Dua Raksasa Bertarung, Huawei dan Apple Siap Adu Ponsel Lipat

PERSAINGAN industri smartphone global memasuki fase baru dengan semakin panasnya segmen ponsel lipat. Dua pemain besar, Huawei dan Apple, kini bersiap saling berhadapan melalui inovasi terbaru mereka di 2026.
Huawei lebih dulu mengamankan posisi dengan lini ponsel lipatnya, termasuk seri Huawei Pura yang dikenal berani menghadirkan desain eksperimental.
Setelah memperkenalkan konsep lipat yang berbeda dari kompetitor, Huawei dikabarkan tengah menyiapkan dua model baru yang akan melanjutkan strategi agresifnya di pasar foldable.
Pendekatan Huawei cenderung eksploratif, menghadirkan berbagai bentuk dan ukuran layar untuk menarik perhatian konsumen.
Langkah ini membuat perusahaan asal Tiongkok tersebut unggul dalam hal pengalaman dan variasi produk, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelopor di kategori ini.
Di sisi lain, Apple mulai mengambil langkah serius dengan mempersiapkan produksi iPhone lipat pertamanya.
Meski terlambat dibandingkan kompetitor, Apple dikenal dengan pendekatan yang lebih matang dan terukur dalam merilis produk baru.
iPhone lipat yang sedang disiapkan disebut akan mengusung desain lipat horizontal, memungkinkan perangkat berubah menjadi layar yang lebih luas saat dibuka.
Apple juga dikabarkan fokus menyempurnakan teknologi layar, terutama untuk mengurangi lipatan yang selama ini menjadi tantangan utama pada perangkat foldable.
Menurut laporan industri dari International Data Corporation, pasar ponsel lipat global diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan, didorong oleh inovasi teknologi dan meningkatnya minat konsumen di segmen premium.
Kehadiran Apple diperkirakan akan menjadi katalis utama yang mempercepat adopsi perangkat lipat secara luas.
Strategi kedua perusahaan pun berbeda. Huawei memilih memperluas lini produk dengan cepat untuk menguasai pasar, sementara Apple cenderung mengedepankan kualitas dan pengalaman pengguna sebelum melakukan ekspansi besar.
Persaingan ini diprediksi tidak hanya berdampak pada inovasi, tetapi juga harga dan aksesibilitas perangkat lipat. Konsumen berpotensi mendapatkan lebih banyak pilihan dengan teknologi yang semakin matang.
Dengan dua raksasa teknologi ini saling berhadapan, tahun 2026 diperkirakan menjadi momen penting dalam evolusi smartphone. Ponsel lipat bukan lagi sekadar tren, tetapi mulai mengarah menjadi standar baru dalam industri. (Z-1)
Sumber: PhoneArena, TechRadar, International Data Corporation
