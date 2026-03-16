Harga Xiaomi Mijia IH Rice Cooker 2, Panci Keramik yang Hemat Listrik

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
XIAOMI kembali berinovasi di sektor peralatan dapur dengan merilis Xiaomi Mijia IH Rice Cooker 2. Produk ini bukan sekadar penanak nasi biasa, melainkan perangkat pintar yang menggabungkan teknologi pemanasan mutakhir dengan material yang lebih aman bagi kesehatan keluarga. Kehadiran panci berlapis keramik menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang mulai peduli pada keamanan lapisan antilengket tradisional.
Generasi kedua dari seri Mijia IH ini membawa beberapa peningkatan teknis yang membuatnya unggul di kelasnya. Berikut adalah fitur-fitur utamanya:
Berbeda dengan lapisan teflon biasa, panci pada Mijia IH Rice Cooker 2 menggunakan lapisan keramik yang diproses melalui high-temperature sintering. Material ini bebas fluorin, sehingga tidak melepaskan zat kimia berbahaya saat dipanaskan pada suhu tinggi. Selain lebih sehat, permukaannya juga sangat licin, memudahkan proses pembersihan bahkan tanpa disikat kuat.
Teknologi IH memungkinkan panas dihasilkan langsung dari seluruh permukaan panci, bukan hanya dari dasar saja. Dengan pemanasan 360 derajat ini, perbedaan suhu di dalam pot dapat diminimalisir. Hasilnya, nasi matang secara merata, lebih pulen, dan memiliki tampilan yang lebih mengkilap atau glossy.
Untuk menghasilkan tekstur nasi yang sempurna, Xiaomi menyematkan algoritma kontrol suhu sembilan tahap. Sistem ini memantau proses memasak mulai dari perendaman, pemanasan cepat, hingga tahap pematangan akhir (simmering), memastikan nutrisi dalam beras tetap terjaga.
Sebagai bagian dari ekosistem Xiaomi, rice cooker ini dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi yang memungkinkan kontrol jarak jauh melalui aplikasi Mi Home. Berikut ringkasan spesifikasinya:
|Fitur
|Detail
|Kapasitas
|Tersedia varian 2L, 3L, 4L, dan 5L
|Mode Memasak
|8 Mode (Nasi, Bubur, Sup, Kukus, Kue, dll)
|Kontrol
|Panel Sentuh & App Mi Home
|Timer
|Reservasi 24 Jam & Keep Warm 12 Jam
Saat ini, Xiaomi Mijia IH Rice Cooker 2 dipasarkan dengan harga mulai dari 349 Yuan atau setara dengan Rp770.000 untuk varian terkecil (2L). Harga di Indonesia mungkin sedikit bervariasi tergantung pada kapasitas dan kebijakan garansi yang ditawarkan oleh distributor.
Bagi Anda yang ingin memilikinya, produk ini dapat dibeli secara resmi melalui:
Untuk hemat listrik, gunakan fitur "Quick Cook" jika Anda sedang terburu-buru. Teknologi IH pada rice cooker ini dirancang untuk mencapai suhu maksimal dengan cepat, sehingga konsumsi energi lebih efisien dibandingkan model pemanas pelat tradisional. (Z-4)
Dengan dimensi yang menyerupai ukuran kartu, power bank dari Xiaomi ini mudah diselipkan ke dalam saku pakaian maupun tas kecil tanpa memakan ruang.
Xiaomi resmi memperkenalkan lini ponsel flagship terbarunya di pasar Indonesia, yakni Xiaomi 17 Series. Terdiri dari Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, dan edisi terbatas Xiaomi Leica Leitzphone.
Melalui Essential Mode, pengguna dapat mengakses karakter visual dari dua kamera paling bersejarah milik Leica.
XIAOMI Indonesia resmi memperkenalkan jajaran produk ekosistem AIoT terbaru, meliputi Xiaomi Watch 5, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag, dan REDMI Buds 8 Pro.
Xiaomi Indonesia resmi meluncurkan Xiaomi Watch 5, UltraThin Magnetic Power Bank, Xiaomi Tag, dan Redmi Buds 8 Pro. Cek spesifikasi dan fitur unggulannya di sini!
