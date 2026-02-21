Headline
Motorola Razr 60 Resmi di Indonesia: Spesifikasi, Harga, dan Fitur AI

Media Indonesia
21/2/2026 20:16
Motorola Razr 60 Resmi di Indonesia: Spesifikasi, Harga, dan Fitur AI
Ilustrasi(Dok Istimewa)

Pasar smartphone lipat di Indonesia kedatangan penantang baru yang tangguh. Motorola Razr 60 resmi diperkenalkan untuk pasar Indonesia pada 21 Februari 2026, dengan jadwal penjualan perdana mulai 25 Februari mendatang. Ponsel ini membawa kombinasi estetika klasik clamshell dengan teknologi foldable paling mutakhir.

Spesifikasi Utama Motorola Razr 60

Fitur Spesifikasi
Layar Utama 6,9 inci LTPO pOLED, 1-120Hz, 3000 nits
Layar Eksternal 3,6 inci pOLED, 90Hz, Gorilla Glass Victus
Chipset MediaTek Dimensity 7400X (4 nm)
Memori RAM 8GB / Internal 256GB
Kamera Belakang 50 MP (OIS) + 13 MP (Ultrawide/Macro)
Kamera Depan 32 MP
Baterai 4.500 mAh, 30W TurboPower, 15W Wireless
Sistem Operasi Android 15 dengan Hello UI

Informasi Harga & Promo:

Motorola Razr 60 dibanderol dengan harga resmi Rp11.999.000. Namun, selama periode peluncuran mulai 25 Februari 2026, konsumen bisa mendapatkan harga spesial Rp10.999.000 di Shopee dan Digiplus.

Fitur Unggulan: Moto AI dan Durabilitas Tinggi

Salah satu nilai jual utama Razr 60 adalah integrasi Moto AI yang bekerja sama dengan Google Gemini. Pengguna dapat berinteraksi dengan asisten AI langsung melalui layar eksternal tanpa perlu membuka lipatan ponsel. Selain itu, penggunaan engsel titanium baru memberikan rasa mantap saat melipat perangkat, sekaligus memastikan ketahanan jangka panjang.

Dari sisi fotografi, kamera 50 MP yang dilengkapi OIS (Optical Image Stabilization) memastikan tangkapan gambar tetap stabil meski dalam kondisi minim cahaya. Motorola juga menyertakan fitur Video Gestures yang memudahkan pembuatan konten kreatif secara hands-free.

Kesimpulan

Dengan harga yang lebih kompetitif di kisaran Rp10-11 jutaan, Motorola Razr 60 menjadi opsi menarik bagi mereka yang ingin beralih ke ponsel lipat tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Dukungan sertifikasi IP48 dan performa AI yang matang menjadikannya salah satu foldable terbaik di kelas menengah premium tahun 2026.



Editor : Indrastuti
