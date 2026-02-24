Jadwal Rilis Ponsel Lipat Huawei Mate X7, Berikut Spesifikasi dan Harganya

Huawei Mate X7(Doc Huawei)

HUAWEI kembali menggebrak pasar teknologi tanah air dengan memperkenalkan inovasi terbaru di lini ponsel lipat. Huawei Mate X7 hadir sebagai jawaban atas permintaan pengguna akan perangkat lipat yang tidak hanya canggih, tetapi juga memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Dengan jadwal rilis yang sudah dipastikan, perangkat ini siap menjadi pesaing kuat di segmen ultra-premium pada tahun 2026.

Jadwal Rilis Huawei Mate X7 di Indonesia

Huawei Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa Huawei Mate X7 akan diluncurkan pada 5 Maret 2026. Konsumen di Indonesia sudah dapat melakukan pemesanan (pre-order) mulai tanggal 24 Februari hingga 5 Maret 2026. Peluncuran ini dibarengi dengan berbagai promo menarik, termasuk bonus perangkat wearable dan asuransi layar yang nilainya mencapai jutaan Rupiah.

Daftar Harga Huawei Mate X7 dalam Mata Uang Rupiah

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Huawei Mate X7 akan hadir dalam beberapa varian memori. Berikut adalah estimasi harga resminya di Indonesia:

Huawei Mate X7 (16GB + 512GB): Rp35.300.000

Rp35.300.000 Huawei Mate X7 (16GB + 1TB): Rp37.600.000

Rp37.600.000 Huawei Mate X7 Collector's Edition (20GB + 1TB): Rp42.300.000

Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan retailer resmi dan ketersediaan stok.

Fitur Unggulan dan Keunggulan Teknologi

1. Durabilitas Tanpa Kompromi

Huawei memperkenalkan 3-layer Composite Ultra-Tough Structure pada layar bagian dalam. Teknologi ini memungkinkan layar Mate X7 memiliki ketahanan tekukan 100% lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Selain itu, penggunaan Crystal Armour Kunlun Glass pada layar eksternal memberikan perlindungan maksimal terhadap goresan dan benturan keras.

2. Sistem Kamera XMAGE Generasi Terbaru

Sektor fotografi menjadi keunggulan utama dengan hadirnya kamera utama 50MP yang memiliki Variable Aperture (f/1.4 hingga f/4.0). Fitur ini memungkinkan pengguna mengatur masuknya cahaya secara mekanis, menghasilkan efek bokeh yang natural dan ketajaman gambar yang konsisten baik siang maupun malam hari.

3. Baterai Silikon-Karbon 5.600 mAh

Untuk pertama kalinya dalam desain yang sangat tipis (hanya 4,5 mm saat dibuka), Huawei menyematkan baterai berkapasitas 5.600 mAh. Penggunaan material Silikon-Karbon memungkinkan densitas energi yang lebih tinggi, sehingga daya tahan baterai bisa mencapai dua hari untuk penggunaan normal.

Tabel Spesifikasi Huawei Mate X7

Fitur Deskripsi Spesifikasi Layar Utama 8.0 inci Foldable LTPO OLED, 120Hz, 2500 nits Layar Luar 6.49 inci LTPO OLED, 3000 nits, Kunlun Glass Prosesor Kirin 9030 Pro (Octa-core 6nm) Kamera Belakang 50MP (OIS) + 50MP (Tele-Macro) + 40MP (Ultrawide) Baterai 5.600 mAh, 66W Wired, 50W Wireless Ketahanan Air Sertifikasi IP58 dan IP59



Kelebihan: Desain paling tipis dan ringan di kelasnya (235 gram).

Layar sangat cerah hingga 3000 nits, nyaman di bawah sinar matahari.

Ketahanan fisik terbaik dengan material aviasi dan Kunlun Glass. Kekurangan: Ketiadaan Google Mobile Services (GMS) resmi.

Harga yang sangat tinggi bagi sebagian besar konsumen.

Huawei Mate X7 menetapkan standar baru untuk apa yang bisa dicapai oleh sebuah ponsel lipat di tahun 2026. Dengan kombinasi layar tangguh, kamera kelas profesional, dan desain yang sangat ramping, perangkat ini adalah pilihan utama bagi mereka yang menginginkan teknologi masa depan dalam genggaman. Pantau terus kanal resmi Huawei Indonesia untuk mendapatkan penawaran terbaik saat peluncuran 5 Maret mendatang. (Z-4)