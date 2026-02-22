Motorola Razr 60 Resmi Hadir di Indonesia: Ponsel Lipat dengan Kamera 50MP dan Moto AI

Motorola Razr 60(Motorola)

KEHADIRAN ponsel lipat nampaknya telah banyak mencuri perhatian masyarakat, dimulai dari kehadiran seri Samsung Galaxy Z, seri OPPO Find, hingga seri HUAWEI Mate. Kini, tahun 2026 menghadirkan pesaing ponsel lipat lainnya, yaitu Motorola Razr 60.

Melalui Instagram resmi Motorola Indonesia, ponsel ini telah diluncurkan secara halus kepada para konsumen semenjak 17 Februari lalu. Sebelumnya Motorola Razr 60 telah dirilis lebih dulu di negara lain, seperti Australia dan Inggris. Kini, Motorola Razr 60 dapat Anda beli mulai 25 Februari nanti.

Spesifikasi Motorola Razr 60

Secara keseluruhan, Razr 60 dilengkapi dengan sistem operasi Android 15 dengan RAM sebesar 8GB dan memori internal mencapai 256GB. Ponsel lipat ini memiliki daya tahan baterai yang baik sebesar 4500 mAh. Tak hanya itu, fitur kamera Razr 60 tergolong ciamik dengan kamera depan sebesar 32 MP dan kamera belakang 50 MP (OIS) + 13 MP (Ultrawide/Macro), serta adanya mode perekaman Razr yang memungkinkan pratinjau _dual preview_.

Razr 60 menghadirkan desain ponsel yang ikonik dan tahan lama dengan perlindungan terhadap debu dan air. Ponsel ini juga dipasangkan dengan teknologi speaker stereo ganda Dolby Atmos yang menampilkan suara spasial.

Salah satu nilai jual utama dalam seri Motorola ini terdapat integrasi Moto AI dengan Google Gemini. Fitur ini memungkinkan Anda untuk dapat berinteraksi langsung dengan AI tanpa perlu membuka lipatan ponsel. Kehadiran Moto AI juga mempermudah Anda dalam mengambil hasil gambar dan video secara maksimal.

Motorola Razr 60 resmi dijual di Indonesia mulai 25 Februari 2026 nanti. Anda dapat mendapatkan penawaran spesial dengan harga Rp10.999.000 di Shopee dan Digiplus. Motorola Indonesia juga nampaknya bekerja sama dengan XL, Vision+, Mister Aladin, DMS+, serta Motion Pay dalam peluncuran Razr 60 dengan menyediakan bonus tambahan bagi para pembeli. (Motorola, Instagram/@motorola_indonesia, Micom/P-3)