Leica Leitzphone Rilis di Indonesia, Ponsel Flagship dengan Lensa Putar

KOLABORASI ambisius antara Xiaomi dan Leica melahirkan standar baru dalam dunia fotografi-seluler, perusahaan teknologi asal Tiongkok itu secara resmi merilis Leica Leitzphone di Indonesia. Sebuah ponsel yang menghadirkan desain kamera layaknya perangkat kamera profesional dengan lensa kamera putar.
Kehadiran ponsel ini bukan sekadar menambah deretan smartphone premium di pasar lokal, melainkan sebuah pernyataan seni yang menggabungkan warisan desain optik legendaris Leica dengan kemajuan teknologi digital masa kini. Memberikan sensasi menggenggam kamera konvensional Leica namun dalam bentuk yang lebih ringkas dan cerdas.
“Bagi Leica, tidak ada yang lebih penting dalam dunia fotografi selain sebuah esensi, dan Leitzphone mewujudkan filosofi tersebut sepenuhnya dalam setiap tangkapan gambar yang dihasilkan. Dengan sentuhan Xiaomi HyperOS, pengguna dipastikan mendapatkan pengalaman perangkat lunak yang cantik, stabil, serta intuitif, menghidupkan kembali cara tradisional Leica yang selalu diandalkan para fotografer saat berkarya,” Kata Head of PR Xiaomi Indonesia, Abee Hakim, dalam perilisan di Jakarta, Selasa (3/3).
Leica Leitzphone mengadopsi aspek desain legendaris Leica yang sangat mendetail, mulai dari tekstur bingkai klasik yang memberikan grip solid hingga kehadiran ikon merah Leica yang ikonik di sudut perangkat. Penggunaan material aluminium premium dengan tekstur bergaris tidak hanya memberikan aura kemewahan, tetapi juga menciptakan presisi fisik yang biasanya hanya ditemukan pada kamera profesional.
Salah satu terobosan fitur yang paling menonjol adalah camera ring yang fungsional. Fitur ini menyatukan penglihatan dan sentuhan secara intuitif, di mana pengguna dapat memutar camera ring tersebut untuk mengatur berbagai parameter fotografi secara manual, seperti fokus, aperture stop, ISO, hingga white balance. Fitur ini memberikan kebebasan kreatif bagi pengguna untuk merasakan sensasi memotret layaknya menggunakan kamera profesional.
Melalui Essential Mode, pengguna dapat mengakses karakter visual dari dua kamera paling bersejarah milik Leica. Mode Leica M9 menawarkan kedalaman warna merah dan biru yang unik khas sensor CCD, sementara mode Leica M3 menyajikan karakter black and white yang sangat kuat. Kedua emulasi ini memungkinkan pengguna menghasilkan foto dengan nilai seni tinggi dan nuansa nostalgia yang kental secara instan.
Tidak hanya mengedepankan lini kamera, ponsel ini juga hadir dengan teknologi ponsel tercanggih di kelasnya, termasuk dibenahi prosesor Snapdragon 8 elite gen 5 yang bertenaga dan didukung baterai berkapasitas 6.000 mah, serta mendukung peringkat IP 68 yang berarti tahan air dan debu.
Ponsel ini juga sistem operasi Xiaomi HyperOS yang dioptimalkan khusus, memastikan tampilan antarmuka yang konsisten dengan tipografi dan ikonografi khas Leica, sembari tetap memberikan performa stabil dan cepat. Kombinasi ini menjamin bahwa setiap proses pengambilan gambar hingga penyuntingan berjalan dengan mulus tanpa kendala teknis.
Dengan sederet teknologi canggih khususnya pada lini kamera dalam Leica Leitzphone, Ponsel dengan varian RAM dan memori Internal 16BB+1TB itu, dijual terbatas dengan harga Rp29,9 juta. (H-2)
