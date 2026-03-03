Spesifikasi HP Xiaomi 17 Ultra, Smartphone Mewah dengan Lensa Kamera Leica

Xiaomi 17 Ultra(Doc Xiaomi Global)

XIAOMI resmi meluncurkan lini flagship terbarunya, Xiaomi 17 Ultra, di pasar Indonesia pada Maret 2026. Perangkat ini hadir sebagai jawaban bagi para antusias fotografi yang menginginkan kualitas gambar setara kamera profesional dalam genggaman smartphone. Dengan mengusung kemitraan strategis bersama Leica, Xiaomi 17 Ultra membawa inovasi optik yang melampaui standar industri saat ini.

Keunggulan Kamera Leica dan Teknologi LOFIC

Highlight utama dari Xiaomi 17 Ultra adalah sistem kamera belakangnya yang menggunakan lensa Leica Summilux. Sensor utamanya berukuran 1 inci (Light Fusion 1050L) yang kini dilengkapi dengan teknologi LOFIC (Lateral Overflow Integrator Capacitor). Teknologi ini secara cerdas mencegah overexposure pada kondisi cahaya ekstrem, sehingga detail pada awan yang sangat terang atau bayangan yang gelap tetap terjaga dengan sempurna.

Selain itu, terdapat kamera periskop telefoto beresolusi fantastis 200MP. Lensa ini memungkinkan pengguna melakukan zoom optik tanpa degradasi kualitas, menjadikannya salah satu smartphone dengan kemampuan zoom terbaik di tahun 2026.

Xiaomi juga menghadirkan Photography Kit generasi terbaru yang dilengkapi dengan baterai internal tambahan 2.000 mAh dan kontrol fisik manual untuk pengalaman memotret yang lebih autentik.

Performa Snapdragon 8 Elite Gen 5

Di sektor dapur pacu, Xiaomi 17 Ultra ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan fabrikasi 3nm. Chipset ini tidak hanya menawarkan kecepatan pemrosesan data yang luar biasa untuk gaming berat, tetapi juga efisiensi daya yang lebih baik. Dipadukan dengan RAM 16GB LPDDR5X dan penyimpanan internal hingga 1TB UFS 4.1, multitasking terasa sangat lancar tanpa kendala.

Tabel Spesifikasi Xiaomi 17 Ultra

Komponen Spesifikasi Layar 6.9 inci LTPO AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nits Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Kamera Belakang 50MP (Main) + 200MP (Tele) + 50MP (Ultra-wide) Kamera Depan 50MP f/2.2 Baterai 6.000 mAh, 120W HyperCharge Sistem Operasi HyperOS 3 berbasis Android 16

Harga Xiaomi 17 Ultra di Indonesia

Berdasarkan peluncuran resminya, harga Xiaomi 17 Ultra di Indonesia adalah sebagai berikut:

Xiaomi 17 Ultra (16GB/512GB): Mata Uang Rupiah 19.999.000

Mata Uang Rupiah 19.999.000 Xiaomi 17 Ultra (16GB/1TB): Mata Uang Rupiah 22.999.000

Perangkat ini tersedia dalam pilihan warna premium seperti Titanium Silver dan Leica Black dengan tekstur kulit sintetis yang mewah. (Z-4)