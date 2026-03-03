Leica Leitzphone Rilis di Indonesia, Ponsel Flagship dengan Lensa Putar

Ilustrasi(MI/RIFALDI PUTRA)

KOLABORASI ambisius antara Xiaomi dan Leica melahirkan standar baru dalam dunia fotografi-seluler, perusahaan teknologi asal Tiongkok itu secara resmi merilis Leica Leitzphone di Indonesia. Sebuah ponsel yang menghadirkan desain kamera layaknya perangkat kamera profesional dengan lensa kamera putar.

Kehadiran ponsel ini bukan sekadar menambah deretan smartphone premium di pasar lokal, melainkan sebuah pernyataan seni yang menggabungkan warisan desain optik legendaris Leica dengan kemajuan teknologi digital masa kini. Memberikan sensasi menggenggam kamera konvensional Leica namun dalam bentuk yang lebih ringkas dan cerdas.

“Bagi Leica, tidak ada yang lebih penting dalam dunia fotografi selain sebuah esensi, dan Leitzphone mewujudkan filosofi tersebut sepenuhnya dalam setiap tangkapan gambar yang dihasilkan. Dengan sentuhan Xiaomi HyperOS, pengguna dipastikan mendapatkan pengalaman perangkat lunak yang cantik, stabil, serta intuitif, menghidupkan kembali cara tradisional Leica yang selalu diandalkan para fotografer saat berkarya,” Kata Head of PR Xiaomi Indonesia, Abee Hakim, dalam perilisan di Jakarta, Selasa (3/3).

Spesifikasi dan Harga Leica Leitzphone: