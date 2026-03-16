Harga Xiaomi Mijia IH Rice Cooker 2, Panci Keramik yang Hemat Listrik

Xiaomi Mijia IH Rice Cooker 2(Doc Xiaomi)

XIAOMI kembali berinovasi di sektor peralatan dapur dengan merilis Xiaomi Mijia IH Rice Cooker 2. Produk ini bukan sekadar penanak nasi biasa, melainkan perangkat pintar yang menggabungkan teknologi pemanasan mutakhir dengan material yang lebih aman bagi kesehatan keluarga. Kehadiran panci berlapis keramik menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang mulai peduli pada keamanan lapisan antilengket tradisional.

Keunggulan Xiaomi Mijia IH Rice Cooker 2

Generasi kedua dari seri Mijia IH ini membawa beberapa peningkatan teknis yang membuatnya unggul di kelasnya. Berikut adalah fitur-fitur utamanya:

1. Panci Keramik Bebas Fluorin

Berbeda dengan lapisan teflon biasa, panci pada Mijia IH Rice Cooker 2 menggunakan lapisan keramik yang diproses melalui high-temperature sintering. Material ini bebas fluorin, sehingga tidak melepaskan zat kimia berbahaya saat dipanaskan pada suhu tinggi. Selain lebih sehat, permukaannya juga sangat licin, memudahkan proses pembersihan bahkan tanpa disikat kuat.

2. Teknologi Induction Heating (IH)

Teknologi IH memungkinkan panas dihasilkan langsung dari seluruh permukaan panci, bukan hanya dari dasar saja. Dengan pemanasan 360 derajat ini, perbedaan suhu di dalam pot dapat diminimalisir. Hasilnya, nasi matang secara merata, lebih pulen, dan memiliki tampilan yang lebih mengkilap atau glossy.

3. Sistem Kontrol Suhu Sembilan Tahap

Untuk menghasilkan tekstur nasi yang sempurna, Xiaomi menyematkan algoritma kontrol suhu sembilan tahap. Sistem ini memantau proses memasak mulai dari perendaman, pemanasan cepat, hingga tahap pematangan akhir (simmering), memastikan nutrisi dalam beras tetap terjaga.

Spesifikasi dan Fitur Pintar

Sebagai bagian dari ekosistem Xiaomi, rice cooker ini dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi yang memungkinkan kontrol jarak jauh melalui aplikasi Mi Home. Berikut ringkasan spesifikasinya:

Fitur Detail Kapasitas Tersedia varian 2L, 3L, 4L, dan 5L Mode Memasak 8 Mode (Nasi, Bubur, Sup, Kukus, Kue, dll) Kontrol Panel Sentuh & App Mi Home Timer Reservasi 24 Jam & Keep Warm 12 Jam

Harga dan Tempat Membeli

Saat ini, Xiaomi Mijia IH Rice Cooker 2 dipasarkan dengan harga mulai dari 349 Yuan atau setara dengan Rp770.000 untuk varian terkecil (2L). Harga di Indonesia mungkin sedikit bervariasi tergantung pada kapasitas dan kebijakan garansi yang ditawarkan oleh distributor.

Bagi Anda yang ingin memilikinya, produk ini dapat dibeli secara resmi melalui:

Xiaomi Official Store: Tersedia di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli.

Tersedia di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Mi Store Indonesia: Kunjungi gerai fisik Xiaomi di kota-kota besar untuk mendapatkan garansi resmi.

Kunjungi gerai fisik Xiaomi di kota-kota besar untuk mendapatkan garansi resmi. Situs Resmi mi.co.id: Untuk mendapatkan promo flash sale atau paket bundling menarik.

Untuk hemat listrik, gunakan fitur "Quick Cook" jika Anda sedang terburu-buru. Teknologi IH pada rice cooker ini dirancang untuk mencapai suhu maksimal dengan cepat, sehingga konsumsi energi lebih efisien dibandingkan model pemanas pelat tradisional. (Z-4)