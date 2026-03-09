Spesifikasi HP Lipat Oppo Find N6, Berikut Jadwal Rilisnya

Oppo Find N6(Doc Oppo)

PERSAINGAN ponsel lipat (foldable) di tahun 2026 semakin memanas. Setelah sukses dengan seri sebelumnya, Oppo kini bersiap menghadirkan mahakarya terbarunya: Oppo Find N6. Ponsel ini tidak hanya menawarkan layar lebar yang bisa dilipat, tetapi juga membawa revolusi pada sektor kamera dan performa yang belum pernah ada di perangkat foldable lainnya.

Apakah Anda sedang mencari HP lipat yang tipis namun bertenaga monster? Artikel ini akan mengupas tuntas spesifikasi bocoran terbaru, keunggulan fitur AI, hingga perkiraan harganya saat masuk ke pasar Indonesia nanti.

Spesifikasi Utama Oppo Find N6 (Rumored 2026)

Berdasarkan data terbaru dari ajang MWC 2026, Oppo Find N6 akan menjadi salah satu ponsel lipat tertipis di dunia dengan ketebalan hanya sekitar 8,93 mm saat dilipat. Jantung pacunya akan ditenagai oleh chipset paling mutakhir dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Fitur Spesifikasi Terkonfirmasi Layar Utama 8,12 inci LTPO OLED, 2K Resolution, 120Hz Layar Cover 6,62 inci OLED, 120Hz, Gorilla Glass Armor Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) RAM/Storage 12GB/16GB LPDDR5X | 512GB/1TB UFS 4.1 Kamera Utama 200MP (Hasselblad) + 50MP + 50MP Baterai 6.000 mAh (Silicon Carbon) Ketebalan 4,21 mm (Terbuka) / 8,93 mm (Tertutup)

Keunggulan Oppo Find N6: Lebih dari Sekadar Layar Lipat

1. Teknologi Zero-Feel Crease

Oppo memperkenalkan engsel titanium alloy generasi terbaru yang diklaim mampu menghilangkan bekas lipatan (crease) secara total. Teknologi "Zero-Feel Crease" ini membuat layar internal 8,12 incinya terasa benar-benar rata seperti tablet premium, memberikan pengalaman visual tanpa gangguan.

2. Kamera 200MP Hasselblad Pertama di Foldable

Berbeda dengan ponsel lipat lain yang biasanya memangkas sektor kamera demi ketipisan bodi, Oppo Find N6 justru menyematkan sensor 200MP Samsung ISOCELL HP5. Dengan kolaborasi bersama Hasselblad, ponsel ini menawarkan akurasi warna dan detail tajam yang setara dengan seri Find X Pro.

3. Dukungan Oppo AI Pen

Untuk menunjang produktivitas, Oppo Find N6 kini mendukung penggunaan Oppo AI Pen. Stylus ini bukan sekadar alat tulis biasa, melainkan asisten cerdas yang bisa membantu merangkum dokumen, melakukan terjemahan real-time, hingga memudahkan pengeditan foto berbasis AI.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan: Desain ultra-tipis, baterai 6.000 mAh yang tahan lama, dan kamera 200MP yang spektakuler.

Desain ultra-tipis, baterai 6.000 mAh yang tahan lama, dan kamera 200MP yang spektakuler. Kekurangan: Harga premium di atas Rp25 juta dan stylus dijual terpisah.

Jadwal Rilis dan Perkiraan Harga di Indonesia

Oppo telah mengonfirmasi bahwa peluncuran global Oppo Find N6 akan dilaksanakan pada 17 Maret 2026. Untuk pasar Indonesia, perangkat ini diprediksi akan masuk secara resmi melalui masa pre-order pada akhir Maret atau awal April 2026.

Berdasarkan tren pasar dan spesifikasi yang ditawarkan, berikut adalah perkiraan harga Oppo Find N6 dalam Mata Uang Rupiah: