Dengan kapasitas sebesar ini, Redmi A7 Pro sangat cocok bagi pengguna dengan mobilitas tinggi seperti pengemudi ojek online atau pelajar yang sering melakukan maraton film.

Pengisian daya didukung oleh teknologi 15W melalui port USB Type-C.

Harga dan Ketersediaan di Indonesia

Redmi A7 Pro tersedia secara eksklusif melalui kanal penjualan daring dan luring Xiaomi di seluruh Indonesia. Berikut adalah detail harganya:

Varian Harga Normal Harga Promo (1-10 Maret) RAM 4GB / ROM 64GB Rp1.699.000 Rp1.499.000

Kesimpulan

Dengan kombinasi layar 120Hz, baterai 6.000 mAh, dan sistem operasi terbaru, Redmi A7 Pro merupakan pilihan yang sangat kompetitif di tahun 2026. Meskipun kapasitas penyimpanannya tergolong minimalis di 64GB, keberadaan slot microSD dan penggunaan teknologi UFS 2.2 memberikan kompensasi performa yang sepadan untuk kelas harganya.

FAQ (People Also Ask)