Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip 8: Chipset 2nm dan Desain Ultra Ringan 150 Gram!

SAMSUNG Galaxy Z Flip 8 diprediksi akan menjadi standar baru dalam kategori ponsel lipat clamshell pada tahun 2026. Fokus utama Samsung kali ini bukan lagi pada besarnya angka spesifikasi, melainkan pada kenyamanan penggunaan melalui pengurangan bobot yang signifikan dan efisiensi performa yang belum pernah ada sebelumnya.

Galaxy Z Flip 8 diperkirakan akan meluncur pada Juli 2026 dengan harga mulai dari Rp17 jutaan (US$1,099), mempertahankan posisi harga yang sama dengan generasi sebelumnya.

Tabel Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip 8 (Rumor Terkuat)

Fitur Spesifikasi Estimasi Chipset Exynos 2600 (Fabrikasi 2nm) Layar Utama 6.9-inch Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz Layar Cover 4.1-inch FlexWindow RAM / Storage 12GB / 256GB, 512GB Kamera Belakang 50MP (Wide) + 12MP (Ultrawide) Baterai 4.300 mAh (25W Wired, 15W Wireless) Bobot ~150 Gram (Ultra Light Design)

People Also Ask: FAQ Galaxy Z Flip 8

Apakah Galaxy Z Flip 8 memiliki kamera telephoto?

Berdasarkan bocoran saat ini, Samsung belum menyematkan lensa telephoto khusus pada Z Flip 8 demi menjaga ketipisan desain. Zoom optik kemungkinan besar masih akan mengandalkan teknik in-sensor crop dari kamera utama 50MP.

Kapan tanggal rilis Galaxy Z Flip 8 di Indonesia?

Samsung diperkirakan akan mengadakan acara Galaxy Unpacked pada pertengahan Juli 2026. Perangkat ini biasanya sudah bisa dipesan (pre-order) di Indonesia hanya beberapa hari setelah peluncuran global.

Apa perbedaan utama dibanding Galaxy Z Flip 7?

Perbedaan paling mencolok terletak pada bobot yang jauh lebih ringan (selisih hampir 40 gram) dan penggunaan chipset 2nm yang memberikan efisiensi daya dan performa AI yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Jika Anda adalah pengguna yang mengutamakan portabilitas dan kenyamanan genggam, Galaxy Z Flip 8 adalah peningkatan yang sangat layak ditunggu. Namun, bagi Anda yang mengharapkan perubahan besar pada sektor kamera atau kecepatan pengisian daya, perangkat ini mungkin terasa seperti pembaruan inkremental.

Checklist Sebelum Membeli: