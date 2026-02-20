Huawei Luncurkan Band 11 Series, Smartband Layar Besar dengan Fitur Kesehatan Profesional

Huawei Band 11(MI/HO)

TREN gaya hidup sehat yang terus menguat mendorong kebutuhan akan perangkat pendukung yang praktis namun fungsional. Menjawab tantangan tersebut, Huawei resmi memperkenalkan Huawei Band 11 Series, generasi terbaru yang dirancang untuk memberikan pengalaman smartwatch dalam balutan smartband yang ringan dan nyaman digunakan sepanjang hari.

Desain Premium dengan Layar Lebih Luas

Huawei Band 11 Series membawa peningkatan visual yang signifikan dibandingkan pendahulunya.

Area layarnya kini 27% lebih luas dengan tingkat kecerahan mencapai 1.500 nits, memastikan informasi tetap terbaca jelas meski di bawah sinar matahari langsung.

Baca juga : Huawei Band 7 Hadir, Disebut Mirip Smartwatch

Dengan desain bezel yang lebih tipis dan ketebalan perangkat hanya 8,99 mm, perangkat ini tampil lebih modern, ergonomis, dan tetap terasa ringan di pergelangan tangan.

Huawei memberikan beragam opsi gaya bagi penggunanya. Untuk varian standar, tersedia pilihan material aluminium dengan warna Green, Beige, dan White, serta material plastik dalam warna Black dan Purple.

Sementara itu, bagi pengguna yang mengedepankan estetika premium, Huawei Band 11 Pro hadir dengan pilihan warna Black dan Green yang elegan, cocok untuk aktivitas olahraga maupun acara formal.

Baca juga : Waspada Risiko Privasi di Balik Antusiasme Kebugaran Digital

Fitur Kesehatan dan Olahraga Berbasis AI

Tidak hanya unggul di sisi desain, Huawei Band 11 Series dibekali teknologi pelacakan kesehatan profesional.

Salah satu fitur unggulannya adalah Pulse Wave Arrhythmia, yang mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi kelainan ritme jantung dan memberikan notifikasi waspada kepada pengguna.

Selain itu, perangkat ini menyediakan fitur pemantauan tidur mendalam yang mencakup analisis pernapasan, kalender siklus menstruasi untuk perempuan, hingga pemantauan suasana hati (mood) dalam 12 kategori berbeda guna menjaga keseimbangan kesehatan mental.

Bagi pecinta olahraga, tersedia lebih dari 100 mode latihan, mulai dari yoga hingga tenis.

Melalui pembaruan Activity Rings 2.0, perangkat ini kini lebih inklusif dengan hadirnya mode kursi roda.

Terdapat pula fitur running plan berbasis AI yang dapat mempersonalisasi program latihan berdasarkan kondisi fisik dan tingkat kelelahan pengguna.

Konektivitas Luas dan Baterai Tahan Lama

Huawei Band 11 Series menjamin kenyamanan pengguna dengan daya tahan baterai hingga 14 hari serta dukungan pengisian daya cepat.

Perangkat ini juga dipastikan kompatibel dengan sistem operasi Android maupun iOS, sehingga semua data kesehatan tetap tersinkronisasi terlepas dari jenis ponsel yang digunakan.

Harga dan Ketersediaan

Huawei Band 11 Series akan tersedia secara eksklusif melalui kanal penjualan online dengan harga mulai dari Rp519.000.

Selama periode promo mulai 25 Februari hingga 26 Maret 2026, konsumen juga dapat menikmati fasilitas cicilan 0% mulai dari Rp173.000 per bulan selama tiga bulan.

Produk ini dapat ditemukan Huawei HUAWEI Store serta berbagai platform e-commerce resmi seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. (Z-1)