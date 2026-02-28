Huawei Segera Luncurkan WATCH Ultimate 2 di Indonesia, Smartwatch Mewah untuk Eksplorasi Ekstrem

HUAWEI WATCH Ultimate 2(MI/HO)

HUAWEI kembali memperkuat dominasinya di pasar wearable ultra-premium dengan mengumumkan kehadiran HUAWEI WATCH Ultimate 2 di Indonesia.

Mengusung filosofi "The Ultimate in Luxury and Adventure", perangkat ini tidak hanya menjadi simbol gaya hidup berkelas, tetapi juga membawa teknologi eksplorasi pertama di industri.

Standar Baru Penyelaman Bawah Laut

Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan adalah kemampuan menyelam yang belum pernah ada sebelumnya di kelas smartwatch.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 menjadi jam tangan pintar pertama yang mendukung mode penyelaman hingga kedalaman 150 meter dan memiliki ketahanan air hingga 200 meter.

Keamanan penyelam menjadi prioritas dengan hadirnya fitur komunikasi sonar bawah air yang independen.

Teknologi ini memungkinkan pengguna mengirimkan pesan teks dan emoji hingga kedalaman 30 meter, serta fitur Underwater SOS hingga kedalaman 60 meter tanpa memerlukan perangkat tambahan.

Selain itu, perangkat ini secara otomatis mencatat data penyelaman, termasuk rute dan titik lokasi melalui GPS.

Material Tangguh dan Desain Elegan

Untuk menunjang aktivitas di medan ekstrem, bodi jam tangan ini menggunakan material zirconium-based liquid metal.

Material ini diklaim memiliki ketahanan korosi sepuluh kali lebih baik dibandingkan bahan konvensional. Bagian layar dilindungi oleh sapphire glass dengan tingkat kecerahan maksimal 3.500 nits, memastikan informasi tetap terbaca jelas di bawah terik matahari maupun di kedalaman laut.

Huawei menghadirkan dua varian estetika:

Varian Blue: Dilengkapi strap woven fluoroelastomer dua warna dengan tekstur gelombang 3D yang elegan.

Varian Black: Menggunakan strap hollow fluoroelastomer yang lebih ringan dan berpori, cocok untuk penggunaan harian yang intens.

Pemantauan Kesehatan Komprehensif

Di balik ketangguhannya, HUAWEI WATCH Ultimate 2 dibekali sistem Comprehensive Health Mastery melalui teknologi Multi-Sensing X-TAP.

Fitur ini memungkinkan pengguna memantau kadar oksigen darah (SpO?) secara real-time dan mendapatkan analisis kesehatan menyeluruh melalui Health Glance.

Untuk petualangan darat, tersedia fitur Pro-level Expedition Mode, pendeteksi jatuh (Fall Detection), hingga pemantauan ketinggian (Altitude).

Ketersediaan dan Penawaran Perdana

HUAWEI WATCH Ultimate 2 akan tersedia secara resmi mulai 5 Maret 2026. Selama periode promo hingga 4 April 2026, konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah gratis senilai hingga Rp2,7 juta, yang mencakup HUAWEI FreeBuds 6, keanggotaan HUAWEI Health+, garansi perpanjangan satu tahun, serta perlindungan kerusakan tidak disengaja.

Produk ini dapat diperoleh melalui HUAWEI Store, serta mitra e-commerce resmi seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Blibli, dan Lazada. (Ant/Z-1)