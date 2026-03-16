Mitos Terpatahkan, HP 2 Jutaan Kini Mampu Dukung Multitasking Harian

DI tengah pesatnya perkembangan teknologi, banyak orang masih beranggapan smartphone dengan harga terjangkau tidak mampu memberikan performa yang memadai. Padahal, di era digital saat ini, ponsel di kelas harga dua jutaan dengan kapasitas RAM besar sudah mampu memenuhi berbagai kebutuhan harian, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga produktivitas.

Perkembangan teknologi semikonduktor dan efisiensi perangkat lunak menjadi faktor utama yang membuat perangkat kelas menengah semakin kompetitif. Berdasarkan laporan pasar dari International Data Corporation (IDC), segmen smartphone kelas menengah terus mendominasi pasar global, terutama di negara berkembang, karena menawarkan keseimbangan antara harga dan performa.

Kapasitas RAM

Salah satu indikator performa yang sering diperhatikan pengguna adalah kapasitas RAM. RAM berfungsi untuk membantu perangkat menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

Saat ini, banyak ponsel di kisaran harga dua jutaan sudah dibekali RAM 8 GB bahkan hingga 12 GB. Kapasitas RAM yang sebelumnya hanya tersedia pada perangkat kelas premium.

Menurut laporan dari perusahaan riset teknologi Canalys, peningkatan kapasitas memori pada smartphone kelas menengah merupakan salah satu strategi produsen. Strategi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin aktif menggunakan banyak aplikasi sekaligus, seperti media sosial, layanan pesan instan, serta aplikasi konferensi video.

Selain kapasitas RAM yang besar, optimalisasi sistem operasi juga turut berperan dalam meningkatkan kinerja perangkat. Platform seperti Android terus mengembangkan sistem manajemen memori dan efisiensi aplikasi agar perangkat dengan spesifikasi menengah tetap mampu berjalan lancar.

Chipset

Di sisi lain, penggunaan chipset yang lebih efisien juga membuat performa smartphone semakin stabil. Chipset kelas menengah terbaru dirancang untuk mendukung aktivitas multitasking, bermain gim ringan hingga menengah, serta streaming video dengan konsumsi daya yang lebih hemat.

Tren ini menunjukkan harga bukan lagi satu-satunya indikator kualitas sebuah smartphone. Dengan kombinasi RAM besar, chipset efisien, dan sistem operasi yang dioptimalkan, ponsel di kelas harga dua jutaan kini mampu memberikan pengalaman penggunaan yang cukup andal untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian, anggapan hanya smartphone mahal yang mampu mendukung aktivitas digital secara optimal perlahan mulai terpatahkan. Bagi banyak pengguna, perangkat di kelas menengah sudah lebih dari cukup untuk menunjang berbagai aktivitas di era digital yang semakin dinamis. (International Data Corporation (IDC)/Canalys Smartphone Market Analysis/Android Developers/Documentation on Memory Management/Z-2)