Spesifikasi HP Xiaomi 17 Ultra, Smartphone Mewah dengan Lensa Kamera Leica

XIAOMI resmi meluncurkan lini flagship terbarunya, Xiaomi 17 Ultra, di pasar Indonesia pada Maret 2026. Perangkat ini hadir sebagai jawaban bagi para antusias fotografi yang menginginkan kualitas gambar setara kamera profesional dalam genggaman smartphone. Dengan mengusung kemitraan strategis bersama Leica, Xiaomi 17 Ultra membawa inovasi optik yang melampaui standar industri saat ini.
Highlight utama dari Xiaomi 17 Ultra adalah sistem kamera belakangnya yang menggunakan lensa Leica Summilux. Sensor utamanya berukuran 1 inci (Light Fusion 1050L) yang kini dilengkapi dengan teknologi LOFIC (Lateral Overflow Integrator Capacitor). Teknologi ini secara cerdas mencegah overexposure pada kondisi cahaya ekstrem, sehingga detail pada awan yang sangat terang atau bayangan yang gelap tetap terjaga dengan sempurna.
Selain itu, terdapat kamera periskop telefoto beresolusi fantastis 200MP. Lensa ini memungkinkan pengguna melakukan zoom optik tanpa degradasi kualitas, menjadikannya salah satu smartphone dengan kemampuan zoom terbaik di tahun 2026.
Xiaomi juga menghadirkan Photography Kit generasi terbaru yang dilengkapi dengan baterai internal tambahan 2.000 mAh dan kontrol fisik manual untuk pengalaman memotret yang lebih autentik.
Di sektor dapur pacu, Xiaomi 17 Ultra ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan fabrikasi 3nm. Chipset ini tidak hanya menawarkan kecepatan pemrosesan data yang luar biasa untuk gaming berat, tetapi juga efisiensi daya yang lebih baik. Dipadukan dengan RAM 16GB LPDDR5X dan penyimpanan internal hingga 1TB UFS 4.1, multitasking terasa sangat lancar tanpa kendala.
|Komponen
|Spesifikasi
|Layar
|6.9 inci LTPO AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nits
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
|Kamera Belakang
|50MP (Main) + 200MP (Tele) + 50MP (Ultra-wide)
|Kamera Depan
|50MP f/2.2
|Baterai
|6.000 mAh, 120W HyperCharge
|Sistem Operasi
|HyperOS 3 berbasis Android 16
Berdasarkan peluncuran resminya, harga Xiaomi 17 Ultra di Indonesia adalah sebagai berikut:
Perangkat ini tersedia dalam pilihan warna premium seperti Titanium Silver dan Leica Black dengan tekstur kulit sintetis yang mewah. (Z-4)
Mengingat adanya kenaikan biaya komponen global dan teknologi kamera yang semakin canggih, harga Xiaomi 17 Series diprediksi akan mengalami penyesuaian.
DALAM beberapa waktu terakhir sejumlah produsen ponsel merilis varian Ultra untuk produk mereka. Kata Ultra dalam lini ponsel, merujuk pada varian tertinggi dan paling premium
Xiaomi 17 Ultra akan debut di Tiongkok pada 25 Desember 2025. Hadir sebagai flagship terbaru dengan kamera Leica.
XIAOMI secara resmi mengumumkan jadwal peluncuran ponsel flagship teranyar mereka yakni Xiaomi 17 Ultra, dijadwalkan rilis di Tiongkok pada 25 Desember 2025.
Lensa terbaru dari Leica ini dirancang khusus untuk mengatasi dua masalah utama, yakni memperbaiki kekurangan optik dan meningkatkan kejernihan gambar secara keseluruhan.
