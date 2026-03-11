Xiaomi Rilis Power Bank Magnetik Ultra-Tipis dan Alat Pelacak Pintar di Indonesia

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W (kiri) dan Xiaomi Tag (kanan).(ANTARA/HO-Xiaomi Indonesia)

XIAOMI resmi memperkuat ekosistem Artificial Intelligence of Things (AIoT) mereka di Indonesia dengan meluncurkan dua perangkat terbaru: Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W dan Xiaomi Tag.

Kedua perangkat ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan mobilitas tinggi tanpa hambatan teknis.

Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, menegaskan bahwa inovasi ini berfokus pada relevansi perangkat dengan rutinitas harian pengguna.

“Setiap inovasi Xiaomi selalu hadir dari kebutuhan konsumen. Maka dari itu, setiap perangkat AIoT Xiaomi dirancang agar relevan dengan rutinitas pengguna, khususnya di tengah gaya hidup modern yang terus berkembang," kata Andi Renreng, dikutip Rabu (11/3).

Power Bank Setipis Kartu untuk Mobilitas Tinggi

Salah satu sorotan utama adalah Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W.

Sesuai namanya, perangkat ini menonjolkan desain yang sangat ringkas dengan ketebalan hanya 6 mm dan bobot 98 gram.

Dengan dimensi yang menyerupai ukuran kartu, power bank ini mudah diselipkan ke dalam saku pakaian maupun tas kecil tanpa memakan ruang.

Dari sisi performa, perangkat ini mendukung pengisian daya cepat nirkabel (wireless charging) hingga 15W.

Selain itu, pengguna juga dapat memanfaatkan pengisian daya melalui kabel USB-C yang dapat digunakan secara bersamaan.

Sistem magnetik yang kuat memastikan power bank tetap melekat stabil pada ponsel yang kompatibel, sehingga pengguna tetap nyaman mengoperasikan ponsel meski sedang dalam proses pengisian daya.

Meski desainnya minimalis, Xiaomi membekalinya dengan kapasitas baterai 5.000 mAh yang mengandung silikon-karbon sebesar 16%.

Untuk menjamin keamanan, terdapat sistem manajemen suhu dan perlindungan berlapis. Bodi perangkat pun tampil premium dengan material aluminium alloy yang memiliki durabilitas tinggi. Perangkat pengisi daya ini dibanderol dengan harga Rp899.000.

Xiaomi Tag: Solusi Pelacak Barang Lintas Platform

Bersamaan dengan itu, Xiaomi juga memperkenalkan Xiaomi Tag, sebuah perangkat pelacak barang berbasis Bluetooth yang sangat ringan (10 gram).

Keunggulan utama dari alat ini adalah fleksibilitasnya yang kompatibel dengan jaringan Apple Find My maupun Google Android Find Hub.

Xiaomi Tag dilengkapi dengan fitur Remote Item Finding yang memungkinkan perangkat mengeluarkan suara saat dicari melalui aplikasi.

Ada pula Lost Mode untuk menyertakan informasi kontak pemilik, serta Collaborative Finding yang membantu mempercepat pencarian barang hilang melalui berbagi lokasi secara aman.

Aspek privasi juga menjadi perhatian utama; Xiaomi Tag memiliki fitur notifikasi otomatis jika terdeteksi ada perangkat pelacak tak dikenal yang bergerak bersama pengguna dalam waktu tertentu.

Dengan sertifikasi IP67 yang tahan debu dan air, serta baterai tipe CR2032 yang mampu bertahan lebih dari satu tahun, perangkat ini menjadi solusi praktis untuk menjaga keamanan kunci, tas, hingga koper.

Xiaomi Tag dipasarkan dengan harga Rp199.000 untuk varian satu unit (1 pack), sedangkan untuk paket isi empat unit (4 pack) dijual seharga Rp599.000. (Ant/Z-1)