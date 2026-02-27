OPPO Rilis A6t Pro 5G di Indonesia: Baterai Jumbo 7000 mAh dan Ketahanan Tangguh

Ponsel OPPO A6t Pro 5G warna Putih(ANTARA/HO-OPPO)

OPPO resmi memperkuat lini seri A6t di pasar Indonesia dengan meluncurkan varian terbaru, OPPO A6t Pro 5G. Ponsel ini hadir sebagai jawaban bagi pengguna yang membutuhkan perangkat dengan daya tahan baterai ekstrem serta ketangguhan fisik yang mumpuni untuk penggunaan jangka panjang.

Dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/2), OPPO mengonfirmasi bahwa ponsel ini akan tersedia secara eksklusif melalui kanal penjualan online.

Hadir dalam dua pilihan warna elegan, yakni Putih dan Ungu, perangkat ini dibanderol dengan harga Rp4.699.000.

Daya Tahan Baterai dan Performa Stabil

Keunggulan utama yang diusung OPPO A6t Pro 5G terletak pada kapasitas baterainya yang mencapai 7000 mAh. Kapasitas jumbo ini didukung oleh teknologi pengisian daya cepat 80W SUPERVOOC.

Dengan kombinasi tersebut, OPPO mengklaim perangkat ini mampu mendukung aktivitas intens seharian penuh.

Berdasarkan hasil pengujian internal, ponsel ini mampu digunakan untuk menonton YouTube hingga 18,9 jam, bermain gim Mobile Legends: Bang Bang hingga 12 jam, serta melakukan panggilan suara melalui WhatsApp selama 21,7 jam nonstop.

Untuk menjaga kenyamanan pengguna, OPPO menyematkan sistem pendingin SuperCool VC System. Teknologi ini menggunakan vapor chamber seluas 3.900 milimeter persegi yang dipadukan dengan perluasan material grafit guna menjaga suhu perangkat tetap stabil saat menjalankan tugas berat.

Ketahanan Fisik dan Jaminan 5 Tahun

Satu hal yang cukup menonjol adalah aspek durabilitasnya. OPPO A6t Pro 5G mengantongi tiga sertifikasi ketahanan air dan debu sekaligus, yakni IP69, IP68, dan IP66. Hal ini menjadikannya salah satu ponsel di kelas menengah dengan proteksi paling lengkap terhadap paparan elemen luar.

Dari sisi dapur pacu, perangkat ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6300 (6nm) yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB.

OPPO juga menjanjikan pengalaman pengguna yang mulus lewat 5-Years Fluency Protection. Program ini menjamin performa stabil hingga lima tahun, yang meliputi kecepatan membuka aplikasi, waktu booting sistem, respons multimedia, hingga waktu instalasi aplikasi.

Sektor Kamera dan Ketersediaan

Untuk kebutuhan fotografi, OPPO menyematkan sistem kamera ganda di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan lensa monochrome 2MP. Sementara di bagian depan, terdapat kamera 16MP untuk kebutuhan swafoto dan panggilan video.

Bagi konsumen yang berminat, OPPO A6t Pro 5G hanya dapat dibeli melalui OPPO Online Store dan mitra e-commerce resmi seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Tokopedia seharga Rp4.699.000. (Ant/Z-1)